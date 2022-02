Por Ávila ensalza su campaña "pegada a la calle" y apuesta por el "voto útil" el 13-F

Por Ávila cerró su campaña electoral con un acto con militantes y seguidores en su sede de la Posada de la Fruta en el que tanto su presidente, José Ramón Budiño, como su cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, apelaron al “voto útil” que representan para los abulenses.

Minutos antes de celebrarse el acto, en declaraciones a los medios de comunicación, Budiño aseguró que “ha sido una campaña que se ha desarrollado como estaba previsto, pegada a la calle, pegada a los ciudadanos, haciendo llegar el programa y haciéndoles llegar ese proyecto que es Por Ávila, que es el voto útil, con la voz de Pedro (Pascual) y de la lista de Por Ávila que necesitan los abulenses en las Cortes de Castilla y León”.

Budiño insistió en que “es una oportunidad única para todos los abulenses para poder dar solución a los problemas de la provincia”.

El presidente de Por Ávila apuntó que la formación “quería una campaña de calle, con los vecinos”, y así “se ha hecho durante estas dos semanas”. “Hemos estado en la provincia, llevando el programa de Por Ávila, y el resultado ha sido muy satisfactorio, porque no es solo que la gente conozca el programa, sino que también tenemos la percepción de que lo secundan”.

Por su parte, Pedro Pascual se mostró muy confiado en alcanzar un buen resultado este domingo porque, aseguró, “la gente está entusiasmada, por la calle te paran, y están con nosotros”. Afirmó que salen “a ganar” e insistió en que “el voto útil que se va a oír en las Cortes es el de Por Ávila”, al tiempo que recalcó que está “muy ilusionado, con muchas ganas y mucha fuerza” e hizo un llamamiento “a que la gente se anime”. “De verdad esta vez sí que vamos a ganar”, exclamó.

El cabeza de lista de Por Ávila hizo un balance “muy positivo” de la campaña, en la que recordó que se han “pateado toda la provincia, escuchado a toda la gente, recogido sus problemas; y en el programa están las soluciones a esos problemas”.

De cara a lo que puedan deparar las urnas este domingo, Pascual destacó: “La gente no me deja ni parar por la calle y eso no lo he vivido en ninguna otra situación. Yo veo a la gente contenta, entusiasmada y con ganas de que salgamos adelante y que ganemos las elecciones”.

