Un divorcio de derechas

ES NOTICIA:
Cupón Diario ONCE, hoy
Últimas noticias
Aniversario de la dana en Valencia, en directo
Mapa de noticias
Aforamiento Gallardo
Bonoloto, hoy
PSOE admite que pagó 735.000€
Koldo: "He cobrado más del PSOE"
Junts cumplirá con su ruptura
Juan Carlos defiende su "herencia" democrática
Emilio Duró, empresario español
Falta de trabajadores jóvenes
Oficio mejor pagado en España
María Martínez, financiera
Hostelero, sobre el horario de invierno
Juan del Val y Nuria Roca tareas casa
Madre de bebés reborn
Alquiler en zonas afectadas por la dana
Dani Martín patrimonio
Aval 3 hijos para alquiler
Carpintero colombiano en España
Profesor español en Vietnam
Un joven español en Alemania
Facturación dueña cafetería
Viviendas embargadas a la venta
Comparte piso con 8 personas a los 47 años
Cuándo se cobra el paro
Ahorro viaje en pareja
Horóscopo 29 de octubre
José Elias y su primera novia
Española en Australia
Alquiler de furgonetas de segunda mano
Nuevos competidores para Amazon
Falta de obreros
Precio de la vivienda
Las mejores hipotecas
Experta en finanzas
Albañil español en Suiza
Dueño empresa de quesos
Precios supermercado EE.UU.
Pareja compra su primer piso
Ahorro en parejas
Florencio Ramos herencia
Chef español en Andorra sueldo
Joven y la crisis de vivienda
Camarero de 74 años
Luis Zahera mantenerse joven
Alejandro Amenábar patrimonio
Fernando Tejero 'Aquí no hay quien viva'
Marca de moda cristiana
Repartidora correos
Deuda Hacienda
Horóscopo martes 28
Propietario de un edificio
José Elías advierte a los empresarios
Joan Clos y el problema del alquiler
Víctima de estafa telefónica
Fontanero 30 años experiencia
Precio del pan en España
Jubilado a los 23
Problema del alquiler
Dueño venta fruta
Despedida por llegar al trabajo
Autónomo taller
Experta en vivienda
Dueño negocio chucherías
La TDT de Moncloa
Ibex 35 marca máximos
Herencia inesperada
Precios poste pastelera
Vivienda inquiokupas
Fernando Sánchez
Experta en ahorro
Almacén de palets
José Elías divorcio
Desempleado a los 55 y ahora funcionario
Joven vive en Tarragona y estudia en Barcelona
Jornada laboral en el campo
Ahorro en pareja
Vivienda sin construir
Jubilado que gana hasta 3.500€ al mes
Médico trabajando como camarero en Alemania
Pensiones vinculados al IPC
Abogado comprar piso
Parásitos gato
Cuota de autónomos
Gonzalo Bernardos
Inversor con 17 pisos
Inversora inmobiliaria
Billetes pesetas
Lotero
Empresario de 22 años
Gato investigadora
Enólogo
Montse Cespedosa
Amanda Cheng
Jubilada comparte piso
Empresaria de 25 años
Tienda de moda
Lidl chaqueta
Comprobar Lotería Nacional sábado
Carmen, sobre las cuotas de autónomo
Juan del Val albañil 17 años
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz factura millones
Experto inmobiliario
Empresario coches Alemania
Jubilado comparte piso
Horóscopo sábado 25
Educadora felina
Fontanero autónomo
Vecino de Castilla y León
Perros cambio de hora
Negocio de helados
Mango vestido
Veterinario picadura abejas
Propietario granja avícola
Dueña negocio repostería
Empresario inmuebles
Economista sobre el cambio horario
Pagar en las bodas
Lefties chaqueta
Cuponazo de la ONCE
Montse Cespedosa, experta en finanzas
Juanma, abogado, sobre el paro
Jon Goitia, propietario de 15 pisos
Experto en energía sobre el cambio de hora
Ana Mena patrimonio millones
Ibai Llanos
Sueldo de enfermero
Tana Rivera
Jóvenes en la construcción
Sueldo mecánico autobuses
Despido con paro por ir a la peluquería
Cuota de autónomos
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en el desfile del 12 de octubre de 2022.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en el desfile del 12 de octubre de 2022. EFE

Opinión

Un divorcio de derechas

"PP y Vox mantuvieron una etapa de ficticia reconciliación, pura pamema, mero paripé. Tras las últimas elecciones autonómicas y municipales, los dos partidos compartieron casa y techo, pero no lecho. No existió el amor"

Publicada

‘Un divorcio de derechas’ podría haber sido el título de una película setentera, anunciada a bombo y platillo en los cartelones del cinema Capitol de la Gran Vía madrileña. Por supuesto, bajo la dirección de Mariano Ozores y en el reparto Antonio Garisa, Rafaela Aparicio y Gracita Morales.

Pero no, los sucesos distan muy mucho de ser una historieta de risas a gogó. La comedieta no es tal, sino un drama. En el año 2012, la derecha política española, que con tanto afán había conseguido aglutinar Fraga con su concepto de la 'mayoría natural', se divorció sin acuerdo y con enemistad manifiesta.

El divorcio de las derechas fracturó al electorado entre Partido Popular y Vox. La ruptura comenzó como drama, pero hay quien desea que finalice en tragedia. Sánchez quiere engordar a Vox para destruir al PP y así aniquilar su más realista alternativa de gobierno. Lo paradójico es que Abascal desea ante todo y sobre todo la demolición del Partido Popular. Don Santiago y don Pedro unidos en un mismo apostolado. Sin compasión evangélica.

PP y Vox mantuvieron una etapa de ficticia reconciliación, pura pamema, mero paripé. Tras las últimas elecciones autonómicas y municipales, los dos partidos compartieron casa y techo, pero no lecho. No existió el amor. Abascal, con un sonoro portazo, hizo caer los gobiernos de coalición con los populares.

En Castilla y León, Juan García-Gallardo hizo cacharros con Fernández Mañueco. El vicepresidente García-Gallardo, de línea dura y verbo destemplado, perdió pan y perdió perro. Abandonó la política en una 'espantá' digna de Rafael de Paula, pero sin el embrujo de un quite por chicuelinas.

El Partido Popular ha cometido graves errores que engendraron a Vox. El nacimiento de Vox no es azar, ni baladí. Una parte no desdeñable de la derecha política española se sintió traicionada por el gobierno de Mariano Rajoy, que condujo los destinos de España con tibieza ideológica.

No se conmovió por la ley de 'Desmemoria' Histórica de Rodríguez Zapatero. La gestión de la crisis independentista de Cataluña fracasó. Su delegación en la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría resultó un evidente fiasco. El independentismo se atrincheró, sin rendir la fortaleza de la 'Catalunya lliure'. Puigdemont se fugó. Para colmo, la corrupción mangoneada por algunos miembros de su partido campó a sus anchas.

Con el Partido Popular en sus manos, la vallisoletana fracturó la formación en dos con heridas cruentas y 'cadáveres' por doquier. Rajoy pareció impasible, sin fruncir el ceño como si fuera un 'moái' de la isla de Pascua. Una meiga lo convirtió en un bolso recostado en su escaño de las Cortes.

Casado fue estrella fugaz como lluvia de las Perseidas. De la mágica Galicia desembarcó Feijóo, mirlo blanco para sacar al Partido Popular del atolladero. En las últimas elecciones autonómicas y municipales cometió uno de los grandes errores de la historia de su partido. Con apresuramiento y sin análisis, permitió consumar pactos autonómicos y municipales con Vox. Sirvió en bandeja de plata un pretexto para la supervivencia del sanchismo. En las elecciones generales el PSOE demonizó a Vox y los demontres también quemaron como una tea la estrategia electoral del Partido Popular, que se quedó corto en diputados para una mayoría parlamentaria.

Fraga aglutinó a toda la derecha, desde la más ultraconservadora a la moderada. No logró conquistar al electorado centrista. Su pasado como antiguo ministro del franquismo pesaba como el plomo. Tendría que llegar José María Aznar para romper el mítico `techo´ de Fraga y guiar a los populares a la tierra prometida del gobierno de España.

Ahora, los augures de las encuestas barruntan un notable crecimiento electoral de Vox. O Feijóo aprieta las clavijas al sanchismo o puede sufrir el destino de los gaullistas franceses, hoy fagocitados por los ultraderechistas de Marine Le Pen. Vox ha retado a duelo al PP. Lo perverso de las tragedias es que a veces mueren todos.

Más en Opinión