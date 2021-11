España Vaciada obtendría diputados en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora

Noticias relacionadas España Vaciada obtendría 15 escaños y sería clave para decantar la Moncloa con sólo el 1,1% del voto

La nueva formación política España Vaciada (EV) conseguiría 8 escaños en Castilla y León si se celebrasen hoy Elecciones Generales. Así se desprende de la encuesta realizada por SocioMétrica y que publica EL ESPAÑOL el día en el que se cumplen dos años desde las últimas elecciones generales. Según esta encuesta, EV obtendría diputados en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. A ellos, se sumarían otros 7 en Badajoz, Cáceres, Cuenca, Huesca, Lugo, Teruel y Zaragoza. En total, 15 representantes que podrían constituir un grupo parlamentario propio, el quinto más numeroso del Hemiciclo tras los del Partido Popular (101), PSOE (100), Vox (55) y Unidas Podemos (34). Por delante, incluso, de ERC (13), JxCat (7), PNV (6) Más País (5), Bildu (4) y Ciudadanos (2).

La irrupción de España Vaciada (EV) ha revolucionado el escenario político. El nuevo partido, inscrito el pasado 30 de septiembre en el registro del Ministerio del Interior, resultaría decisivo para la investidura del próximo presidente del Gobierno.

En Castilla y León se eligieron en los últimos comicios un total de 31 representantes al Congreso de los Diputados, de los cuales el PP obtuvo 13, el PSOE 12 y VOX un total de 6. Este es el resultado de las últimas Generales:

PP PSOE VOX AVILA 1 1 1 BURGOS 2 2 LEON 1 2 1 PALENCIA 2 1 SALAMANCA 2 1 1 SEGOVIA 1 1 1 SORIA 1 1 VALLADOLID 2 2 1 ZAMORA 1 1 1 TOTAL 13 12 6

Catorce de los 15 diputados que obtendría España Vaciada serían a costa de PP, PSOE y Vox. En concreto, le robaría 6 al Partido Popular, 5 a los socialistas y 3 al partido de Santiago Abascal. Por lo tanto, perjudicaría, de entrada, más al bloque de la derecha, al restarle 9 escaños.

España Vaciada tendría ante sí la posibilidad de ser determinantes en un Parlamento en el que el bloque de la izquierda y el del centro-derecha quedarían lejos de los 176 escaños que otorgan la mayoría absoluta. PP, Vox, Cs y Navarra Suma sumarían 160 diputados, y con los 15 de España Vaciada se irían a los 175, mientras que PSOE, UP y MP alcanzarían los 139, y los 15 de EV les llevarían a los 154.

El nuevo partido, cuya ejecutiva se compone actualmente por un comité de 20 personas, ha nacido para denunciar los problemas que muchos pueblos, municipios o aldeas sufren por la falta de servicios.

Su coordinador general, Antonio Saz, en conversación con EL ESPAÑOL, sostuvo que tras el éxito de Teruel Existe se dieron cuenta de que sus problemas "no eran sólo de la provincia": "Los problemas que tenemos son la consecuencia de la depresión que ha habido en muchos territorios de España durante tantos años. No puede ser que siga habiendo pueblos sin 4G, que tengan el hospital más cercano a más de 30 minutos o que los niños no tengan autobús para ir al colegio".

Los votos de EV serían determinantes para inclinar la balanza entre Pedro Sánchez o Pablo Casado, que se encuentran más igualados que nunca en la encuesta de SocioMétrica. El PSOE sería el ganador con un 25,5% de las papeletas, pero el Partido Popular obtendría un escaño más, 101, pese a quedarse a seis décimas de los socialistas en porcentaje de voto (24,9%).

Vox sería la tercera fuerza política (16,8%) con 55 diputados, Unidas Podemos resistiría en el sondeo con un 12,2% de los españoles dispuestos a votar a la formación morada, que contaría con 34 representantes, mientras que Ciudadanos se aferraría al Congreso con un 3,9% y dos parlamentarios. Pero la noticia más relevante es que España Vaciada, con tan solo el 1,1% de los votos, obtendría 15 diputados.

