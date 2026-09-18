Un proyecto de hidrógeno renovable en Soria recibe 44 millones: producirá 6.363 toneladas y metanol verde

Imagen de una planta de producción de energía verde. Fotografía de archivo.

El proyecto eM Numancia, que ELYSE EM-Numancia SL desarrollará en el Parque Empresarial de Medio Ambiente (PEMA) de Garray ha recibido una ayuda máxima concedida de casi 44 millones (43.904.700) gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El IDAE publicó ya la resolución definitiva por la que se concede esta ayuda a la citada empresa, una vez recibida la aceptación expresa de la empresa.

La financiación procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y los fondos NextGenerationEU.

El propio IDAE ha vuelto a identificar, este pasado mes de agosto, a eM Numancia como uno de los proyectos beneficiarios de la primera subasta nacional como servicio de Banco Europeo del Hidrógeno.

De acuerdo con la resolución definitiva, el proyecto subvencionado contempla en Garray la construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis para fabricar metanol verde.

La instalación dispondrá de un electrolizador alcalino de 60 MW, con una producción anual estimada de 6.363 toneladas de hidrógeno renovable y 33.334 toneladas de metanol verde. El producto tendrá como destino cinco industrias consumidoras pertenecientes a los sectores químico, maderero, logístico y marítimo.

El suministro eléctrico previsto para la producción de hidrógeno procederá de energía renovable. La documentación aprobada por el IDAE contempla contratos de suministro de electricidad procedente de parques eólicos y fotovoltaicos y una instalación fotovoltaica asociada al proyecto.

La ayuda concedida presenta además una característica singular: está ligada a la producción real de hidrógeno renovable y no únicamente a la construcción de las instalaciones.

El incentivo aprobado asciende a 0,69 euros por kilogramo de hidrógeno renovable certificado, con un máximo subvencionable de 63.630 toneladas durante los primeros diez años de funcionamiento, hasta alcanzar, en su caso, los 43.904.700 euros concedidos.

De esta forma, los pagos están condicionados a que la producción se lleve efectivamente a cabo y sea acreditada conforme a los requisitos establecidos.

Proyecto de país

El presidente del Gobierno señaló este jueves, durante el inicio de la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva, que España ha convertido el hidrógeno renovable en un "auténtico proyecto de país".

Según los datos ofrecidos por Pedro Sánchez, el Gobierno ha destinado ya más de 3.000 millones de euros a más de 120 proyectos de hidrógeno renovable.

Sánchez vinculó el desarrollo de esta tecnología con tres objetivos: la lucha contra el cambio climático, una mayor autonomía energética y una mayor seguridad en el suministro.

El presidente señaló especialmente su utilidad para sustituir petróleo y gas en actividades industriales y de transporte en las que la electrificación resulta más difícil y defendió que una mayor producción energética en España reduce la dependencia del exterior ante crisis y tensiones internacionales.

La estrategia estatal persigue igualmente aprovechar el despliegue del hidrógeno renovable como una oportunidad industrial.

El Gobierno pretende desarrollar en España no solo la producción de hidrógeno, sino también la cadena tecnológica vinculada a electrolizadores, válvulas, compresores y otros equipos, favoreciendo la inversión y la actividad industrial asociada a la transición energética.

En este marco se encuadra el proyecto soriano de eM Numancia. La resolución del IDAE establece un plazo máximo de 60 meses desde la concesión para que la instalación destinada a producir el hidrógeno subvencionado entre en funcionamiento, además de los hitos de seguimiento y justificación previstos en el programa