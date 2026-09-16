La Escuela Alcazarén de Aspasia abre sus puertas este jueves: un 79% de empleabilidad y más de 500 convenios con empresas

Un grupo de alumnas de la Escuela Alcazarén de Aspasia Grupo Aspasia

La Escuela de Profesionales Alcazarén de Grupo Aspasia celebrará este jueves una jornada de puertas abiertas dirigida a estudiantes y familias que quieran conocer de primera mano sus instalaciones, su oferta formativa y las oportunidades profesionales que ofrece la FP.

Bajo la idea de 'Vivir la FP antes de elegirla', los asistentes podrán recorrer el centro, conocer cómo se desarrolla el día a día de los estudiantes y acercarse a la realidad de las diferentes titulaciones.

El objetivo es que los futuros alumnos puedan resolver sus dudas y descubrir qué opciones formativas se adaptan mejor a sus intereses y a su futuro profesional.

La jornada llega en un momento especialmente destacado para Alcazarén, reconocido en 2025 como el segundo mejor centro privado de Formación Profesional de España en el ranking elaborado por Strategik B&F Consulting.

El informe, que analizó más de 700 centros privados, valoró diferentes indicadores relacionados con la calidad formativa, la empleabilidad y la relación con el tejido empresarial.

Entre los datos que respaldan este reconocimiento destacan el 79% de empleabilidad de sus alumnos y una red de más de 500 convenios con empresas para prácticas e inserción laboral.

El centro apuesta además por la FP Dual, las prácticas profesionales, los encuentros con expertos y la movilidad internacional a través de Erasmus+, con el objetivo de acercar la formación al mercado laboral.

Una oferta formativa adaptada

Alcazarén cuenta con más de 30 años de experiencia en Formación Profesional y dispone de una amplia oferta tanto presencial como virtual.

Entre sus titulaciones presenciales se encuentran los ciclos de Servicios Comerciales, Informática y Comunicaciones, Cocina y Gastronomía, Dirección de Cocina, Marketing y Publicidad Bilingüe, Gestión de Alojamientos Turísticos, Educación Infantil Bilingüe y Patronaje y Moda, además del Curso de Especialización en Panadería y Bollería Artesanales.

Un grupo de alumnas de la Escuela Alcazarén de Aspasia Grupo Aspasia

La modalidad virtual amplía las posibilidades con titulaciones como Dirección de Cocina, Marketing y Publicidad, Educación Infantil, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Dietética, Gestión de Alojamientos Turísticos y Patronaje y Moda.

Esta variedad permite a los estudiantes elegir entre diferentes itinerarios en función de sus intereses, tanto para iniciar su trayectoria profesional como para continuar o reorientar su formación.

Conocer antes de elegir

Con esta jornada de puertas abiertas, Alcazarén quiere facilitar que los futuros alumnos y sus familias puedan conocer el centro desde dentro, descubrir su propuesta educativa y tomar una decisión informada sobre su futuro académico y profesional.

La Escuela Alcazarén de Aspasia Grupo Aspasia

La iniciativa refuerza la apuesta de Grupo Aspasia por una Formación Profesional vinculada a las necesidades reales de las empresas y orientada a mejorar las oportunidades de acceso al empleo de sus estudiantes.