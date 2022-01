Estos las 114 ofertas de empleo de la comunidad

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado esta semana esta lista de ofertas de empleo en toda la comunidad

Albañil en Villarcayo (Burgos)

Ayudante de Cocina en Villarcayo (Burgos)

Personal de limpieza en Villarcayo (Burgos)

Barman en Villarcayo (Burgos)

Arquitecto Técnico / Ingeniero Técnico de Obras (León)

Agente de igualdad para Sariegos (León)

Camarero/a para Riaño (León)

Profesor/a de F.P. Mediación Comunitaria y Integración Social, en Palencia

Docente Programa Mixto “Taller de pintura decorativa III” en Carrión de los Condes (Palencia)

Fisioterapeuta en Salinas de Pisuerga (Palencia)

Terapeuta Ocupacional en Salinas de Pisuerga (Palencia)

Peón ganadero de ovino en Villatoquite (Palencia)

Técnico Sup. de Prevención de Riesgos Laborales en Guijuelo (Salamanca)

Maquinista motoniveladora en Segovia

Soldador-Tubero en Coca (Segovia)

Carpinteros en La Losa (Segovia)

Terapeuta Ocupacional para residencia de mayores en Prádena (Segovia)

Colocador de Pladur en Soria

Conductor de camión para ruta internacional en Soria

Docente para curso de "Operación de sistemas informáticos", en Soria

3 Médicos/as para transporte sanitario en Soria

Terapeuta Ocupacional en Soria

Conductor de camión de asistencia en carretera en Almazán (Soria)

Albañil Oficial de 1ª en Almazán (Soria)

Personal de limpieza, en Lodares de Medinaceli (Soria)

Gerocultor/a en Morón de Almazán (Soria)

Técnico/a de Prevención en Valdelagua del Cerro (Soria)

3 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Médico/a para la Gerencia de Servicios Sociales de Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Profesor técnico de F.P. rama Sanitaria, en Zaratán (Valladolid)

2 plazas y bolsa de Gestión (Escala Archivos) en las Cortes de Castilla y León

12 plazas y bolsa de Oficial Administrativo en las Cortes de Castilla y León

5 plazas y bolsa de Ujier en las Cortes de Castilla y León

Bolsas de Enfermero/a para Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León

Bolsas de Médico/a para Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León

100 plazas de Cuidador/a de Servicios Asistenciales para Junta de Castilla y León

346 plazas de Personal de Servicios en la Junta de Castilla y León

4 plazas de Personal Subalterno (discapacidad intelectual) para Junta de Castilla y León

4 y bolsa de Técnico/a de Administración Gral. en Diputación de Ávila

Operario para el Servicio de Obras en Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

Mecánico-Conductor para Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

2 Policías Locales en Ayto. de Cebreros (Ávila)

Titulado/a Superior con Jefatura EDAR en "Aguas de Burgos" (Burgos)

Responsable de Laboratorio en "Aguas de Burgos" (Burgos)

Director/a Técnico/a en "Aguas de Burgos" (Burgos)

Asesor/a Jurídico/a en "Aguas de Burgos" (Burgos)

8 y bolsa de Técnico/a de Administración Gral. en Ayto. de León

Técnico/a de Turismo para Ayuntamiento de Palencia

Administrativos/as para Diputación de Palencia

10 Bomberos/as en Ayto. de Salamanca

Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Linares de Riofrío (Salamanca)

2 Investigadores/as en ITACYL (Segovia y Valladolid)

Bolsa de Auxiliar de apoyo a act. turísticas en Ayto. de Cuéllar (Segovia)

Interinidad de Intervención en Ayto. de Cuéllar (Segovia)

Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Fuentesaúco de Fuentidueña (Segovia)

Bolsa de Técnico/a de Igualdad de Género en Ayto. de San Ildefonso (Segovia)

Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Torre Val de San Pedro (Segovia)

Interinidad de Técnico/a de Gestión para Ayto. de Cigales (Valladolid)

Interinidad de Técnico/a de Admón. General en Ayto. de Medina del Campo (Valladolid)

214 plazas del Cuerpo de Letrados/as de la Administración de Justicia

150 plazas del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de Información del Estado

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

"Job search for science & tech professionals in Spain and Belgium"

Médicos Psiquiatras (Guipúzcoa)

Ingeniero de Obras Públicas (Miranda de Ebro)

Diseñador Mecánico (Navarra)

Practical Nurses and Care Assistants (Finlandia)

Chicken Processing Operators (Finland)

À la Carte Chef (Noruega)

2 Dependientes/as de tienda de telecomunicaciones para Ávila

Auxiliar administrativo/a para Ávila

Operario/a de taller de lunas para Ávila

2 Auxiliares enfermería - gerocultores/as para Arévalo (Ávila)

Auxiliar carnicería / charcutería para Burgos

Jefe/a de mantenimiento industria química para Burgos

Repartidor para Burgos

Técnico EDI /B2B para Burgos

2 Jefes/as de obra protección contra incendios para León

2 Técnicos/as de calderas para León

2 Técnicos/as mantenimiento eléctrico sistemas PCI para León

Administrador/a de sistemas/Help desk para León

Desarrollador/a de mercado para León

Enfermero/a para Palencia

Pintor/a de cabina para Palencia

Preparador/a pintura caja automoción para Palencia

Técnico/a ingeniero/a en procesos de manutenciones soldadura para Palencia

3 Técnicos/as de empleo para Salamanca

Desarrollador/a senior .NET para Salamanca

Responsable de tienda para Salamanca

Electricista para Villares de la Reina (Salamanca)

Cocinero/a para Segovia

Dirección técnica farmacéutica para Segovia

Técnico/a superior laboratorio para Segovia

Veterinario/a para Coca (Segovia)

2 Programadores/as senior Java para Soria

Docente de Sistemas Microinformáticos para Soria

Técnico/a responsable de RRHH para Soria

Personal de carnicería y pescadería (10 puestos), para Almazán (Soria)

3 Encargados/as de turno para Almazán (Soria)

Casting de bailarinas y bailarines para Valladolid

Mecánico/a en Valladolid

Dependiente/a de Restauración en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Técnico de campo para Medina del Campo (Valladolid)

Administrativo/a de Recursos Humanos para Zamora

Operario/a montaje estructuras metálicas para Zamora

Técnico/a de mantenimiento para Zamora

4 Dependientes/as - expendedor/a combustible para Benavente (Zamora)

