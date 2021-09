Igea sobre el fichaje de Pablo Yáñez por el PP: “Permítame que sea clemente con minúsculas”

El fichaje de Pablo Yáñez, ex componente de Ciudadanos y enemigo íntimo de Francisco Igea, por el Partido Popular de Valladolid ha supuesto un terremoto en la política regional. Sin embargo, en esta ocasión, el vicepresidente y portavoz de la Junta no quiso entrar en batalla, de momento, ya que se negó a hacer declaraciones al tratarse de un asunto de Ciudadanos y no de la Junta. Ahora bien ha dejado un titular de esos que lo dicen todo entre líneas. “Permítame que en esta ocasión sea clemente con minúsculas”.

El famoso pucherazo

Para entender esta frase hay que remontarse a 2019 cuando Yáñez fue el presunto ideólogo del ‘pucherazo’ de las elecciones primarias en la formación naranja en 2019 en las que Silvia Clemente se impuso inicialmente al actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Una victoria que se dio la vuelta tras la denuncia de este último. De ahí ese clemente, pero en este caso con minúsculas.

