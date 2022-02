Mañueco: “Lo vivido en el Congreso es lo que quiero desterrar de Castilla y León”

Noticias relacionadas Mañueco anuncia nuevos proyectos industriales en El Bierzo que crearán 1.300 empleos directos

No podía ser de otra manera. La visita durante la campaña electoral que el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado a Candeleda en el Valle del Tiétar abulense ha servido para convertirse en una crítica a los vivido ayer en el Congreso de los Diputados con respecto a la votación de la Reforma laboral.

El líder popular ha querido extrapolar el caso vivido en Madrid con Castilla y León, por eso, “para que no se viva lo mismo en la Comunidad” ha pedido el voto masivo para las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero. “Se ha demostrado que es un Gobierno Frankenstein, que introduce debilidad e incertidumbre. Por eso necesitamos un Gobierno fuerte, lo que vimos ayer no se puede repetir en Castilla y León. Queremos un Gobierno estable, que no esté sometido a nada, ni a hipotecas ni a trabas”, ha afirmado ante las preguntas de los medios de comunicación.

Para Mañueco, “lo que vimos ayer es una forma de hacer política que yo repudio”, ya que en la “política no vale ganar a cualquier precio, es tener un valor ético. Esa forma de hacer política de Sánchez es la que quiero desterrar de Castilla y León”. Así, ha recordado que en la Comunidad se vivió un caso parecido cuando el PSOE “puso una moción de censura en el peor momento y apoyado por tránsfugas”, en relación a la procuradora por Ciudadanos, María Montero. “Esa forma de hacer política es imperdonable”, ha recriminado. En su opinión, esta situación no tiene nada que ver con la vivida por los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos Adanero, ya que “votaron respetando sus pronunciamientos ideológicos”.

"Apoyo débil"

El candidato no ha querido entrar a valorar si se trata de un error humano, democrático o un pucherazo, para él, “es una demostración más de la debilidad extrema del Gobierno de Sánchez, que no mantiene ni el apoyo parlamentario que le llevo a ser presidente. Un apoyo fragmentado y débil”. Ante esto, ha pedido el voto para evitar un Gobierno regional con “chantajes y tránsfugas”.

