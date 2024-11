Comenzaba el viernes la Feria de Turismo Interior que se celebra en Valladolid desde hace 27 años y, lo hacia fusiónando la Feria de patrimonio histórico que bajo la denominación de ARPA lleva también años celebrándose.

No he entendido muy, bien está fusión porque los objetivos de ambas no tienen nada que ver, INTUR está dirigida a los profesionales que compran los recursos turísticos, podríamos llamarles mayoristas del sector turístico, que visitan los stands de los distintos productos turísticos para preparar los paquetes turísticos con los destinos que después compramos los viajeros.

ARPA es una feria destinada a los profesionales del mundo del patrimonio histórico y, que está encaminada a conocer todos los recursos que permiten la de los edificios de patrimonio histórico, su mejor gestión y, la incorporación de técnicas de innovación.

Los mejores recursos de España

Se trata de objetivos diferentes y, de públicos profesionales absolutamente dispares, por este motivo no entiendo está fusión, los que vienen a conocer productos turísticos no tienen nada que ver con los que trabajan directamente en la mejor gestión del patrimonio histórico.

El sector turístico es el que genera la actividad económica más importante en la Comunidad y, eso es bien claro, porque somos la Comunidad que tiene más recursos patrimoniales, con el 50% del patrimonio histórico de nuestro país, el mayor número de Bienes Patrimonio de la Humanidad, repartidos por nuestra geografía, con la mayor riqueza natural de España, somos quienes más aportamos a la Red Natura Europea, con espacios naturales protegidos de carácter regional y, nacional, así como con una diversidad de fauna que se representa en las declaradas como Zonas de Especial Protección de Aves o Lugares de Interés Comunitario, con paisajes y, lugares inigualables a lo largo y, ancho de está extensa región que es Castilla y, León.

Con una gastronomía impresionante que se basa en nuestras producciones alimentarias, somos la región con un amplio número de Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y, Marcas de Garantía, bajo el marchamo de calidad alimentaria de Tierra de Sabor que nos ha dado una fuerza como región alimentaria de calidad de primer orden.

Toda está riqueza es el activo que genera 78.000 empleos en Castilla y, León, que se reparten por los alojamientos de todo tipo que tenemos, desde casas rurales a hoteles que ofrecen sus servicios a los turistas que llegan desde todos los lugares de España y, del mundo. Tenemos miles de restaurantes, bodegas que se han ido dando cita en torno a las rutas de enoturismo, y, múltiples ofertas de senderismo y, rutas por la naturaleza de todo tipo.

Creación de cultura y turismo

Pero algo no está funcionando en la promoción turística de Castilla y, León, veía los datos de turistas que visitan Castilla y, León y, son 5 millones en el 2023 y, la pernoctación está en 1,6 estancias de media. En el año 2007 cuando terminó la legislatura 2003/07, en la que fui Consejera de Cultura y, Turismo y, tuve el enorme privilegio de montar este departamento. El presidente Herrera me encargó fusionar las dos áreas que estaban separadas, cultura estaba con educación en una misma Consejería y, turismo en la Consejería de Economía.

Fue un trabajo duro pero precioso, con unos objetivos de crecimiento que se plasmaron en un incremento del número de turistas que llegaban a Castilla y, León muy, importante, alcanzamos en el año 2006 la cifra de 6 millones de turistas y, un incremento del PIB del turismo hasta alcanzar el 10% del mismo.

Creamos la marca Castilla y León es Vida y, el éxito de las campañas de promoción que realizamos fue excelente. Se incrementó la llegada de turistas extranjeros, trabajamos en los mercados exteriores, en el europeo, el americano, en el asiático, conseguimos que se cambiara la portada de las revistas de promoción turística de España en Japón en las que aparecía la Sagrada Familia por la plaza mayor de Salamanca, conseguimos que vinieran más de 1500 japoneses durante una semana a Salamanca con una acción especial de captación de una fundación cultural que elegía un destino europeo cada año. Aprobamos un Plan para fomentar la llegada de turismo idiomático, de los que venían a estudiar español que tenían Salamanca como principal destino, y, llegamos a firmar con la Universidad de Beijing en Pekín un acuerdo para que vinieran sus estudiantes e inauguramos el Instituto Cervantes en está ciudad con los ahora reyes de España a donde llevamos el Quijote que editamos en chino. Firmamos en Brasil con la Universidad de Río de Janeiro, con el Cervantes de Francia, con el de Inglaterra….

Eventos culturales

Desarrollamos una amplia actividad cultural, con la creación del Festival Internacional de las Artes de Salamanca, la inauguración del MUSAC en León, que se convirtió en el principal exponente del arte contemporáneo en España, celebramos cuatro ediciones de las Edades del Hombre, en Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo y, Ponferrada que atrajeron a más de tres millones de turistas….

Se celebró el Xacobeo 2004 con una potente coordinación de todos los departamentos del Gobierno regional en una Comisión que creamos ad hoc para que estuviera todo perfectamente listo en los albergues, en los recorridos, en los servicios, en la actividad cultural con una oferta musical que nos trajo a grandes artistas a las joyas del patrimonio que tenemos a lo largo de los más de 500 kms que recorren la Comunidad del Camino de Santiago, que es la calle mayor de Europa.

Celebramos los centenarios de la publicación de El Quijote, de la muerte de Colón que aconteció en Valladolid y, de la reina Isabel la Católica, con magnas exposiciones en lugares espectaculares como el Monasterio del Prado en Valladolid o la Colegiata de Medina del Campo.

Detrás de todo ello había un equipo cohesionado en torno a ligar perfectamente los recursos turísticos que teníamos y, la promoción de los mismos, teníamos una precisión prusiana en las campañas de comunicación que realizábamos para dar a conocer los eventos y, que los turistas los conocieran para que eligieran Castilla y, León como destino con una marca que se hizo muy, famosa y, muy, atractiva: Castilla y León es Vida, que estaba presente en todos los soportes publicitarios.

La verdad es que el trabajo fue apasionante y, todos los que lo vivimos disfrutamos con los resultados que alcanzamos. Me sorprende que ahora recibamos menos turistas que en 2007 y, que el dato de pernoctaciones siga siendo tan bajo, que estemos en la mitad de la media nacional.

Empresa pública de turismo

Quizás la desaparición de SOTUR, que era el brazo armado para toda la promoción, la empresa pública que desarrollaba la gestión turística y, que se disolvió con la crisis financiera ¿tenga algo que ver? ¿O quizás la falta de conexión de muchos recursos turísticos entre las provincias de la Comunidad? ¿O quizás la falta de promoción en el exterior?

Lo que está claro es que algo no está funcionando porque cuando el turismo sigue creciendo en España y, este año se va a batir el récord de llegada de turistas que en Castilla y, León recibamos menos que hace 17 años es muy, preocupante.