El 84% de los castellanos y leoneses, dispuesto a vacunarse tantas veces indiquen las autoridades sanitarias

Noticias relacionadas La mayoría quiere vacuna obligatoria y pasaporte Covid, excepto los jóvenes y los votantes de Vox

La vacunación ha sido la gran esperanza para frenar el goteo incesante de muertes durante estos dos años de pandemia. Por ello, más del 77% de los españoles está dispuesto a vacunarse contra la Covid tantas veces lo indiquen las autoridades sanitarias, frente a un 12,2% que no volverá a hacerlo y un 4,6% que ni se ha inmunizado ni tiene pensado hacerlo, según se desprende de la macroencuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Castilla y León es la comunidad autónoma, junto con la Comunidad Valenciana, que cree más firmemente en la vacunación. Un 84% de los encuestados asegura que se ha vacunado y se vacunará en los próximos meses si así lo estiman las autoridades. Sin embargo, un 12,9% indica que se ha vacunado pero que ya no lo hará y un 1,9% no se muestra partidario, ya que ni se ha inoculado ni lo hará.

Encuesta de Sociométrica

Por otra parte, comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha se muestran las menos proclives a que la vacunación se prolongue, con el 15% y el 16%, respectivamente, en contra de volverse a ponerse una nueva dosis.

Ante la pregunta de si cree que la vacunación debe ser obligatoria, la encuesta arroja datos reveladores. Analizando por edades, entre los jóvenes de 18 a 30 años, un 27% dice que no volvería a vacunarse, frente a un 58% que no tendría inconvenientes. En cambio, es la franja de edad mayor de 67 años la que se muestra más partidaria de ponerse nuevas dosis, con un 85% a favor y tan solo un 5% que asegura no repetirá.

Encuesta Sociométrica

En este aspecto Castilla y León tiene opiniones divididas entre su población. Sólo el 50,7% cree que la vacunación debería ser obligatoria, frente al 49,2% que opina lo contrario. Y además, el 72,1% cree que debería serlo también el pasaporte Covid en espectáculos públicos.

Encuesta Sociométrica

En cuanto a la afiliación política, los simpatizantes de Más País (99,2%), de PSOE (94%) y PP (89,6%) son los que más confían en las vacunas y no ponen pegas a volverlo a hacer si así se requiere. En el caso contrario están los votantes de VOX, con solo un 58% que se volvería a inocular, siendo así los más reacios y con un contundente 25% que asegura no se ha vacunado ni lo hará.

Ficha técnica

Se han completado 3.000 entrevistas en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma de gestión Gandia Integra, entre el 20 y el 30 de diciembre de 2021.

Los datos se han ponderado posteriormente por situación laboral, nivel de estudios y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico, no hay error muestral, sino convergencia por interacción del equilibraje, que es del 97%. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

Sigue los temas que te interesan