Iberaval estrena nueva web para facilitar la financiación a pymes, emprendedores y autónomos con búsquedas IA

Iberaval se sigue actualizando y renovando y ha puesto en marcha una web que está concebida para “facilitar el acceso a financiación de pymes, autónomos y emprendedores” con una “navegación más sencilla” y “contenidos didácticos”.

Todo orientado a potenciales búsquedas desde herramientas de IA y una estructura pensada desde las necesidades reales de quienes buscan “respaldo financiero para iniciar, consolidar o hacer crecer un proyecto empresarial”.

La nueva plataforma refuerza la estrategia digital de la sociedad de garantía, que tiene origen en Castilla y León, pero que lidera su sector en España, que sitúa al usuario en el centro del proceso y ordena la información por perfiles, soluciones y herramientas.

Así, quienes acceden a la web pueden identificar de forma más directa las opciones disponibles según su situación: autónomos que necesitan liquidez, empresas que quieren invertir, emprendedores que ponen en marcha una actividad, negocios que buscan internacionalizarse o proyectos que requieren apoyo para innovar, digitalizarse o ganar dimensión.

La web incorpora accesos destacados al simulador de financiación y a la oficina virtual, dos herramientas orientadas a agilizar el primer contacto con Iberaval y a simplificar los trámites una vez ya se tiene la condición de socio.

También integra información sobre avales financieros, avales directos, líneas de ayuda, programas públicos, delegaciones y sectores de actividad, con un lenguaje más claro y una experiencia de navegación adaptada a las demandas actuales del tejido empresarial.

Desde la necesidad de las empresas

Pero el nuevo portal no se limita a presentar productos financieros. Su principal avance está en organizar la información desde la pregunta que suele hacerse cualquier pyme o autónomo: qué financiación necesita, para qué finalidad y cómo puede acceder a ella en las mejores condiciones.

Esta orientación práctica permite que el cliente encuentre recorridos diferenciados para inversión, circulante, crecimiento, internacionalización o nuevos proyectos. La web actúa de esa manera como una puerta de entrada más directa al modelo de acompañamiento de Iberaval, basado en analizar cada operación, estudiar la viabilidad del proyecto y facilitar el acceso al crédito mediante garantías.

La plataforma también refuerza la pedagogía financiera, un aspecto clave para muchas pequeñas empresas que necesitan financiación, pero no siempre conocen el funcionamiento de una sociedad de garantía. La web ayuda a comprender qué es Iberaval, cómo funciona un aval, qué documentación puede requerirse, qué pasos debe seguir una solicitud y qué ventajas puede aportar este instrumento para obtener financiación bancaria en mejores condiciones de plazo, coste o importe.

Herramientas digitales

La web facilita el acceso a la red de oficinas de la entidad y combina el canal online con la atención especializada de sus equipos. Esta doble vía resulta especialmente relevante para pymes y autónomos que necesitan rapidez, pero también asesoramiento personalizado en decisiones financieras que condicionan su actividad.

Otro de los elementos destacados es la integración de líneas de ayuda y programas vinculados a distintos territorios y administraciones.

La web permite consultar opciones relacionadas con acciones territorializadas e instrumentos financieros específicos, lo que convierte el portal en un espacio de orientación para empresas que buscan financiación bonificada, apoyo público o fórmulas complementarias para desarrollar sus inversiones.

El sitio también da mayor visibilidad a los casos de éxito respaldados por Iberaval. Estos contenidos permiten mostrar, con ejemplos concretos, el impacto de la financiación en empresas de sectores muy diversos: industria, comercio, agroalimentación, servicios, economía rural, emprendimiento, innovación o actividades creativas.

Con ello, Iberaval explica qué hace la entidad que preside César Pontvianne, pero también demuestra cómo su apoyo se traduce en proyectos reales, empleo, inversión y crecimiento empresarial.

Canal digital para una sociedad en crecimiento

El lanzamiento de la nueva web se produce en un momento de fuerte actividad para Iberaval, que ya ha formalizado operaciones por cerca de 60 millones de euros a partir de su canal web.

Estas cifras refuerzan el papel de Iberaval como una de las principales palancas de financiación para pymes, autónomos y emprendedores. La renovación de su web responde a ese mismo objetivo: hacer más accesible la información, reducir barreras de entrada, mejorar la experiencia del usuario y facilitar que los proyectos viables puedan encontrar el acompañamiento financiero que necesitan.

De este modo, Iberaval refuerza su compromiso con el tejido productivo a través de un canal digital más útil, directo y comprensible. La nueva web consolida, además, el mensaje que guía la actividad de Iberaval: cualquier proyecto viable debe tener acceso a financiación.

Colaboración

Iberaval forma parte del perímetro de apoyo a las empresas de la Junta de Castilla y León y opera con productos bonificados dirigidos a pymes, como los incluidos en ICECYL Financia, además de un Instrumento Financiero de contragarantía para la Competitividad Empresarial.

Este instrumento busca canalizar recursos públicos para facilitar financiación a pymes, autónomos y midcaps, con una dotación de 30 millones de euros, un límite por operación de 2,5 millones de euros y una previsión de préstamo medio avalado en torno a 160.000 euros, según los cálculos de la administración autonómica.

Asimismo, tiene presencia en Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria, y colabora con instituciones presentes en buena parte de esos territorios.