Queridos Reyes Magos: la carta de Castilla y León a sus políticos

Queridos Reyes Magos:

Este año los castellanos y leoneses hemos sido muy buenos. Hemos seguido luchando contra la pandemia, hemos obedecido (algunos pocos no) las medidas impuestas desde el Gobierno, hemos luchado contra la despoblación y contra una Comunidad que en muchas ocasiones es ninguneada desde el resto de España. Por eso, queremos pedir a sus Majestades una serie de reclamaciones y peticiones para que se las hagáis llegar a los políticos de esta tierra, que aunque sabemos que andan muy entretenidos en las próximas elecciones del 13 de febrero, seguro que sacan algo de tiempo para escucharnos.

La principal petición de las nueve provincias es la que en esta tierra tengamos las mismas oportunidades laborales, fiscales y sociales que en el resto de comunidades autónomas del país y que no nos obliguen a tener que abandonar la tierra en la que nacimos. Además, os pedimos estas cosas.

Plan contra la despoblación

La enfermedad que padece Castilla y León desde hace muchos años sigue presente. La despoblación desangra a la Comunidad que ha visto cómo hemos perdido 7.119 habitantes, o lo que es lo mismo, ahora hay censados en 2.379.530, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por eso, pedimos a los Reye un plan real contra la despoblación, pero real real, porque lleva muchos años en la agenda de los políticos y no se ven resultados fiables.

Bancos para los pueblos

En mi pueblo he visto a personas de ochenta años, sin banco y sin coche que ya no pueden sacar dinero, ni cobran su pensión y se tienen que desplazar a otros municipios que están lejos. Por eso, pido para ellos que se mantengan las sucursales bancarias, y si no puede ser así, que todas las semanas establezcan un sistema de atención eficiente a las zonas más despobladas. La realidad es que Castilla y León va camino de convertirse en un desierto bancario del que dependen la economía de miles de personas y la de cientos de pequeños negocios en el ámbito rural. 1.838 de los 2.248 municipios que componen el medio rural no disponen de oficina.

Precios justos para el sector primario

Muchos papás de mis amigos son agricultores y ganaderos y desde hace ya unos meses andan muy enfadados y tristes. Porque se pasan mucho tiempo trabajando y luego no recogen nada de dinero. Llevan años reclamando precios justos para que no se siga estrangulando la rentabilidad de su actividad. Por eso os pido que traigáis precios justos para el sector primario. Todo esto simplemente para que a la gente del campo les salga las cuentas.

Autovías, más y mejores

Me gusta mucho ir de vacaciones y de turismo a otros lugares, pero no me gusta ver cómo las carreteras están deterioradas y son peligrosas. Por eso, a los Reyes les pido que por fin Valladolid y León estén conectadas por autovía, así llegará antes. Pero de lo que más ganas tengo es de que la Autovía A-11 sea por fin una realidad y así poder conectar las provincias de Valladolid, Soria, Burgos y Zamora. Cada año son muchas las personas que mueren en esta carretera.

Mejoras en la Sanidad

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: no os olvidéis de los hospitales; de las listas de espera que crecen sin parar porque no hay médicos para reducirlas. Además de los médicos que hacen guardias de 24 horas de presencia física.

Plan de reordenación de Atención Primaria

Durante estos días he tenido que ir al médico y he comprobado que se tarda mucho tiempo, incluso un amigo mío estuvo esperando varios días. Por eso, os pido un plan de reordenación de la Atención Primaria. La radiografía de la atención primaria de Castilla y León es la de un horizonte muy gris, con el envejecimiento y la despoblación, la de un medio rural con una dispersión creciente al que cada vez es más complicado acercar los servicios públicos esenciales. La dispersión geográfica en las zonas rurales más despobladas hace realmente difícil atender las necesidades de los pacientes adscritos a los consultorios locales de zonas como Aliste, en Zamora.

Servicios de Radioterapia

El cáncer sigue siendo la enfermedad que más azota en Castilla y León, y son muchos los vecinos que tienen que trasladarse a otras provincias por no tener centros de radioterapia. Así, desde Soria, Ávila, Segovia y Palencia se reclama un centro de radioterapia para no seguir con los agotadores viajes.

Transportes con horarios decentes

Si ya de por sí era complicado ajustar horarios para usar el transporte público en Castilla y León, la pandemia ha puesto la puntilla. Por eso, os pido la recuperación de las frecuencias del transporte público anteriores a la pandemia, que los trayectos de tren y autobús que se han visto aún más disminuidos a raíz de la crisis sanitaria vuelven a sus orígenes. Esto provocaría que fueran muchos los castellanos y leoneses a que podrían vivir en la Comunidad y que se tienen que ir ante la falta de conexiones competentes. En mi caso me gusta mucho viajar en tren, por eso también os pido que el prometido AVE entre Castilla y León y Asturias se haga por fin realidad.

Cuidado del patrimonio medioambiental

Este año el incendio de la Sierra de Gredos ha demostrado que estamos indefensos ante el fuego y que los profesionales necesitan más medios. Se quemaron más de 22.000 hectáreas. Por eso, os pido protocolos de gestión forestal y mayores recursos para la prevención y extinción de incendios en Castilla y León.

Con la ilusión de que me escuchéis en mis peticiones, me despido, no sin antes pediros una última cosa. El próximo 13 de febrero son las elecciones, y antes llegará la campaña electoral. Por favor, traed a los políticos de la Comunidad muchas ganas de decir la verdad, que no mientan y que piensen solo en los problemas que tenemos en Castilla y León.

Gracias y buen viaje.

