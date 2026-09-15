El concurso de microrrelatos de Gadis supera las 1.400 historias en una edición con acento salmantino

A veces bastan menos de cien palabras para retratar toda una vida, el paso del tiempo o la valentía de no tener que volver a disimular.

Partiendo de esa premisa, 1.444 personas han aceptado este año el reto del 7º Concurso de Microrrelatos de Gadis, demostrando que la literatura habita en los rincones más inesperados de nuestra rutina.

Y entre ese millar de miradas sobre los pequeños y grandes cambios, el talento salmantino ha dejado su huella: la escritora Soraya Paniagua Moro se ha hecho con el tercer premio con 'Contraseña', una lúcida radiografía sobre las pérdidas, los desamores y la necesidad de actualizar la memoria personal.

Junto a la salmantina, el jurado ha premiado la emotividad cotidiana de la ferrolana Raquel Martínez Rodríguez —primer premio con 'A foto', una liberadora escena de orgullo e identidad sin peso que disimular— y la poética nostalgia de Anxo Vidal Rivas —segundo puesto con 'La fábrica de vapor', donde el derribo de unas chimeneas infantiles marca la entrada abrupta en la madurez—.

Tres joyas comprimidas que lideran una lista de 83 historias finalistas seleccionadas por el certamen.

El premio para todos los amantes de las letras llegará el próximo mes de octubre.

Fiel a su vocación de acercar la cultura a las bolsas de la compra de forma gratuita, Gadis editará 12.000 ejemplares en papel con todos los relatos elegidos para regalarlos entre sus clientes de Castilla y León y Galicia, además de poner a disposición una versión digital en su web.

Una bonita manera de recordar que, en siete años de concurso y más de 84.000 libros repartidos, la magia de las grandes historias no se mide en páginas, sino en la capacidad de emocionarnos en un par de líneas.