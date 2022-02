Castilla y León no retirará las mascarillas de los recreos hasta que lo aclare el BOE

Castilla y León no retirará las mascarillas de los recreos hasta que se publique en el BOE

El anuncio del Gobierno de eliminar desde este jueves el uso de mascarillas en recreos y patios de colegios ha generado gran desconcierto e incertidumbre entras las Comunidades Autónomas, que han pedido más explicaciones al Gobierno ya que, pese a las declaraciones de ayer de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la publicación del Boletín Oficial del Estado no aclara ese extremo.

Por ello, en Castilla y León, la Dirección General de Salud Pública se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y está a la espera de la aclaración para su aplicación en la Comunidad. “No figura en el BOE y no hay ninguna referencia de modificación”, asegura el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Mientras no se diga otra cosa, se mantiene la normativa vigente. El BOE no establece ninguna modificación” incide el portavoz. No obstante, subraya que cuando el Gobierno responda “actuaremos en consecuencia”. En cuanto al plazo de implantación de la norma, “el que tarde en responder la ministra”, ha sentenciado Carriedo. Así, ha incidido en que lo que es de aplicación “no es tanto lo que se anuncie sino lo que figura en el BOE”.

