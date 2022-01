Igea quiere demostrar a los “huérfanos de la política” que hay formas “diferentes” de realizarla

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, considera que su partido tiene la “obligación” de demostrar a los “huérfanos de la política” que “ya no lo están” y que hay “una manera de hacer política que es diferente”.

En una entrevista a Servimedia, Igea llamó “huérfanos de la política” a aquellas personas que ya no se creen el “relato” político, que se “han cansado” y que ya no salen a votar. A su juicio, esta situación viene provocada por la “deshonestidad” que existe en el ámbito político y porque la política está “muy embrutecida”.

Ante esta situación, apostó por “darle la vuelta”, y señaló que su formación debe decir a los ciudadanos que tienen la oportunidad de “castigar o no la deshonestidad” y de comentar a los políticos que no se pueden hacer “trampas”. Según Igea, esta será la parte “moral” de su campaña para las elecciones del próximo 13 de febrero.

Preguntado por una posible “polarización” de la campaña electoral, criticó que la “polarización” lo que pretende es “anular” el debate “inteligente y racional” de la política e ir “directamente a la tripa”. Para evitarlo, aclaró que su partido se dirigirá a los ciudadanos como ha hecho durante toda la pandemia, “como seres adultos”.

En este sentido, lamentó que en estas elecciones haya unos señores que vengan a “pasear con un caballo blanco cabalgando con la bandera” y otros “a decir que viene el fascismo”. Por el contrario, continuó, Ciudadanos pretende enseñar cuál es su acción de Gobierno, aunque “es mucho menos sexy que ir cabalgando con el caballo blanco matando rojos”.

Política embrutecida

Igea insistió en que la política está “muy embrutecida”, sobre todo por las redes sociales, ya que “240 caracteres no dan para mucha inteligencia, dan para el exabrupto”. “Estamos empobreciendo mucho la política, la estamos empobreciendo tanto que no hay más que ver quién se dedica a este oficio”, dijo.

Al respecto, Igea lamentó que actualmente la mayoría de políticos no cuenta con un oficio fuera de la política. Por ello, señaló que “empobrecen” este ámbito porque si pierden “el poder” se “ven en la calle” y entonces “hacen lo que sea” para evitarlo. “Necesitamos que haya gente que pueda salir de la política porque si no lo que ocurre es que la política pierde muchísima calidad y nivel intelectual”, apostillo, al tiempo que añoró que, anteriormente, había “gente inteligente, catedráticos, gente que tenía una cosa que contar, y ahora hemos convertido la política en un erial”.

Acción política

A su vez, Igea aseguró que presentará una campaña en la que defenderá la “acción de Gobierno” y la “acción transformadora” de la política de su partido, ya que ha conseguido “transformar” la política en Castilla y León después de 35 años. Para el futuro, continuó, propone continuar con “esta senda”.

También manifestó que en Castilla y León “solo hay una oportunidad” de que haya un Gobierno “sensato” y es “que dependa de nosotros”, porque, de no ser así, va a depender de un “insensato”. Para evitarlo, apeló a los votantes a que voten a Ciudadanos si quieren tener un Ejecutivo con Vox o uno con “siete plataformas y Podemos”.

Durante la entrevista, Igea puso en valor que su partido no ha elegido la “venganza” tras la convocatoria de elecciones y auguró que Ciudadanos tiene una “buena campaña por delante” y que tiene “una cosa que contar” porque él no se presenta a las elecciones “diciendo voy a hacer la política de Ayuso o de Feijoo”.

Resultados el 13-F

Sobre los resultados de las elecciones del 13 de febrero, Igea explicó que “no van a ser malos”, sino que cree que “pueden ser buenos o muy buenos”, pero si fuesen malos “no desaparece ni la necesidad del espacio político ni las propuestas”.

En su opinión, el problema de unos resultados malos “no es para nosotros, es para un país que se enfrenta a dos únicas alternativas: lo que tenemos, que es un desastre, y el Gobierno del caballo blanco y la intolerancia”. “Eso sí que es un problema y no qué le puede pasar a Ciudadanos”, insistió.

“El problema es qué le va a pasar a este país si dejamos de existir quienes podemos hacer pivotar esto en el sentido común. A mí no me va a pasar nada, yo tengo otro oficio, pero me preocupa mucho hacia dónde va el país”, concluyó.

