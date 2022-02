Mañueco descarta la repetición electoral y anuncia un gobierno "fuerte y estable" para cuatro años

Noticias relacionadas Los ases en la manga de Mañueco para gobernar

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado hoy “cualquier posibilidad” de repetición electoral, asegurando que en unas semanas la Comunidad tendrá un gobierno para cuatro años “fuerte y estable liderado por el PP de Castilla y León, fruto del acuerdo parlamentario”, como ha manifestado en una rueda de prensa en la sede regional del PP en Valladolid.

El líder de los populares de Castilla y León ha apuntado que "el diálogo lo vamos a liderar desde el PP de Castilla y León, tengo las manos libres y la mente abierta", es más, ha incidido en que "me corresponde ofrecer certidumbres a Castilla y León". "Cualquier información que no salga de mi boca o de las personas autorizadas por mí considero que será ruido", como así ha sentenciado.

El popular ha insistido en tener su "propia personalidad y que Castilla y León "está por encima de todo". Asimismo, ha reiterado que su objetivo es un pacto de gobierno que establezca un gobierno para cuatro años "fuerte, sólido y en solitario”.

Escuchará a todas las fuerzas políticas

Mañueco ha subrayado que escuchará a todas las fuerzas políticas y por ello se reunirá el próximo lunes con el PSOE, el miércoles con VOX, el sábado 26 con Soria Ya y el 28 con UPL y el 1 de marzo con Podemos. Falta por concretar reuniones por Por Ávila y CS. Así, ha animado a todas las fuerzas a iniciar un proceso de diálogo, del que no descarta “a nadie”. Asimismo, ha anunciado que pilotarán las negociaciones, Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo y Raúl de la Hoz, entre otros.

El punto de partida de las negociaciones, ha señalado, será el programa del PP que con 1.000 medidas es el "proyecto de futuro respaldado con el mayor número de escaños y de votos". Por ello, ha animado a todas las fuerzas políticas a que hagan un "proceso de diálogo y yo "no descarto a nadie, animo a enriquecer este proyecto del PP. Lo voy a hacer con humildad y que les quede claro a las personas de Castilla y León que voy a darlo todo por que nuestra tierra tenga un gobierno lo antes posible, un gobierno fuerte y sólido". "Dialogaremos con todos los partidos políticos, porque todos están legitimados. Pido serenidad a todo el mundo", tal y como ha destacado.

Pedro Sánchez y Ayuso

Además, ha cargado contra Pedro Sánchez, del que ha dicho que “no ha entendido nada” y que “no puede dar lecciones de pactos a nadie”. Por ello, le pide que respete la voluntad de la personas de Castilla y León, ya que este asunto “no va de sillones, ni de poder, va de la gente de Castilla y León”.

“Quienes quieran utilizar a Castilla y León para instrumentalizar y retorcer la política española se equivoca. Para el PP, Castilla y León es todo y está por encima de todo.

Preguntado por la polémica investigación a Isabel Díaz Ayuso dentro del PP, no ha querido pronunciarse, simplemente ha dicho tener "suficiente con lo que tengo, me gustaría que esto se aclarara lo antes posible y no tengo más que decir".

