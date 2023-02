La cabeza como un bombo....

Parece que el profe de la chupipandi va camino de convertirse en el primer profesor que lo dejan solo los alumnos. No es bueno ganarse la plaza a costa de otros mejores y sin currárselo. Estos son mis principios pero si quieren otros también los tengo. Parece que sus clases son infumables, con el ingenio de vacaciones, un dogmático del rencor y un fracasado. Ahora podrá pintar a su gusto las paredes. El pipas declarando que el Cantar del mío Cid es franquista, que debería retirarse de la lectura en los colegios. Una obra que se data a finales del siglo XII. Ya no venden libros en los quioscos, es una pena. Ninguna revolución en la historia ha significado una mejora en la vida de los ciudadanos, que siempre ha visto que sólo los usaron por unos listos, vagos o gandules, que querían sustituir a la clase dirigente anterior para ponerse ellos. La historia es cíclica. El primer acto de corrupción de un político es aceptar un cargo para el que no es competente.

Gracias a la pandi del profesorucho las mujeres magrebíes van a tener una ayuda al desempleo por cuidar su casa y su marido. Las cristianas a denunciar al marido y al machismo pero sin paga. Un derecho por el que lucharon tantas de nuestras madres. La máxima estafa es insinuar que la caída de la natalidad es por causa del aborto y otras excusas y no de que sea imposible formar una familia normal con mil euros brutos mensuales sin casa ni sostenibilidad laboral. Abortar es libertad cuando la realidad es miseria. No se ha aprendido nada de lo que es tener una familia. Sin la ayuda de los de casa estamos condenados siempre al fracaso. Los trenes de Santander han llegado a la UE, el BEI revisará el préstamo de ciento cincuenta millones a RENFE al saber que no pasan por los túneles. Estamos a desaprender. Un país insufrible.

Toyota acaba de afirmar el fracaso del coche eléctrico. A partir de 2035 los europeos no podremos utilizar el coche de combustión, pero los más de siete mil millones de africanos, americanos y asiáticos restantes se pasearan como reyes gastando gasóleo y gasolina. Así las cosas vemos todos los días montones de intenciones o decisiones equivocadas como son el cancelar el trasvase del Ebro, el limitar el de Tajo-Segura y a ver como acaban los agricultores de Murcia, el cerrar las centrales nucleares y de carbón, el ataque sin cuartel a las instituciones y la constitución, además de fomentar el secesionismo, etc. Ningún país entrega decenas de millones de euros para gastar contra el Estado, ni les entrega la educación, ni la policía armada. La banca por su parte ha obtenido veinte mil millones de beneficio, pero a la vez despide a miles de trabajadores y traslada la gestión a los clientes a los que cobra comisiones por todo. El trasladar a las empresas el alza del salario mínimo interprofesional hará crecer la inflación, la actual va a ser una minucia con lo que nos espera. Si sube el precio de los combustibles será la ruina de España. Al final entre el ingreso mínimo vital y robar toca la oposición de ponerse a trabajar.

Ayer se cogía el Covid en el autobús, hoy ya no según la ciencia o el de Binéfar. Parece que el terremoto de Turquía es por culpa también del cambio climático. Lo peor de la estupidez virtual es que es sólo un ejemplo gratuito de lo que es la estupidez real. Nos ponen la cabeza ya como un bombo. Para más carga algunos quieren cambiar el clima comiendo bichos. En Castilla y León esperemos que no prospere y sigamos con el marisco de pocilga y nuestros vinos de la Tierra. Que son muchos y muy buenos en Toro, Ribera de Duero, etc. A beber para olvidar o celebrar.

Castilla y León, Opinión

