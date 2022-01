España Vaciada reclama su presencia en el debate electoral adicional solicitado por Ciudadanos

Noticias relacionadas Ciudadanos propone un debate adicional con todas las formaciones políticas en RTVE

Tras haber conocido este lunes la petición del comité electoral de Ciudadanos Castilla y León de organizar un debate electoral adicional en RTVE con todos los partidos con representación parlamentaria en Castilla y León [independientemente de que tengan grupo parlamentario o no], desde las candidaturas de España Vaciada piden que "tanto Ciudadanos como RTVE no se olviden de la España Vaciada y su papel en la Comunidad Autónoma". Consideran que las candidaturas de España Vaciada deben tener "derecho a nombrar a un representante para poder participar en el debate planteado y poder exponer públicamente su programa para Castilla y León". "En una democracia plena el ciudadano debe tener el derecho a conocer todas sus opciones de voto, recibir las propuestas de todos los candidatos e informarse en debates donde se argumenten sus programas políticos". Y destacan que es importante no olvidar que "tanto la información como la transparencia son básicas para garantizar la libertad de la ciudadanía frente a las urnas".

Además resaltan que la relevancia de España Vaciada está más que demostrada al contar con representación en las Cortes Españolas, con un diputado y dos senadores de Teruel Existe, y con una fuerte presencia político-social en aquellas provincias donde se presentan. También creen que un debate sin la España Vaciada “no sería un debate justo para los castellanos y para los leoneses, que por primera vez tienen una oportunidad de ver a los candidatos debatir sobre una de las principales problemáticas que atraviesa y lleva atravesando años, tristemente, nuestra comunidad autónoma: la despoblación”.

Por todo ello, solicitan a todos los partidos, que “no olviden a la España Vaciada, que piensen en sus ciudadanos y en su indudable derecho de conocer el programa de una opción política de incuestionable actualidad”.

