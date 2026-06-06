Alfândega da Fé 2026: el año en que la cereza, la mejor de Europa, recuperó su trono en el corazón de Tras-os-Montes

Hay un momento exacto, a finales de mayo, en que el nordeste de Portugal deja de oler a la leña húmeda del invierno y empieza a saber a dulce. Ocurre cuando las laderas de Alfândega da Fé.

Ese balcón natural colgado entre el Duero y Trás-os-Montes, se tiñe de un rojo encendido. Aquí la primavera no se anuncia en el calendario; la anuncian los árboles cargados de cerezas.

Este 2026, la tradicional ‘Festa da Cereja’ (Fiesta de la Cereza) ha regresado con una fuerza que va más allá de la simple feria agrícola. En un mundo acostumbrado a las frutas perfectas de supermercado que no saben a nada, este rincón luso se ha convertido en el último reducto de la fruta con memoria.

Esto lo pudo comprobar el ministro de Agricultura y Mar del Gobierno de Portugal, José Manuel Fernandes, quien fue acompañado por el presidente de la Cámara Municipal, Eduardo Tavares, así como por toda una pléyade de autoridades.

Esta visita del ministro estuvo centrada en el desarrollo y la modernización del regadío en el municipio, y que culminó con su participación en la ceremonia de apertura de la Fiesta de la Cereza & Co.

Una inauguración emotiva y espectacular, con la Banda Municipal de Música y los coros sénior e infantil, que levantaron los aplausos y la admiración de todos los presentes.

No es menos cierto que Alfândega da Fé, desde hace muchos años, es un polo de cultura con una buena cantidad de museos, así como exposiciones fijas y temporales y actividades repartidas durante todo el año.

El mapa del tesoro rojo

Llegar a Alfândega estos días es meterse de lleno en un bullicio que contrasta con la paz habitual de sus calles adoquinadas y blancas fachadas.

Los productores locales no venden un producto; defienden una identidad. Al pasear entre los puestos de la feria, uno se da cuenta de que la cereza de aquí tiene otra textura, un dulzor concentrado que le da la altitud y un suelo que los agricultores cuidan como si fuera oro líquido, como su aceite de alta calidad.

A quien escribe le gusta llamar a esta tierra de Alfândega ‘el Valle del Sabor portugués’.

"Este año el tiempo nos ha dado una tregua", comenta uno de los veteranos del lugar mientras llena una cesta de mimbre con piezas que parecen brillantes cuentas de un collar.

Y es que detrás de cada kilo de cerezas hay una historia familiar de podas en pleno invierno y de mirar al cielo con el corazón en un puño esperando que el granizo no destroce la cosecha a última hora.

Pero la feria es solo la excusa para descorchar la fiesta. Las calles del municipio se transforman en un hervidero donde la música tradicional portuguesa como Os Roleses de Urrós, el sonido de las concertinas y los grupos folclóricos marcan el paso de los visitantes.

No es un evento diseñado para el turista de plástico; es una celebración comunitaria donde el vecino te ofrece conversación antes de cobrarte la fruta.

Mucho más que mermelada

El ingenio transmontano se despliega en los expositores culinarios. Quien piense que la cereza solo sirve para comerla a puñados se equivoca de cabo a rabo.

En Alfândega da Fé, la fruta se transforma en licores caseros que raspan la garganta con elegancia. Pasteles hojaldrados que vuelan de las bandejas a media tarde, o platos salados donde la acidez de la fruta acompaña carnes de caza de la región.

El secreto del éxito de esta edición de 2026 es, precisamente, el equilibrio.

Junto a los agricultores de toda la vida, una nueva generación de jóvenes artesanos ha tomado el relevo para presentar propuestas cosméticas basadas en las propiedades antioxidantes del fruto, o aceites de oliva locales que se mezclan en catas dirigidas que han colgado el cartel de "completo" todos los días.

Para apuntar en la agenda: perderse por los senderos que rodean el embalse de Estevainha al atardecer, cuando los campos de cerezos parecen absorber los últimos rayos de sol, es una de esas experiencias gratuitas que justifican el viaje por las revueltas carreteras de la raya.

Un pacto con la autenticidad

Lo que de verdad engancha de la ‘Festa da Cereja’ es que no compite en tamaño con los macroeventos de Lisboa o de la costa atlántica. Juega en otra liga: la de la verdad.

Aquí los niños corren entre los puestos, los mayores se sientan a la sombra a arreglar el mundo y el visitante se integra en las mesas de madera de las tabernas improvisadas para compartir un plato de embutidos de la zona y un vino local.

Cuando cae la noche y las luces de la villa se encienden, el ambiente se vuelve más íntimo.

Los conciertos en directo toman el relevo, pero el olor sigue siendo el mismo: una mezcla de fruta madura, pan recién horneado y esa hospitalidad lusa que te hace sentir que, de alguna manera, tú también formas parte de esa cosecha.

Al final, uno se marcha de Alfândega da Fé con un par de cajas en el maletero, los dedos ligeramente teñidos de rojo y la certeza absoluta de haber estado en un lugar donde el tiempo todavía se respeta.

Porque en estos días de prisas y pantallas, encontrar un pueblo que se detiene para celebrar el ciclo de la tierra no es solo una fiesta; es un acto de resistencia. Y sabe rematadamente bien.