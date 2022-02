El giro de Mañueco: ahora habla de un gobierno "liderado" por el PP que se decidirá en Castilla y León

La primera de las reuniones de la ronda de diálogo prevista por el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, para formar gobierno en Castilla y León ha finalizado de forma decepcionante para ambas partes. El líder del PSOE, Luis Tudanca, ha denunciado que Mañueco y su equipo se levantaron a los 15 minutos del encuentro de este lunes tras pronunciar Tudanca la palabra 'corrupción'. El candidato popular, por su parte, asegura que el PSOE llegó a la reunión más preocupado por "otras cuestiones" y por "seguir las instrucciones de Sánchez", frente a la "política de mano tendida" del PP.

Mañueco incide en su independencia

En este sentido, Fernández Mañueco reitera: "Tengo las manos libres y la mente abierta", e insiste en que "el destino de Castilla y León se tiene que decidir en Castilla y León, reforzando su independencia y autonomía, una idea en la que venía incidiendo durante las últimas semanas, en un momento de grave crisis interna en la cúpula nacional del partido. "Estas elecciones van de Castilla y León, hay alguien que no lo ha entendido y el que no lo ha entendido que lo entienda de una vez", ha dicho. Además, ha asegurado que "el señor Tudanca no ha asumido su derrota" y que es él "el que dirige la negociación".

"Somos un pueblo histórico, pero hemos demostrado que también somos una comunidad tan histórica como la que más y vamos a salir con orgullo y dignidad", ha dicho. De hecho, defiende que la decisión final con respecto a la formación del nuevo Ejecutivo vendrá dada por el máximo órgano del PP de Castilla y León, la Junta Directiva Autonómica, "porque el Comité Ejecutivo Nacional así también lo ratificó".

Un acuerdo "liderado por el Partido Popular"

Mañueco ha descartado por completo la repetición electoral y ha apostado por conformar un "Gobierno fuerte y estable", y aunque sigue apostando por un Ejecutivo "en solitario", mantra que hasta la fecha repetía insistentemente, ahora ha introducido un matiz, abriéndose a un gobierno "liderado por el Partido Popular, y que será fruto del acuerdo parlamentario". Para lograrlo asegura que va a darlo "todo". El ganador de las elecciones del pasado 13 de febrero ha asegurado, además, que quiere que ese nuevo Gobierno "sea para cuatro años" y que gobierne "con eficacia".

Sobre esta primera reunión con el PSOE, ha reprochado a los socialistas que hayan respondido con negativas a la política de mano tendida del PP. "He acudido al encuentro con Tudanca para sondear esa disponibilidad para un acuerdo parlamentario, pero ha sido un encuentro profundamente decepcionante", ha aseverado. Además, ha contrapuesto su supuesta independencia con la tutela, que, a su juicio, ejerce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el candidato socialista. "Hoy acabamos de ver como el líder del PSOE es una marioneta de las instrucciones de Sanchez. Yo tengo las manos libres, yo soy quien dirige la negociación", ha insistido.

El PSOE rechaza su propuesta de crear un grupo de trabajo

Según ha explicado Mañueco, el PP ha planteado a los socialistas crear un grupo de trabajo para crear un programa legislativo y parlamentario, que sustente la acción de Gobierno; también la posibilidad de colaborar con el gobierno de España en la lucha contra la despoblación y la necesidad de crear un calendario en función de las circunstancias de España sobre las infraestructuras pendientes. "Todas ellas han sido rechazadas por el PSOE, ante la incredulidad de los que estábamos allí. Y ante una propuesta sobre la defensa del medio rural, la respuesta ha sido silencio", ha denunciado el presidente en funciones. "La postura del PSOE ha sido de rechazo total y absoluto", ha aseverado.

Por ello, el candidato popular a presidir la Junta de Castilla y León ha recordado que la situación de inestabilidad ha sido propiciada por el propio PSOE con la moción de censura del pasado mes de marzo que, a su juicio, se hizo "apoyándose en tránsfugas". Asimismo, sostiene que aún no hay ningún acuerdo con Vox, en contra de lo que sostiene el PSOE, para constituir las Cortes de Castilla y León. Pero no se cierra ante esa posibilidad de manera rotunda. "Mantengo las puertas abiertas al diálogo", ha dicho. Y se ha negado a hacer ningún tipo de cordón sanitario a ninguna formación política, tal y como le piden los socialistas. Ha recordado, además, que el miércoles se reunirá con Vox, el sábado con Soria Ya y el lunes con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), en el marco de esta ronda de negociaciones iniciada hoy.

Mañueco alienta a Casado a atajar la crisis interna

Mañueco se ha pronunciado también sobre la grave crisis interna que afecta al PP a nivel nacional, con la pugna entre el líder popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Quien tiene que atajar esta situacion es quien es presidente del PP", ha asegurado, y ha informado de que habló por teléfono con Casado la semana pasada y le trasladó "la indignación y la desazón" que existe entre los alcaldes y concejales populares de la comunidad. "Vamos a salir de esta. Quien debe tomar decisiones ahora mismo es quien asume la responsabilidad desde la dirección nacional del partido", ha insistido, volviendo a referirse a Casado.

Con todo, Mañueco no ha querido dar su opinión con respecto a cual podría ser la mejor solución para esta crisis, ni decantarse por algunas de las posibilidades que han deslizado figuras relevantes del partido como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido la celebración de un Congreso Extraordinario. "Respecto de las soluciones me van a permitir que sea respetuoso. Más que hablar de la gente que ayer se manifestaba en la calle Genova quiero hablar de la gente que está preocupada en las calles de Castilla y León. Esto no puede seguir durante mucho tiempo", ha zanjado.

