Escuchaba y leía hace unos días a Sadhguru, un yogui y místico de origen hindú cuyas enseñanzas son de extraordinario interés a nivel mundial para profundizar en la espiritualidad y en la esencia del ser humano a través del pensamiento y el trabajo en nuestra ingeniería interior.

Deberíamos pensar más en ello, creo que ahora que abrimos un tiempo de descanso la época estival con las vacaciones es un buen momento para hacerlo. Por este motivo he querido dedicar mi columna de hoy a este tema que considero clave para alcanzar una vida plena. Creo sinceramente que necesitamos conectar con nuestra paz y despertar nuestra conciencia para vivir mejor.

Dice Sadhguru que en este vasto Cosmos en el que vivimos sólo somos una mota de polvo y nos tomamos demasiado en serio nuestra experiencia individual como si fuésemos el centro del universo.

Tiempo de vida limitado

Hemos decidido que nuestra estructura física ocupe el asiento delantero y la vida la hemos colocado en el trasero y nuestras estructuras psicológicas se han ido a la estratosfera.

Debemos pensar que la muerte esta siempre presente, de hecho, Sadhguru tiene un libro que se ha convertido en un bestseller en la India y su título es “La muerte: un libro solo para los que van a morir” en el que ahonda en la idea de que la mayoría de nosotros piensa que solo los demás mueren, pero no piensa en que nosotros vamos a morir.

La realidad es que tenemos una cantidad limitada de energía y tiempo para vivir. La muerte no es algo terrible, solo te recuerda que tienes una renta limitada y tienes que organizar la energía y el tiempo limitado que tienes para vivir. Si eres consciente de ello organizaras y priorizaras tu vida mejor y decidirás como hacerlo.

La gente piensa que es eterna y esta en estado de inquietud todo el tiempo. En este sentido, los más inquietos descansan cuando pierden la vida, es como si la vida solo fuera una maldición para ellos.

Percepción de la visa

En la vida solo lo que percibes lo sabes, el resto es imaginación. La percepción es todo lo que nos llega a través de las cinco dimensiones: ver, oler, tocar, oír, saborear, esto es todo lo que nos llega a través de los cinco sentidos. Si no tienes todo esto no puedes caminar en la vida. Un niño está muy atento a todo lo que sucede a su alrededor, quiere absorber el mayor numero de datos posibles. Hay que experimentar la vida profundamente.

Para atrapar una pelota mejor que los demás no sirve con haber hecho un doctorado en como atraparla, es tu gran interés por observar, por percibir todo lo que hay que hacer para conseguirlo, no es suficiente con la teoría. Tienes que experimentar la vida y eso no significa que haya que cometer errores constantemente. Los errores son parte del crecimiento. Necesitas sabiduría y debes alcanzarla con el crecimiento personal.

Muchos gurúes de la gestión dicen que tienes que aprender de tus errores, pero es mejor no cometerlos. Podemos aprender de los errores de los demás, de las experiencias de los demás. Si haces paracaidismo, si no lo haces bien, la primera vez será la última.

El hombre y el mono

En este sentido, y para entender mejor porque los hombres pueden pensar, Darwin dijo que la separación entre un hombre y un chimpancé es muy pequeña, la diferencia entre el ADN de un ser humano es solo el 1,23% del ADN. Fisiológicamente tenemos una escasa distancia, ahora en términos de inteligencia es muy grande, pero también la inteligencia es el problema del ser humano.

La espiritualidad americana habla de esto y dice que si te quitas la mitad del cerebro sólo SERÁS. Empapando en alcohol sus cerebros o con drogas entonces solo SERÁS.

La experiencia humana requiere que todas tus facultades estén a pleno rendimiento. Sólo con la agudeza en la percepción puedes tener una experiencia profunda en la vida. No puedes embotar tu percepción.

A Sadhguru los jóvenes de Bangalore le propusieron legalizar las drogas: marihuana, cocaína, metanfetaminas y les dijo venga vale, vamos a hacerlo legal, pero querrías montar en una avioneta con un piloto drogado o que el cirujano que te va a operar lo estuviera. Claramente dijeron que no porque reconocieron que la disminución de facultades significa menos eficiencia en la vida. Tenemos la fábrica química más compleja y sofisticada del planeta que es nuestro cuerpo.

Ingeniería interior

Tenemos que conocer perfectamente como manejar nuestra ingeniería interior para tener una vida brillante y que estuviera en alerta siempre para tener un cuerpo y una vida alegre sin tener que usar ninguna circunstancia.

Eres un gran CEO o un pésimo CEO, viene determinado por la naturaleza de tu experiencia.

Algunas personas no saben cómo manejar su propia inteligencia, llámale estrés, miseria, tensión, ansiedad, miseria, esencialmente tu inteligencia se ha vuelto contra ti.

Cuál es la GRANDEZA DE LA VIDA: en la vida tienes que ser capaz de dirigir tus acciones, conseguir romper tus limitaciones por ti mismo. No dejar que nadie dirija o controle tu felicidad o infelicidad.

¿Qué puedes hacer con millones de euros dice Sandguru, para que los quieres? Es mejor el afecto y el cariño de millones de personas, que te alojan y te dan de comer allí donde vas.

En este momento recuerdo los versos de Juan Ramón Jiménez:

Yo no corto mi vida en días

sino mi día en vidas

cada día, cada hora,

una vida entera,

un día no es un día de la vida

sino una vida.

Este es un buen tiempo para reflexionar y mirar en nuestro interior sobre el significado que tiene nuestra vida y como podemos vivirla mejor y disfrutarla plenamente, conociéndonos mejor, organizando mejor nuestro tiempo y dejando que la vida fluya a nuestro alrededor.

