Óscar Puente aventura "tiempos duros para los más débiles" por el pacto de Gobierno entre PP y Vox

Hacer una oposición seria y responsable. Eso es lo que espera, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que haga el PSOE a partir de ahora tras conocerse ayer el pacto de Gobierno entre PP y Vox para formar el próximo ejecutivo de la Junta de Castilla y León.

“Espero que el PSOE sea consciente de la responsabilidad que tiene porque vienen tiempos duros”. Sobre todo “para los débiles de esta tierra que ya lo tenían complicado y ahora lo van a tener aún más”.

Por eso considera que los socialistas tienen que asumir“la responsabilidad que toca y es la de hacer una oposición firme, vigilante y estando encima de muchas cosas”. El alcalde ha hecho estas declaraciones tras finalizar la inauguración del Concurso Mundial de Bruselas de vinos rosados en Valladolid.

Además, Puente dice tener “mucho interés en ver en que se plasma el acuerdo del Partido Popular y Vox”. Por ejemplo, en materia de inmigración “porque parece que se van a dedicar a perseguir a los inmigrantes y expulsarlos”.

Más esfuerzo

Respecto a si cree que el PSOE podía haber hecho algo más en las negociaciones para conseguir un pacto de gobierno con el PP, el regidor indica que “claro que sí, siendo más decidido en la propuesta, pero honestamente no se le puede culpar al partido socialista de la solución a la que ha llegado el Partido Popular”. Y es que, en su opinión, el PP “podía haber tenido una mínima intención de pactar con el PSOE y no la ha tenido”.

De hecho, ha recordado que en la reunión que mantuvieron ambas formaciones “fue Mañueco quien se levantó de la mesa a los 15 minutos demostrando que no tenía ningún interés en negociar y ya tenía decidida la otra opción de gobernar con Vox”. Por todo ello, reiteró que “culpar al PSOE no me aparece ni ajustado a la realidad ni justo”.

Violencia de género

Otro asunto que le preocupa es que, en la rueda de prensa de ayer, Alfonso Fernández Mañueco ya no habló de violencia de género y sí de intrafamiliar. “Me indica el discurso porque el lenguaje es muy importante ya que no se trata de violencia intrafamiliar sino de género, ya que trasciende el hecho de la familia”. Puente explicó que “no son las mujeres que viven en un entorno familiar solo las que son agredidas o asesinadas, sino que hay mujeres que no tienen la más mínima relación familiar con su agresor y sin embargo acaban en un ataúd”.

Por eso subrayó que hablar de violencia intrafamiliar es “una ficción absurda en la que vive Vox, que no tiene nada que ver con la realidad. Yo lo vivo en mi Ayuntamiento con el concejal de esta formación que es un adalid de la defensa de la negación de la violencia de género”.

Por último, el regidor indicó que espera que las relaciones con la Junta sean fluidas y “no se produzca un sectarismo de Vox hacia Valladolid por el mero hecho de estar gobernada por el PSOE”. En esa línea comentó que “he oído que una de las Consejerías que podría recibir Vox es la de empleo y nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa de autobuses eléctricos extranjera – Switch Mobility- que se va a instalar en nuestra ciudad. Espero que ese sectarismo no boicotee otros proyectos que pudieran aparecer en el futuro”.

