Mañueco abre nuevos frentes: “Los partidos locales, como los separatistas, generan incertidumbre”

El candidato del Partido Popular a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado la última semana de campaña electoral con un lunes de bajas temperaturas en Arévalo (Ávila). Y como el tiempo, las encuestas y sondeos han enfriado la euforia que el PP tenía de cara a los resultados del próximo 13-F. Los números dicen que con casi toda la seguridad habrá que pactar porque no habrá mayoría absoluta. Su discurso de hoy ha sido, como no, contra Pedro Sánchez y el Gobierno central, pero en esta ocasión ha abierto otro frente: los partidos localistas. Formaciones como Por Ávila, Soria Ya o UPL que parece que tienen mucho que decir en las urnas.

Pues bien, de momento Mañueco es inmune a estos datos y sigue apostando por “su gobierno de mayoría”. “Los resultados ya los veremos cuando se abran las urnas. Buscamos una mayoría suficiente para gobernar, ha sido la apuesta desde el principio, y estoy convencido. No hay que fiarse de las encuestas, ni de las buenas, ni de las menos buenas, que buscan desmoralizar. La única encuesta es la del 13-F”, ha insistido.

El candidato ha vuelto a señalar que en Castilla y León “no nos van a decir lo que va a ocurrir, el futuro está en manos de las personas de esta tierra. Vamos a ser dueños de nuestro propio destino. No habrá encuestas que nos hagan cambiar nuestro planteamiento. No me fío ni de las buenas o malas, todas tienen una intencionalidad. Vamos a conseguir esa mayoría para gobernar en solitario. Vamos a ganar y vamos a tener un gobierno estable”, ha insistido.

Repetir elecciones

Sobre una posibilidad de repetir elecciones, no ha querido entrar en ese juego. “Vamos a dar la palabra a las mujeres y hombres de Castilla y León”. De ahí no ha salido. Eso sí, ha dejado un mensaje para el futuro, “soy una persona que dialogo con todos, lo he demostrado durante estas semanas”.

Además, durante su intervención en las calles de Arévalo ha mandado también un mensaje a los partidos localistas, que parece que pueden llevarse parte de la tarta, y para ello ha hecho referencia al gobierno “débil y fracturado” que es el de Pedro Sánchez al gobernar con los partidos separatistas. “Los localismos son como los separatistas generan incertidumbre, inestabilidad e ineficacia”, ha comentado. Ante esto, “necesitamos un gobierno fuerte. La política no puede ser ganar una votación al precio que sea. Hay que tener fortaleza en el Gobierno”.

Preguntado por quién podría ser el Rufián de los partidos localistas, Mañueco ha eludido la pregunta con ironía. “Eso lo dejo a la imaginación”.

Jornada de hoy

Mañueco participará esta tarde también en un acto sectorial bajo el título 'El modelo fiscal del Partido Popular' con los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Madrid, en el Parador de Segovia. Mientras que por la tarde estará junto al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en un mitin de campaña en Soria, en el Teatro Palacio de la Audiencia.

