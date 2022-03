Soria Ya pide al PSOE que se abstenga para investir a Mañueco como presidente

El número uno de la candidatura de Soria Ya a las Cortes de Castilla y León, y procurador electo, Ángel Ceña, pidió hoy en nombre de su formación al secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, que el partido socialista se abstenga en la votación de investidura de Alfonso Fernández Mañueco para presidir la Junta de Castilla y León.

“Se lo hemos pedido directamente”, confesó Ceña a la salida de la reunión mantenida con el secretario general socialista en la Comunidad, apuntando que esa “sería la opción más interesante para los sorianos” puesto que permitiría que el posible pacto programático que Soria Ya negociará a partir de la próxima semana con el Partido Popular saliera adelante.

Y es que Ceña recordó que su programa y el de la formación popular es coincidente “en un 70 por ciento” en lo que respecta a la provincia soriana, por lo que afirmó que lo que reiterará en su próxima reunión con el PP es “un compromiso con su propio programa” así como con “las partes que no llevan pero sí nosotros” para Soria, además de “unas garantías” para su cumplimiento en forma de “compromisos presupuestarios y un cronograma de ejecución”.

Defendió asimismo Ceña que “la única posibilidad de que el programa de Soria Ya salga adelante es llegar a un acuerdo de investidura con quien está en disposición de gobernar”, apuntando que en este caso solo se cumple con el Partido Popular, y por ello animó a otros grupos a “que se añadan o abstengan” para permitir a Mañueco “un gobierno en solitario”.

Todo ello frente a la posibilidad de una repetición electoral, que Ceña esperó que “no se produzca” dado que “otra campaña y otras elecciones serían una tomadura de pelo para los ciudadanos” tras un adelanto electoral realizado “quizá de manera no muy justificada”, o a un pacto de gobierno entre PP y Vox, que sacaría de la ecuación a Soria Ya, según palabras de su propio líder, dado que “no vamos a cambiar servicios e infraestructuras por derechos humanos”.

“Si Vox se abstiene el escenario es diferente”, manifestó a continuación Ceña, que no obstante matizó que “habría que ver qué contiene esa abstención”. Pero en caso de que no tuviera ningún contrapeso, no descartó el líder de Soria Ya su apoyo a una investidura de Mañueco, ya que sus reivindicaciones “no las puede satisfacer ningún equipo que no esté en el Gobierno”.

Reunión con el PSOE

En cuanto a la reunión mantenida con Tudanca, Ceña informó que se llevó a cabo en un tono “distendido y muy cordial”, en el que se han hablado “asuntos parlamentarios” así como sobre “la formación de gobierno”.

Sin embargo, reconoció Ceña que el mandatario socialista no ha intentado recabar el apoyo de Soria Ya para la candidatura que hoy Tudanca aseguró que presentará el PSOE a la Presidencia de las Cortes, si bien sí manifestó que le parece “razonabilísimo” que la formación socialista presente un candidato “como la segunda fuera más votada”.

También afirmó Ceña que ningún partido se ha dirigido a Soria Ya para pedir su voto de cara a la composición de la Mesa de las Cortes y de la Presidencia del Parlamento autonómico, prevista para el día 10, y que la formación soriana va con su “estrategia” pero que, como nadie “la ha recabado”, la mantendrán “discretamente”.

