Igea propone aplazar los debates hasta que termine su aislamiento por Covid para que sean "justos"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha propuesto aplazar los debates hasta que termine su semana de aislamiento por Covid para que se celebren "en igualdad de condiciones" y sean "justos".

Así lo ha expresado en un vídeo en su perfil de Twitter, donde anoche comunicó su positivo y este sábado escribe un "diario de un candidato confinado" en el que expresa que "lo más sensato" para los ciudadanos es que vieran "un debate en igualdad de condiciones".

Igea señala que hay dos semanas de campaña por delante, la "cuarentena" es de siete días y "lo más razonable" es que los debates se celebren "en igualdad de condiciones".

Diario de un candidato confinado. A por los debates. Hay tiempo! pic.twitter.com/FMTW9BqNGE — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 29, 2022

"Hay tiempo de sobre y yo creo que los ciudadanos lo merecen, merecen un debate justo, igualitario, en igualdad de condiciones", ha señalado el candidato de la formación naranja, que cree que se deberían de intentar "apurar" todas las posibilidades para que el debate se produzca con los tres candidatos con presencia "física".

Francisco Igea ha explicado que ha comunicado esta cuestión a su equipo de campaña así como al resto de candidatos.

En el vídeo también expresa que ha pasado "buena noche", con algo de "carraspera" pero "nada preocupante" y ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido.

"Mala noticia"

"Tengo una mala noticia que dar al inicio de esta campaña", así anunciaba Igea su positivo por Covid esta viernes tras someterse a un test de antígenos que se realizó a la vuelta de un acto electoral en Segovia.

"Me he empezado a encontrar mal con carraspera y con mocos, pocos síntomas, pero estando las cosas como están he hecho lo que tenía que hacer", ha comunicado a través de un vídeo en su cuenta personal de Twitter, que lleva más de 9.000 reproducciones en apenas 40 minutos.

Malas noticias en campaña. Acabo de realizar un test de Ag que ha resultado positivo pic.twitter.com/mVmaj8b0Wu — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 28, 2022

"Esta es una campaña que va sobre la verdad y no podríamos ni deberíamos comportamos de manera diferente a como les pedimos a nuestros ciudadanos", expresó Igea.

