La ignoracia es tan grande que los ladrones ya no roban libros. La Universiad está perdiendo su alma: la de alumnos y profesores que se juntaban en los departamentos para hablar, estudiar y avanzar en el camino de la verdad. Hoy en día, de hecho, como otras instituciones sirven a menudo para lo contrario para expandir lo falso.

Estoy en contra de imponer -ismos de cualquier pelaje, pero de lo que estoy más manifiestamente en contra es de imponer. Éste verbo o acción se está repitiendo mucho desde hace tiempo. No es que haya cosas con las que no se esté o no de acuerdo pero, entre prohibiciones y decretazos por parte de los sucesivos gobiernos, no deja de ser cuando menos sorprendente y comprensible el pensamiento único hacia él nos encaminamos. El progre europeo es ese ser de luz que tiene respuesta para todos los conflictos, es el experto en todo aunque luego no sea capaz de aguantar una tarde con el cuñado.

Después de tantos años de mentiras, la clase política no debería engañar a nadie, pero aunque la mayoría han perdido toda la credibilidad y muchos tienen los días contados, no es que lo digan las encuestas, lo dicen sus hechos que no pueden tapar. No hay que ser ni muy listo ni un fuera de serie. Se ha hecho mucho daño a la democracia de este país, a su economía, a la educación y lo que es peor a la conciencia y a los modos sociales de los ciudadanos tolerando lo intolerable, mirando tan sólo los votos antes que el bien común.

Todos sabemos que ya no se va a crear más empleo serio, pues los empresarios siguen sin recibir una sola ley en su favor, ni una verdadera financiación, y las familias tampoco. Estamos todos avocados a la ruina por lo que no se consume ni se piensa en futuros a largo plazo y así se recauda poco. Nos hablan de soluciones mágicas y nos prometen el paraíso, por parte de conferenciantes, contertulios, ministros, gentes distraídas, entes recaudatorios pero como decía el poeta si escribes con tinta te acabas manchando los dedos. La mentira es algo muy difícil de borrar. Sube el gasoil un 52 por ciento en los últimos meses y ahora nos ofrecen bajarlo un 10 por ciento. Nos siguen mostrando estadísticas y encuestas cada vez más mal maquilladas, mientras nos lanzan soflamas que no son más que una tapadera. La realidad es que muchos vuelven a ser peatones a la fuerza, otros van con patinete. "Bicicleta hombre!"... hay que ser ecologistas, que es muy sano, que el cambio climático te ataca, aunque trabajes a 10 km de tu trabajo, pedalea que es bueno y se te quita el cabreo. Algunos hasta se lo creen y se hacen veganos hasta caer desfallecidos. Cada día son más los que van andando a trabajar por las mañanas, desde antes de lo de Ucrania, estudiantes incluidos, empleadas domésticas, se ven hasta amas de casa por los arcenes de las carreteras cargando las bolsas contemplando con mirada triste los descampados de nuestra Castilla camino de no se sabe donde... Lo peor es regresar de noche.

Es jocoso oír afirmar a algún político o candidato que disminuye el paro o que la culpa ahora la tiene el patriarcado como si de la biblia se tratara, la guerra o los purines. Castilla y León se despuebla y envejece porque no se han sabido seguir políticas de arraigo a la tierra ni crearse las oportunidades de trabajo para su gente. Lo mismo pasa en el resto. Algunos deberían afeitarse la barba, peinarse, cortarse la coleta, vestirse en condiciones y lo que es peor lavarse si quieren ser representantes de los ciudadanos. Como mínimo algo de empleo crearían, porque el que se levanta sin asearse poco aseado será con los asuntos de los demás. Castilla y León va camino de convertirse en la España en escombros que adorna nuestros pueblos. Las gentes importamos poco. La estafa cotidiana en todos los aspectos de la vida que nos rodea, avanza un día si y otro también, y algunos la saben adornar bien de inoperancia y de una soberbia como nunca se ha conocido.

De la guerra de Ucrania sacaremos pocas enseñanzas. La primera es la total desinformación con la que se nos presenta el tema asistiendo a un espectáculo de buenos y malos. Mientras quedan pocas dudas de que los USA son los únicos que ganaran esta guerra. No sólo habrá conseguido el objetivo de que Europa gaste más dinero en defensa sino que acabaremos siendo extremadamente dependientes de su energía, producida paradójicamente con el fracking tan denostado en Europa... Rusia se convertirá por un tiempo en un paria, y a China le costará un trozo de la globalización. El gobierno de la UE ha decidido conducir a sus ciudadanos a un suicidio colectivo demográfico, cultural, religioso, económico, industrial, energético, educativo, alimentario, incluso ecológico.

A día de hoy asistimos de nuevo la dejación de funciones de otro gobierno más, que tampoco ha sabido defender la constitución, ni a sus votantes, ni a los españoles. Después de muchos meses sin saber controlar los precios de la energía todavía no está claro cuánto nos van ha suponer las medidas que se adopten. Con palabros como "isla energética" no vamos a echar gasolina ni vamos a calentarnos la casa. Los impuestos no se fijan porque hay que recaudar para todo y cualquier gasto. Como conduzcan igual que hacen las cuentas será mejor que nos echemos a la cuneta. Hay que establecer objetivos estructurales, en la situación actual son inasumibles los impuestos presentes. Hay reorganizar las cuentas del estado a fin de hacerlo más operativo

Una vez más somos víctimas de un país que no tiene referentes de país. La civilización occidental de Roma y Grecia, pasó a España y de ahí a todo el mundo, y porque no al universo. Los ciudadanos, los españoles, desde su pereza e ignorancia se hacen valer poco. Se ha perdido todo el coraje y valor para levantarse contra tanta desidia, qué flaco favor se hace a los que nos representan y nos gobiernan.

