Pinhel se viste de fiesta para celebrar 256 años como ciudad

Pinhel vuelve a ponerse sus mejores galas para vivir una nueva edición de sus Fiestas de la Ciudad.

Hasta el próximo 25 de agosto, la ciudad portuguesa será escenario de una amplia programación que combina deporte, música, entretenimiento y actividades para todos los públicos, con una jornada final marcada por la celebración de los 256 años de la elevación de Pinhel a ciudad, una efeméride que se conmemora este año bajo el periodo 1770-2026.

La programación festiva arrancará con diferentes propuestas deportivas y de ocio.

Entre las citas destacadas se encuentran la final del Torneo de Fútbol Sala Interparroquias, prevista para el 14 de agosto, y la quinta prueba del Campeonato Nacional de Drift, que se celebrará los días 15 y 16.

El programa continuará con Freguesias Sem Fronteiras, del 17 al 19 de agosto, una propuesta que volverá a reunir a las diferentes freguesías del concejo en un ambiente de convivencia y competición.

La música y el ocio nocturno tendrán también un papel protagonista. La programación incluye una Silent Party el 20 de agosto, el Falcão Run Color el día 21 y una Noche Blanca el 23, mientras que el 24 de agosto estará dedicado al Día del Emigrante.

Uno de los grandes atractivos de esta quincena festiva será precisamente la programación musical. Pinhel recibirá los conciertos de Maninho, el 22 de agosto; Syro, el día 23; y Nemanus, el 24.

A ellos se sumará la presencia de diferentes bandas y DJs, entre ellos Trio Douro, Função Públika, Two Brother’s, Não Há 2 Sem 3, Tropa do Lima, Kiss Kiss Bang Bang, Queres é Pimba y Memo à Tuga, además de los DJs Kimono, Dílcio y Sotto.

La mayor parte de estas propuestas musicales y de entretenimiento tendrán como escenario el Centro Intermodal Ayuntamiento de Guijuelo – Parque TIR, con entrada gratuita.

Un Día de la Ciudad cargado de actos

El 25 de agosto, Día de la Ciudad, concentrará buena parte de los actos institucionales y conmemorativos. La jornada comenzará a las 10.00 horas, frente a los Paços do Concelho, con las tradicionales ceremonias protocolarias.

A continuación tendrá lugar la entrega de las Medallas de Mérito Municipal, uno de los momentos solemnes de la jornada, seguida de la bendición de los nuevos autobuses que pasarán a formar parte de la Red Municipal de Transportes Escolares.

A las 12.00 horas está prevista la inauguración de la Variante de conexión de la ER 324 con la Zona Industrial de Pinhel, una infraestructura vinculada a la mejora de las comunicaciones y los accesos al área industrial.

Celebración del Día de la Ciudad de Pinhel. Pinhel.

Posteriormente se presentará el proyecto de la nueva Ponte do Saltadouro, así como el proyecto de acceso a la variante de conexión con la ER 324.

La jornada festiva se prolongará hasta la tarde. A partir de las 18.00 horas, el Parque Urbano acogerá el tradicional Sunset, una de las citas que marcan el tramo final de las celebraciones.

Ya al comienzo de la noche, alrededor de las 21.00 horas, el Largo dos Combatentes será escenario del espectáculo musical ‘Em Casa d’Amália’, un programa de la RTP que dio el salto de las pantallas de televisión a los escenarios portugueses y que rendirá homenaje a la figura y al legado de Amália Rodrigues.

Con esta programación, Pinhel encara una nueva edición de sus Fiestas de la Ciudad combinando la celebración de su historia con una propuesta abierta al ocio, la música, el deporte y la convivencia, antes de poner el broche final a una quincena en la que la ciudad se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la Beira Interior.