Pablo Fernández (UP): "Queremos emular con el PSOE en Castilla y León el Gobierno de España"

Pablo Fernández (León, 1976), Licenciado de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas del 13-F.

Se afilió al partido tras "escuchar verdades a Pablo Iglesias" en 2014 y hoy es ya el portavoz nacional del partido. EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León ha hablado con él para saber qué quiere esta formación política para esta Comunidad. El objetivo lo tiene claro: "sacar en primer lugar al PP del Gobierno".

Pablo Fernández, candidato de Unidas Podemos a la Junta de Castilla y León

P.- En su perfil de Twitter afirma que Castilla y León es una Comunidad "con una maravillosa calidad de vida". ¿Cómo explicamos entonces que su partido diga que es una comunidad autónoma sin oportunidades?

R.- Es una comunidad autónoma con buena calidad de vida porque son ciudades amables, abarcables, accesibles... pero no hay oportunidades y los servicios públicos están cada día más deteriorados. No hay empleo de calidad y el ejemplo es que la despoblación es la seña de identidad de esta Comunidad. En diez años Castilla y León ha perdido 161.834 habitantes, un dato terrible provocado por las políticas del PP que condenan al exilio a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes.

P.- ¿Qué medidas concretas lleva UP en su programa para luchar contra esta despoblación? En algunas comunidades autónomas se pone el foco en fomentar la natalidad. ¿Van ustedes a tomar alguna medida en este sentido también?

R.- El PP después de 35 años gobernando es quien no ha conseguido revertir esta situación. UP propone hacerlo de forma integral y transversal. Con medidas que giran en torno al fortalecimiento de los servicios públicos no sólo en las ciudades sino también en el medio rural. Cambiar el modelo productivo a uno sostenible, digital y verde para aprovechar los recursos naturales de Castilla y León, que han sido desaprovechados. El tercer eje es la vivienda: abogamos por un parque público de vivienda en alquiler y en propiedad en el medio urbano y en el rural, sobre todo entre los jóvenes.

Pablo Fernández charla con Silvia García, directora de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, minutos antes de la entrevista NCYL

P.- La Ley de Vivienda que ha llevado Unidas Podemos al Congreso, penaliza a quien no quiera alquilar su vivienda, subiéndole hasta un 150% el IBI. ¿Es ése el camino?

"A quien tiene mucha vivienda y no la pone a disposición de la ciudadanía, hay que incentivarlo a través de una fiscalidad más alta"

R.- Cambiamos el paradigma y por primera vez la vivienda se va a regular como un derecho fundamental. Queremos regular los precios del alquiler, incrementar el parque público de la vivienda de alquiler y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional. Estamos hablando de penalizar la fiscalidad a los grandes tenedores, a quienes tienen más de diez viviendas. Quien tiene mucha vivienda y no la pone a disposición de la ciudadanía, hay que incentivarlo a través de una fiscalidad más alta.

P.- ¿Pero eso no atenta directamente sobre la propiedad privada? ¿Se le puede obligar a alguien, por tener diez viviendas, a que alquile su vivienda, so pena de que se le penalice pagando un 150% más de IBI?

R.- Es como los impuestos. Gobernar es elegir y nosotros queremos gobernar para una mayoría social y que quienes más tengan, contribuyan más. Si una persona tiene más de diez viviendas, no le obligamos a que las saque en alquiler, pero sí le subimos los impuestos como incentivo para que las ponga en alquiler. Y que así quien no tiene la posibilidad de acceder a una vivienda, pueda hacerlo.

P.- Pero ¿y el acceso a la vivienda de los jóvenes no puede plantearse construyendo un parque público en venta y alquiler, en vez de penalizar a quien decida voluntariamente no alquilar su casa si no quiere?

"Queremos poner en marcha un ingente parque público de alquiler de viviendas"

R.- Conjugamos ambas medidas. Otra de las medidas es la puesta en marcha de un ingente parque público de alquiler. El acceso a una vivienda es un problema gravísimo entre los jóvenes, y los gobiernos deben promover medidas valientes, y ese parque público junto a la penalización de los grandes tenedores de viviendas para que las saquen en alquiler, pueden favorecer que la gente encuentre una vivienda con mayor facilidad.

P.- Vamos con las encuestas. Tras esa filtración del barómetro del CIS a Pablo Iglesias que sorprendió evidentemente a todos, parece que UP en Castilla y León podría ascender en intención de voto y se movería entre los 3 y los 5 escaños. Si sus votos fueran determinantes para que Luis Tudanca gobernara, ¿cuál sería la hoja de ruta que le exigirían al PSOE?

"Si gobernamos con Tudanca, queremos articular un Gobierno que emule el que gobierna a nivel nacional"

R.- El primer objetivo es claro: desalojar del Gobierno al PP y acabar con 35 años de políticas de la Derecha que han sido deletéreas, nocivas y perjudiciales. A partir de ahí, estoy convencido de que si los números dan, será muy sencillo llegar a un acuerdo con el PSOE para articular un gobierno que emule al que gobierna a nivel nacional. Queremos pasar de las políticas de derechas a las de izquierdas, y ése es el objetivo que tenemos en UP, y las posteriores negociaciones ya se verán en ese momento. Castilla y León ya no soporta más gobiernos de la Derecha porque 35 años del PP se han traducido en despoblación, exilio, precariedad, deterioro de los servicios públicos y una sangrante corrupción.

P.- Me habla usted de precariedad. El último informe de Cáritas y de la Fundación Foessa indica que tenemos en España 11 millones de personas en exclusión social. Unos datos que en Castilla y León están cinco puntos por debajo de la media nacional. ¿Se puede sacar pecho de la gestión de la pandemia teniendo el nivel de exclusión más alto de las últimas décadas?

R.- Luchar contra la pobreza debe ser una prioridad para todos los Ejecutivos. En Castilla y León, que es lo que nos atañe, no se ha hecho todo lo posible para acabar con la pobreza y la exclusión social. Las políticas del PP en este sentido ponen de manifiesto que han sido infructuosas. Y a nivel nacional es evidente que hay mucho por hacer todavía. Es cierto que venimos de una pandemia terrible, pero creemos que el escudo social sí ha ayudado a mitigar esas tasas de exclusión social pero que no se ha replicado en Castilla y León para amortiguar la pobreza.

P.- Vamos con el lema de UP para estas elecciones: 'Que se escuche tu voz'. ¿No hay suficientes organismos, instrumentos, Consejo Económico y Social, Cortes, ayuntamientos, asociaciones, organismos, instituciones, para que se nos escuche a todos perfectamente hoy en día?

R.- Creo que nuestro lema ejemplifica lo que es UP. Es una política por y para la ciudadanía. No debemos ni un euro a los bancos, cosa que ni el PP, ni el PSOE ni Cs pueden decir. Esto nos da libertad absoluta para trasladar directamente los intereses de la ciudadanía a las instituciones. Quien deposite su voto en UP sabe que sus inquietudes se van a trasladar a las instituciones de forma directa.

"Proponemos la creación de una banca pública con los 65.000 millones que aún no han devuelto los bancos"

Esto entronca con la exclusión financiera. Proponemos la creación de una banca pública para acabar con este problema. En España se ha rescatado a entidades bancarias por importe de 65.000 millones de euros. El PP, el PSOE y CS tienen muy complicado pedir una banca pública. Por eso nuestro lema es el de que la voz de la gente se traslada directamente a las instituciones.

P.- Los programas electorales repiten consignas muy parecidas: todos quieren acabar con la pobreza, la despoblación o la exclusión financiera. Pero la cuestión es el cómo. ¿Van ustedes a crear un banco público subiendo más los impuestos o recortando gasto público?

R.- Simplemente con que se devuelvan los 65.000 millones de euros que se les prestó a los bancos en el rescate...

P.- A las Cajas de Ahorro, se refiere...

R.- A las cajas de ahorro y a las entidades financieras, porque las cajas acabaron integradas en grandes bancos. En Castilla y León está el ejemplo palmario de cómo se cargaron todos los partidos políticos unas entidades que deberían ser el músculo financiero de una comunidad como la nuestra y que además tenían una dimensión social. Fue una tragedia. Con esos 65.000 millones de euros se podría poner en marcha una banca pública. Es una cuestión de voluntad política, pero hay partidos que tienen cortapisas por intereses superiores a sus partidos por la deuda que tienen con los bancos o por sus intereses con fondos de inversión.

P.- Se lo pregunto porque el término 'público' suele asociarse a 'gratuito' y esto no es así. 'Público' significa más impuestos. Con la actual crisis, ¿de verdad UP cree que hay margen para subir aún más los impuestos?

R.- Nosotros creemos que sí hay margen. Pero es que no se trata de subir o bajar impuestos sino a quién. En este país los ricos y los 'ultrarricos' no pagan impuestos. Se acogen a figuras de deducciones y exenciones para no acabar tributando. Aquel que menos tenga tiene que pagar menos y quien tenga más, pagar más. Y las grandes propiedades deben pagar lo que les corresponde, ni más ni menos. Las grandes empresas en España no tributan en este país. Y la carga impositiva la asumen los trabajadores, clases medias y populares. Con eso, ya le digo yo que se podrían hacer grandes inversiones públicas.

P.- Pero ¿cómo le traducimos esto a la gente de la calle cuando paga más por la luz, la calefacción, el IBI, el impuesto de matriculación, o por hacer la cesta de la compra?

R.- Se están subiendo los impuestos indirectos, pero nosotros hablamos del IRPF, el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Una persona que tiene un sueldo base de 12.000 euros está pagando un porcentaje. El que gana 250.000 euros al año, paga un porcentaje muy, muy, poco mayor. Queremos que el que gane 12.000 euros pague menos y que el que gane 250.000 page más de lo que paga...

P.- Ya, pero es que la gente que gana 12.000 euros está hoy pagando muchos más impuestos... no ha habido medidas para evitar esto.

R.- Ya, ése es el drama. Coincido con usted. El problema es que al que gana 12.000 euros está pagando muchísimos impuestos y quien gana 250.000 no paga ninguno.

P.- Pero entonces que se le han subido los impuestos a la clase trabajadora...

R.- Estoy absolutamente de acuerdo con usted... bueno, ha subido el coste de la vida...

P.- Bueno, y los impuestos que no son el coste de la vida. Y el poder adquisitivo ha bajado tanto, que no sé si se pueden seguir subiendo impuestos...

"Estoy seguro de que el que tiene un patrimonio de cinco millones de euros al año y es un patriota pagará de buena gana más impuestos"

R.- Insisto. No es una cuestión de subir o bajar impuestos sino a quién. Yo estoy convencido de que quien tiene un patrimonio de cinco millones de euros al año se le pueden subir los impuestos y si es un patriota lo hará de buena gana. No hay igualdad sin justicia fiscal y en este país hay una deserción fiscal por parte del los ricos y los 'ultrarricos' que no tributan. Por eso la carga impositiva la sufren los autónomos, las clases populares y las medias, y eso no puede ser.

P.- Hablemos entonces de autónomos. Dicen ustedes que quieren ser la voz de los autónomos, que han sufrido de manera especial los efectos de la pandemia. ¿Qué medidas concretas plantea UP para que los que están a punto de cerrar no lo hagan y que los que quieran emprender se animen a hacerlo?

R.- Una ley de segunda oportunidad para que los autónomos con ayudas directas para quienes estén pasando por dificultades o a punto de echar el cierre a su negocio. Esta Comunidad es la que más autónomos destruye de toda España con 4.953 el último año. Durante la pandemia y por las circunstancias, Mañueco obligó al cierre de la hostelería y no les dio ni una ayuda. Y eso es lo que no puede ser.

"Mañueco obligó al cierre de la hostelería y no les dio ni una ayuda. UP plantea una ley de segunda oportunidad, menos trabas y más apoyo al autónomo"

También planteamos una ley del autónomo que elimine trabas burocráticas para abrir un negocio, promoviendo subveniones para darse de alta por primera vez... un gobierno que dé oportunidades porque los autónomos son una parte fundamental del tejido productivo de Castilla y León. Y el PP jamás ha ayudado a los autónomos.

P.- ¿Se ayuda a los autónomos subiéndoles las cuotas como se ha hecho?

R.- Bueno, eso debería responderlo el ministro Escrivá. Nosotros abogamos porque las cuotas vayan en función de lo que ingresen. Desde UP queremos seguir el ejemplo de otros países de la Unión Europea para que un autónomo que tiene un bar o una peluquería y le ha ido mal, tenga que pagar una cuota fija. Planteamos variar eso de forma importante para que coticen y tributen en función de lo que ingresen.

P.- Es curioso porque eso mismo lo plantean formaciones políticas en las antípodas de Unidas Podemos

R.- Nosotros llevamos sólo dos años en el Gobierno y siete años de vida. El PP y el PSOE podrían haber llevado estos planteamientos a la práctica.

P.- Hablemos de Sanidad en una comunidad autónoma muy dispersa, despoblada y extensa. ¿Qué medidas concretas plantea UP para mejorar la Sanidad?

R.- Por ley en esta Comunidad habría que blindar la sanidad pública para garantizar la apertura de todos los consultorios médicos también en el medio urbano. La sanidad no es un negocio y el PP sí la ha concebido como tal. La sanidad en el medio rural necesita mucha inversión. En los últimos 10 años el PP ha invertido 1.500 millones de euros en la sanidad privada. Destinando ese dinero a la pública se podría aumentar el número de facultativos para que no hubiera esa falta sangrante que hay en muchos pueblos de nuestra Comunidad. Se necesitan políticas de incentivos para cubrir las plazas de difícil acceso para aquellas en el medio rural. Además, nuestro objetivo es reducir las exasperantes listas de espera de Castilla y León. A día de hoy hay 239.000 personas esperando una intervención, una prueba diagnóstica o para ver a su especialista. Eso se soluciona incrementando el número de profesionales y para eso hay que invertir más, algo que no se ha hecho con el PP.

"En esta Comunidad habría que blindar la sanidad pública. El PP ha invertido en los últimos diez años 1.500 millones de euros en la sanidad privada"

P.- Sin embargo la inversión media en Sanidad en Castilla y León es de 1.863 euros, 184 euros más que la media nacional...

R.- Claro, porque Castilla y León es la comunidad más extensa, de las más envejecidas del país, y hace que el coste por habitante sea más alto. No se puede plantear la sanidad pública desde un prisma economicista. Si es más cara, el Gobierno tiene la obligación de invertir más, pero no se puede permitir tener consultorios cerrados en los pueblos o hacer contratos a los facultativos por días, semanas o incluso por horas porque con esas condiciones leoninas, se van a otros lugares a ejercer su profesión. Gobernar es elegir. Nosotros nunca invertiríamos 1.500 millones de euros en sanidad privada para que hubiera una sanidad digna en el medio rural.

P.- La semana pasada aseguró usted que si gobernaran junto con el señor Tudanca, lo primero que harían sería dilucidar qué pasó con ese traslado de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia...

"En esta Comunidad ha habido personas que han dado órdenes de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales en lo peor de la pandemia. Crearemos una comisión para depurar responsabilidades"

R.- En esta Comunidad ha habido personas concretas que han dado órdenes políticas de no trasladar a los mayores de las residencias de ancianos a hospitales en lo peor de la pandemia y esto produjo muertes. Con lo cual, una de las primeras cosas que haremos será promover en las Cortes una comisión de investigación para depurar responsabilidades. Es muy grave porque provocó la muerte de mucha gente en esta Comunidad.

P.- Nos retrotraemos entonces al inicio de la pandemia. A los 11 avisos que recibió el Gobierno central por parte de la OMS para que se hiciera acopio de material sanitario y se preparara para proteger a médicos y población, y no se hizo nada...

R.- Yo estoy de acuerdo en que se hagan comisiones de investigación en todos los ámbitos para depurar responsabilidades permanentes, pero hasta donde yo sé y conozco estamos en Castilla y León y yo me presento por Castilla y León, por lo que me interesa que se depuren las responsabilidades de quienes dieron la orden de dejar morir a castellanos y leoneses de esta tierra.

P.- Se lo pregunto porque es usted portavoz nacional y sería una cuestión de salud democrática para el ciudadano depurar responsabilidades vengan de donde vengan, y el ciudadano de la calle ve que tanto de un lado o de otro, sólo interesa exigirlas cuando le tocan al otro...

R.- Es que UP nunca se ha negado. Soy una persona a la que le gusta hablar con la gente, estoy en contacto permanente con todos los colectivos. Y estaría muy bien que todos los responsables políticos de esta tierra se hubieran reunido con la plataforma de afectados por las residencias, se habría creado una comisión de investigación. Y la ciudadanía lo habría agradecido mucho.

P.- Vamos terminando, si le parece. Hablamos de la Reforma Laboral. Tiene muy pocas modificaciones con respecto a la de Mariano Rajoy. Finalmente, y con los datos de empleo, ¿es una reforma de la que sacar pecho o no era tan buena?

R.- Produce un avance sin parangón en la protección de los trabajadores. Es extraordinaria y absolutamente necesaria para la clase trabajadora de este país que verán ampliados sus derechos y recuperados los que habían sido cercenados por la derecha en este país. Esperamos pueda llevarse a efecto. Es la reforma de mayor enjundia y calado de las últimas décadas en este país y que beneficia a los trabajadores de este país.

