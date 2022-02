Luis Mariano Santos: "La UPL es el instrumento político para modificar el marco territorial"

Luis Mariano Santos (Cistierna -León-, 1968), Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es el candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas del 13-F.

El secretario general y líder de la UPL asume el reto de liderar la candidatura, convencido de que los resultados en la cita autonómica pueden ser mejorados. EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León ha hablado con él para saber qué quiere esta formación política para la próxima legislatura. Entre otras cuestiones, tiene un proyecto claro: que León, Zamora y Salamanca, lo que denominan como Región Leonesa, formen una nueva comunidad autónoma tras la división de Castilla y León, que es "una comunidad impuesta y sin ningún tipo de consenso social".

Pregunta: ¿Con qué perspectiva parte UPL en esta contienda electoral?

Respuesta: Tenemos buenas perspectivas. Respecto a las encuestas no hay que hacerse mucho caso de ellas, pero sí que marcan una iniciativa positiva. Por tanto, estamos en un momento bueno e importante para nosotros.

P: ¿Qué le pareció el debate del pasado lunes?

R: Quiero decirlo con claridad, estos debates muchas veces son un poco encorsetados y muy difícil que sean dinámicos. Aparte de la idea de que son difíciles, me desilusionan en que la mayoría de las veces se quedan muy parcos en propuestas. Y, sobre todo, dejó en evidencia que cuando se habla de despoblación no se entra en el fondo de la cuestión, como es que la zona de esta Comunidad Autónoma que mayor despoblación tiene es la Región Leonesa. Y no oí a nadie hablar de la Región Leonesa, lo cual nos fortalece para saber que la UPL tiene que ser la que lleve la voz de la Región Leonesa a las Cortes de Castilla y León.

P: Avanzó el presidente Fernández Mañueco que cambiará la ley electoral para dar entrada a otras formaciones más pequeñas. ¿Qué le parece esta propuesta?

R: Me parece que está muy bien, pero hay que recordar también que fue él, el Partido Popular, quien aprobó este formato, de que no pudieran participar en estos debates quienes no tuvieran grupo político. Si ha llegado a la conclusión de que se equivocó, y que es un atentado a la democracia, más vale tarde que nunca.

Luis Mariano Santos, en la redacción de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, momentos antes de la entrevista

P: ¿Está de acuerdo con esta convocatoria, o a qué cree que se debe el adelanto electoral?

R: Siempre hemos dicho que, tal como estaban las circunstancias en las Cortes de Castilla y León, parecía aconsejable que, de alguna forma, se volvieran a convocar elecciones para que los ciudadanos decidieran. Y, sobre todo, viendo que los propios socios no tenían cierta fidelidad, y no tenían numéricamente el suficiente respaldo para sacar adelante sus propuestas. Dicho eso, siempre hemos considerado un buen momento para hacerlo, lo que no fue es el elegido por el señor Fernández Mañueco, con el pico de la pandemia tan alto y tan elevado, que aconsejaba haber esperado un poquito más un tiempo hasta que las cosas mejoraran. Y al final lo que hizo fue defender sus propios intereses más que los de los ciudadanos.

P: Se cumple el aniversario desde que se aprobó la moción a favor de la Región Leonesa, ¿qué balance realiza?

R: Un balance muy positivo. Porque, primero, siempre que la gente pueda debatir, es bueno. Segundo, porque ha refrendado un poco el papel de la UPL. Y lo ha hecho desde la convicción, que nosotros ya teníamos, de su aprobación por muchos concejales de otros partidos. Hay que recordar que la mayoría de los concejales son del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de Izquierda Unida o de Podemos. Prácticamente de todo el arco parlamentario. Lo que quiere decir que hay una incomodidad, que hay un problema. Y lo único que les pido tanto el PP como al PSOE que, una vez reconocido el problema, intenten solucionarlo.

P: ¿Existe el orgullo leonés?

R: Igual que existe el orgullo salmantino, el orgullo zamorano, el orgullo leonés como región, el orgullo vallisoletano y el orgullo castellano. Nosotros estamos orgullosos de nuestra tierra. Además, nunca he intentado menospreciar a ninguna de las tierras que forman este país. Lo que sí defiendo y valoro es que cada uno tiene su propia identidad. Y eso es fundamental preservarlo y defenderlo. No por encima de ninguna, sino como cualquier otra.

"Estamos convencidos de que la autonomía del Reino Leonés es la única forma de que determinados territorios se puedan desarrollar también".

P: ¿La autonomía de León fuera de Castilla es una utopía, una quimera o puede ser una realidad futura?

R: Claro que creo que puede ser una realidad futura. Y estoy convencido. Además, no creo que sea una quimera. No pasaría nada si fuera una utopía, pero es que nosotros estamos convencidos que es la única forma de que determinados territorios en esta Comunidad Autónoma se puedan desarrollar también. Hasta ahora, el desarrollo está lleno de desequilibrios territoriales, y la única forma de hacerlo es tener nuestro propio autogobierno. Ser capaces de dotarnos de los suficientes mecanismos para redistribuir realmente las instituciones, entre otras cosas diferentes a como se ha hecho hasta aquí. Y, sobre todo, para redistribuir también las sinergias, la reindustrialización, poner freno a la despoblación... Es que no diría que si es posible, sino que es necesaria.

P: A su entender, ¿qué se precisa para conseguir esa nueva autonomía?

R: Es muy fácil. Voluntad política, no hay otra, de eso somos conscientes. Hace años se empezó a construir un relato diciendo que el mapa de las autonomías estaba ya cerrado y que no se podía modificar. Lo único que nos ha faltado en estos últimos seis años es la convicción de que es posible modificar el mapa de las autonomías, y que solo hay que modificar el Estatuto de Autonomía aquí y una Ley Orgánica. Eso es difícil o es fácil. Bueno, depende de la voluntad política de los grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista.

P: ¿Por qué esa reticencia de las grandes formaciones como PP y PSOE a abrir el melón del Estatuto?

R: Es una buena pregunta, sobre todo para ellos. Principalmente para el Partido Popular, que, en un primer momento, cuando se consiguió esta Comunidad Autónoma, hizo un recurso constitucional contra la Constitución y contra que León estuviera dentro de esta Comunidad Autónoma. Habría que preguntarle por qué han cambiado su posición. Y el PSOE está lleno de incongruencias, porque cuando escuchamos a Tudanca hablar de descentralización, habría que recordarle que quien votó a favor de capitalizar todo en Valladolid fueron el PP y el PSOE. Esas son las incongruencias de los grandes partidos.

"Valladolid no tiene la culpa. La culpa la tienen los gobernantes que en su momento decidieron centralizarlo todo aquí".

P: ¿Podemos hablar de agravio de Valladolid respecto a León, Zamora y Salamanca?

R: No es una cuestión de agravio. En este aspecto, quiero aclarar que quien me conoce sabe que yo no he iniciado ninguna guerra con Valladolid, ni quiero hablar de Valladolid en esos términos. Pero lo que hay es una cosa evidente, es decir, en esta Comunidad Autónoma se centraliza todo en un sitio. Valladolid no tiene la culpa. La culpa la tienen los gobernantes que en su momento decidieron centralizarlo todo aquí. Pero es verdad también que se ha desarrollado de una forma diferente a como lo han hecho otros territorios. Yo quiero para León, Zamora y Salamanca el mismo desarrollo.

P: ¿Dónde podríamos encuadrar políticamente a la UPL?

R: Somos un movimiento político transversal, lo he dicho muchas veces. Es algo que ha demostrado también la moción. Ya no voy a salir diciendo lo que decía Tezanos que la UPL estaba en el 4,97% entre derecha e izquierda, prácticamente en el centro político. Pero como dejó clara la moción, hay gente de derechas y gente de izquierdas, y la UPL es el instrumento para conseguir la modificación del marco territorial. A partir de ahí, pueden converger gentes de derechas y de izquierdas. Ese es nuestro planteamiento y nuestra transversalidad. A veces es fortaleza, pero también puede ser debilidad.

P: Dígame, ¿la Región Leonesa se siente perjudicada con el reparto de los fondos europeos?

R: Hay una cosa que también está clara. Cuando alguien ha dicho que los fondos europeos transfronterizos, que iban destinados a la Raya, se gastan en otro sitio, cuando menos hay una disfunción. Pero si encima se justifica, desde ese punto de vista podría ser hasta un error, pero si estás justificando esa inversión, pasa un poco como los Fondos Miner. Cuando no tienes ninguna estrategia para invertir esos fondos, al final los destinas donde menos se necesitan, o donde menos deberían de estar. Es evidente que la Raya necesita inversión, dinero público y que, además, ese dinero que va destinado a ellos tiene que gastarse allí.

"Lamento que la campaña haya sido tan larga para nosotros y para los ciudadanos. A la gente también la estamos cansando un poco".

P: ¿Cómo marcha la campaña?

R: Estamos muy contentos. He de decirlo. Además, no soy una persona demasiado optimista desde el punto de vista político. He de reconocer que la gente está ganando en esta campaña. Tenemos una percepción muy buena. Ya sabíamos que probablemente era un escenario bueno para nosotros, pero nos está sorprendiendo muy gratamente. Lo que si lamento es que haya sido tan larga para nosotros y para los ciudadanos, desde el punto de vista que llevamos mucho tiempo de precampaña, y la campaña se alarga demasiado. A la gente también la estamos cansando un poco.

P: Pensemos en el día después. ¿A quién apoyaría la UPL en las Cortes si fueran necesarios sus escaños?

R: Es la pregunta del millón. La que se nos hace a nosotros y a casi todas las fuerzas políticas. No hablo nunca de hipótesis, porque es verdad que es muy difícil saberlo. Nosotros no vamos a pactar con ninguno. Un pacto como considera la gente no lo vamos a hacer. Podremos llegar a acuerdos compartidos para configurar cambios de políticas. Tenemos una experiencia muy mala con los pactos que hemos realizado con el PP y con PSOE, y no vamos a dar manga ancha a ninguno de los dos.

Sigue los temas que te interesan