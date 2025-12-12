ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Última hora política, en directo
Comprobar Cuponazo ONCE
El exjefe de SEPI, la 'fontanera' del PSOE y el socio de Cerdán
En el PSOE ya hablan de "fin de ciclo"
Abogado advierte cambio de Hacienda
Dueña de una administración de lotería
Fray Ángel
Susanna Griso mantenerse joven 4 mañana
Dimite el senador Javier Izquierdo
Compraventa de viviendas
Iñaki Urdangarín
Chef y las reservas que no van
Salud mental joven
Ganadores The Game Awards
Resumen The Game Awards
Ayudas vivienda jóvenes
Mario Cozma, empresario
Terminaciones Lotería de Navidad
Juanma Lorente, abogado
Confirmado por el Estatuto de los trabajadores
Alberto Murillo
Subida de la factura de la luz
Experta en vivienda
Autónomo especializado en reformas
Javier ha comprado 3 casas
Álex Rovira y los familiares difíciles
Venta de vivienda a partir de 2030
Sonia, madre de 3 hijos
Abogado que abre bar
Médico de huelga
Horario laboral
Lotería de Navidad
Dueño de un bar con 24 años
Azafrán en Castilla-La Mancha
Toñi Moreno televisión Jesús Hermida
Game Awards 2025
Faltan trabajadores mecánica
María García, hostelera
Conductor de VTC y sus duras condiciones
Susana, autónoma jubilada
Clair Obscure Expedition 33
Impuesto de Patrimonio
Manuel Carrasco yoga chucherías
Guardia Civil
Bajada del IVA a alimentos
Coste abrir carnicería
Pago por trabajar en festivo
Premio Lotería de Navidad
Sánchez y la condena al fiscal
Abridor de pistachos
Pueblo de Cuenca
Radicalización de los jóvenes
Empresa de árboles de Navidad
Gordo de Navidad
Pueblo 230 habitantes Zamora
Experto en vivienda
Polémica balizas V-16
Pueblo 50 habitantes en Teruel
Una persona apática

Una persona apática Fotografía: E.P.

Opinión Te lo puedes quedar

Me aburre tu opinión reciclada

Es ese activismo barato que vemos en redes sociales deja entrever una inseguridad ridícula; porque si no te posicionas, eres un desalmado.

Publicada

Hace tiempo aprendí que discutir casi nunca vale la pena. Muchas veces porque quien tienes delante no está en disposición de escuchar; otras, porque no quieren cambiar su opinión, no están abiertos a entender distintos puntos de vista y virar el discurso.

Los cambios son una derrota para quien piensa que tiene razón en vez de sacar partido del aprendizaje, y ahí está el problema. Lo bueno de cumplir años es ganar experiencia, o así lo he vivido yo siempre. Pero ocurre que, en general, la sociedad se estanca, se conforma y no vive. Por ende, no aprenden.

Cuando no te pasa nada nuevo, es muy difícil evolucionar a través de factores externos. No es lo mismo vivir, a que te lo cuenten. Da miedo, sí, porque sufres por la inseguridad del riesgo y tratas de esquivar tus equivocaciones. Mis mayores aprendizajes han sido propiciados por grandes errores y fracasos. Una de las cosas que sacas de todo esto es la capacidad para resolver problemas a una velocidad de vértigo. Con eso ya me compensa, pero hay mucho más.

Entiendo que haya quien no quiera esta dinámica de vida a veces frenética, a veces desquiciante; divertida y agotadora a partes iguales, esa viveza de rascar minutos al reloj. Pero, como lo tolero, también exijo que no nos hagan perder el tiempo al resto.

La media de la sociedad española es muy baja en muchos parámetros (la mayoría, diría yo); no hay más que echar un vistazo a nuestra clase política. Y no hablo solo del Gobierno. Pero tratan de convencernos de que todos somos iguales cuando no es cierto. Y parece que lo han conseguido. Ahora cualquiera saca pecho con comentarios absurdos sobre temas de los que no tienen ni idea en base a ese derecho adquirido de decir lo que primero que se les pasa por la cabeza.

Es ese activismo barato que vemos en redes sociales deja entrever una inseguridad ridícula; porque si no te posicionas, eres un desalmado. No sé, reflexionad un poco. Haceos preguntas. Leed. Y luego ya, si es que lo habéis entendido y os apetece compartirlo, publicadlo.

Hay un tema que me pasó un amigo cuando me divorcié y es la razón de que esta columna se titule así: Te lo puedes quedar. La canción es “Sonata para divorciados”, de Villanueva. Es una fantasía de letra que muestra la indiferencia que te provoca alguien que ya no te importa. Eso me pasa en general: me aburren las opiniones recicladas, poco reflexivas y nada constructivas: me dan igual. Vivo mucho más en paz, en serio.

Más en Opinión