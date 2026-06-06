Feria de Pinhel: crónica de 3 días de un viaje al medievo luso donde los escolares detienen la historia al cruzar su muralla

Hay una frontera invisible que no sale en los mapas de las agencias de viajes. No separa países, sino siglos.

Se cruza al apagar el motor del coche, cerrar la puerta y notar que el pitido sordo del tráfico metropolitano es sustituido, de golpe, por el repiqueteo de un martillo contra el yunque y el olor denso del pan de leña.

Estamos en la Feria Medieval de Pinhel que fue inaugurada en la tarde de este viernes por la presidenta de la Cámara Municipal, Daniela Capelo, con el tradicional desfile de los alumnos de los centros escolares del municipio.

Viajar hoy en día se ha vuelto una experiencia peligrosamente predecible: aeropuertos idénticos, hoteles con la misma decoración nórdica y calles peatonales repletas de las franquicias de siempre.

Quizá por eso, el turismo de desconexión ha encontrado su última frontera en las ferias medievales de la raya, esos pequeños reductos que este 2026 han colgado el cartel de completo atrayendo a un viajero que ya no busca monumentos para fotografiar, sino atmósferas en las que desaparecer.

Las calles empedradas de Pinhel se transformaron en un escenario salido de las páginas de un antiguo manuscrito iluminado.

Bajo el sol suave de la tarde, el desfile de la feria medieval avanzaba lentamente entre el murmullo expectante de vecinos y visitantes, mientras las banderas de vivos colores ondeaban sobre las murallas, recordando el pasado histórico de la ciudad.

Abriendo el cortejo marchaban las autoridades locales para, a continuación, los escolares, auténticos protagonistas de la jornada.

Vestidos con túnicas de campesinos, pequeños escuderos, damas, artesanos y aprendices de mercader, caminaban con una mezcla de orgullo y emoción que iluminaba sus rostros.

Algunos portaban estandartes confeccionados en las aulas, otros sostenían cestas de flores o réplicas de antiguos utensilios, fruto de semanas de trabajo y aprendizaje sobre la historia medieval.

Las risas infantiles se mezclaban con el sonido de los violines, tambores y gaitas, creando una melodía alegre que parecía viajar a través de los siglos.

Los más pequeños saludaban al público con entusiasmo, mientras los mayores representaban con solemnidad el papel que les había correspondido, convirtiéndose por unas horas en habitantes de la Pinhel medieval.

A su paso, las familias aplaudían emocionadas. Desde balcones adornados con telas y escudos heráldicos, los vecinos observaban cómo la historia cobraba vida gracias a la imaginación y al entusiasmo de los niños.

El desfile no era solo una recreación histórica; era también una celebración de la comunidad, de la escuela y de la transmisión de la memoria colectiva a las nuevas generaciones.

Entre el aroma de las especias, el eco de los pregones y el repicar de los instrumentos tradicionales, los escolares avanzaban como un colorido río humano que llenaba de vida las calles de la ciudad.

Su presencia aportaba frescura y autenticidad a la feria, recordando que la historia no solo se conserva en los libros o en las piedras de los castillos, sino también en la curiosidad y el entusiasmo de quienes la descubren por primera vez.

Cuando el cortejo llegó a la plaza de la fortaleza, el público respondió con una larga ovación. Durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse y Pinhel volvió a ser la villa medieval que un día fue, guiada esta vez por las sonrisas y la ilusión de sus niños.

El turista de carne y hueso

Lo primero que sorprende al viajero que llega a una de estas citas históricas es que el concepto de ‘espectador’ salta por los aires.

Aquí el turismo no se consume desde detrás de una valla. Al cruzar el arco amurallado de entrada, la organización no te despacha con un folleto satinado; te invita a pasarte por el guardarropa comunal.

Vestirse con un sayo de lino o una cota de malla no es una ‘turistada’ para la foto de rigor en redes sociales; es el pasaporte para mimetizarse con el entorno. En el momento en que vistes como ellos, dejas de ser el elemento extraño que mira desde fuera y pasas a formar parte del paisaje.

Los propios vecinos del concejo de Pinhel, transformados en taberneros, clérigos o pícaros, te hablan desde el personaje, tejiendo una complicidad que dinamita la frialdad del turismo de masas.

El espacio urbano, con muchos siglos de historia en sus piedras, sus calles y sus almenas, se reinventa en cada edición.

Las farolas de led desaparecen bajo pendones heráldicos, el asfalto se cubre de paja para amortiguar el paso y las plazas se convierten en zocos donde el plástico está terminantemente prohibido.

El visitante camina con otra velocidad, contagiado por un ritmo orgánico que ya no dictan las notificaciones del teléfono, sino el inicio de la próxima justa de caballeros o el sonido lejano de una gaita de foles, gallega o escocesa.

La ruta de los sentidos: comer sin cubiertos

Para el estómago del viajero, esta feria es un viaje de no retorno a los sabores rotundos. En las tabernas improvisadas con tablones de madera y bancos de paja, la cocina no entiende de vanguardias ni de esferificaciones.

Aquí se viene a probar la verdad de la tierra. Carnes asadas a fuego lento que huelen a humo de encina y monte bajo. Hogazas de pan macizo, de las que aguantan una semana, servidas directamente sobre la mesa. Huesos cocidos al lento ritmo del borboteo de la imponente olla.

Licores de hierbas y vinos de la Beira Interior que se beben en cazos de barro, obligando a recuperar el tacto y el peso de las cosas sencillas.

El éxito turístico de esta convocatoria radica en que satisface una necesidad muy actual: la de la autenticidad táctil.

El turista del siglo XXI pasa el día deslizando el dedo sobre pantallas de cristal líquido; aquí, sin embargo, se le invita a tocar el relieve de una empuñadura de hierro, a sentir el tacto rugoso del cuero recién curtido o a notar el calor que desprende la fragua de un herrero que trabaja el metal en vivo, desprendiendo chispas que iluminan las caras de los presentes.

El momento más mágico ocurre siempre a las puertas del ocaso. Cuando la luz del día cae y se encienden los fuegos en cubetas de hierro a modo de antorchas, el ambiente se vuelve denso y misterioso.

Es ahí cuando los espectáculos de fuego y los desfiles de caballeros adquieren un tinte casi místico, devolviendo al espectador esa capacidad de asombro que la saturación audiovisual nos había robado.

Es el momento de dejarse seducir por el ‘pelourinho’ y vivir la mística del fuego, los malabares y equilibrios imposibles y el fuego.

Un refugio contra la prisa

Quien viaja a la Feria Medieval de Pinhel en 2026 –del viernes 5 al domingo 7- no lo hace por nostalgia histórica —la mayoría de nosotros no aguantaría dos días en el verdadero y mugriento siglo XIII—, sino por higiene mental.

Es un ejercicio de escapismo consentido. Al final del fin de semana, el turista emprende el camino de vuelta a la ciudad con el olor a humo pegado a la ropa, un dulce artesanal en la maleta y una extraña ligereza en la cabeza.

Se vuelve a la rutina con la certeza de haber descubierto que, a veces, para avanzar y tomar aire, no hace falta mirar al futuro ni cruzar el océano; basta con dar unos pasos hacia atrás y dejar que la historia te toque la piel. Una historia como la de Pinhel, la Ciudad del Halcón.