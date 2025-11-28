Una muerte anunciada: Ábalos a prisión (por si acaso)

"Sánchez tiene que estar desquiciado en su despacho entre el maquillaje decrépito y la americana de pana. A ver con qué cara sale a declarar el qué".

Es horrible cuando tu alrededor se derrumba y no lentamente precisamente. Todas las desgracias dicen que vienen a la vez y, entonces, un buen jefe o una buena persona suele volver con más fuerza, siendo consciente de los errores y aprendiendo de los mismos. Sin embargo, ocurre en España que se tiende a ocultar, intentar que pase la mala racha y seguir conservando el sillón como si la cosa no fuese con tu partido ni con el que fue tu mano derecha.

Sánchez tiene que estar desquiciado en su despacho entre el maquillaje decrépito y la americana de pana. A ver con qué cara sale a declarar el qué. Es curioso lo medido que tienen el lenguaje no verbal, el estilismo y la ironía para estas situaciones.

Pero los viernes se viste de viejoven, saca su mejor sonrisa y parece el líder al que votaron los engañados socialistas hace años. Hoy es viernes y, los viernes, nuestro presidente recomienda libros que no ha leído y grupos que no ha escuchado a través de vídeos “simpáticos” en TikTok. Porque su equipo le ha dicho que la derecha viene fuerte con los jóvenes y ese voto no se le puede escapar.

Vuelve a ser viernes y quizá los jóvenes prefieran saber por qué el que fue ministro ya no lo es y ahora, siendo diputado, ha acabado en cárcel preventiva. Por si acaso. Igual a la gente joven le interesa saber por qué la mano derecha del presidente de España tiene riesgo de fuga. Cuéntanoslo, Pedro, con tu mejor sonrisa.

El círculo se va estrechando y, mientras tanto, vuelven a sacar de paseo a Óscar Puente a tuitear, a ver si cuela. Que si el novio de Ayuso, que si el alcalde de Valladolid (aprovechando que ya se ve más fuera que dentro del Ministerio y, para la desgracia de los vallisoletanos, amenaza con volver a la ciudad); y ya que estamos, pues nos metemos con la concentración en contra de la corrupción en el Templo de Debod.

Esto de Ábalos ya lo predijo Rajoy en su momento cuando la situación pintaba parecida, pero, al contrario. Poco se le tiene en cuenta para lo sabio que es este hombre; una pena que su legado sea prácticamente inexistente. Se ha tenido que encarcelar a un diputado y un ex ministro para que el PP convoque una manifestación. Pisan sobre seguro, así que es probable que ya sepan lo que va a ocurrir en los próximos días.

Como esa parte del Gobierno que dice que no es corrupta, pero no se atreve a decir ni hacer nada. Sería un acto de humildad y compañerismo con el resto de españoles que se acercasen a la protesta. Se ve que hasta ellos han aprendido que no se debe escupir hacia arriba, que luego acaban todos empapados.