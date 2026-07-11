Aspiravi Energía llega a España con una planta fotovoltaica de 5 MW: “Se puede ahorrar hasta un 25% en la factura de la luz”

Aspiravi no es una recién llegada. Es pionera de las renovables desde el año 2002. Desarrolla, construye, produce y vende energía 100% renovable en un total de cuatro países. En el norte de Europa es ya un nombre de referencia y ha elegido Valladolid para instalarse en nuestro país.

Sus dueños son 88 municipios belgas y no fondos especulativos. Se trata de una empresa pública, sólida y pensada para durar décadas. Es por ello que grandes compañías ya confían el suministro de su electricidad a Aspiravi.

Con más de 20 años de trayectoria, demuestra una experiencia que no se improvisa. En los cuatro países en los que opera, demuestra su músculo internacional con raíces locales. Cuenta con la escala de una gran eléctrica con 1776 MW de capacidad renovable y abastece a 1,5 millones de hogares al año con esta energía verde.

Erica es la primera planta de producción de energía que Aspiravi instala en España. Se trata de una planta fotovoltaica de 10 hectáreas en el noroeste de Valladolid, entre la ciudad y Zaratán, a las puertas mismas del tejido industrial. Electricidad verde, real, que se genera junto a una nave o un domicilio particular.

Una nueva planta con 5 MW de potencia solar instalada que generará más de 11.000 MWh al año y que evitará 2.991 toneladas de CO₂ al año.

“Se puede ahorrar hasta un 25% en la factura de la luz”, asegura Germán R. Medina, responsable de Aspiravi Energía en España, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Conversamos con él para conocer todos los detalles de este ambicioso proyecto.

La historia de Aspiravi

“Aspiravi es una compañía de origen belga que nació en el año 2002 como una alianza entre 88 municipios y que cuenta con capital público. Ahora está en expansión en Europa y España es uno de los territorios clave para cumplir con los objetivos planteados”, asegura nuestro entrevistado.

La empresa belga está especializada en energías renovables. En producirla y también en comercializarla. En Bélgica cuentan con conocidos clientes como Google, Nike, Decathlon y Borealis. Suministran tanto a la gran empresa como al hogar más pequeño.

“Somos una compañía que desarrolla, construye y produce energía 100% renovable a través de instalaciones o plantas de producción de energía fotovoltaica, principalmente, pero también eólica e hidráulica”, señala Germán R. Medina.

Aspiravi tiene presencia, en la actualidad, en Bélgica, Francia y Curazao y han aterrizado en España para expandirse “como un territorio estratégico” ya que pasa por ser el país de Europa “con mayor radiación y capacidad de generar energía de origen fotovoltaico”.

Llegaron a España en 2021, instalando su oficina en Barcelona y se han lanzado con su proyecto Erica, el primero en nuestro país, y que se ubica en Valladolid.

Germán R. Medina atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El proyecto solar Erica

“La idea del proyecto arrancó en el año 2022. Los procesos de instalación de una planta fotovoltaica son lentos administrativamente hablando, pero la planta fotovoltaica comenzó a producir energía a mediados de 2025. Vamos a cumplir un año”, indica el responsable de Aspiravi Energía en España.

El proyecto Solar Erica pasa por ser una planta fotovoltaica al noroeste de Valladolid, entre la ciudad y Zaratán, con 10 hectáreas ubicadas a unos cinco kilómetros del entorno al que se dirige la campaña.

“Es nuestro primer proyecto en España y hemos elegido Valladolid porque se dan las circunstancias perfectas para estas instalaciones con una excelente radiación, disponibilidad de terrenos, un entramado social y económico que puede beneficiarse y el compromiso de las administraciones públicas. Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid y de Zaratán han mostrado siempre una buena disposición”, explica nuestro protagonista.

Preparación de la planta fotovoltaica de Aspiravi en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por Aspiravi Spain.

La potencia solar instalada de la planta es de 5 MW y la producción anual “estimada superará los 11.000 MWh” para “evitar 2.991 toneladas de CO₂ al año” en un claro “compromiso con el medio ambiente y la huella de carbono” de Aspiravi.

La energía cercana

El responsable de Aspiravi Energía en España nos explica que la compañía “contrata empresas locales” tanto en la instaladora como los mantenedores que en este caso del proyecto Erica son compañías de Valladolid.

“Creemos en la filosofía de creación de riqueza allí donde nosotros producimos ayudando a la creación de empleo y a la mejora de la economía local. Aspiravi genera el proyecto y lo subcontrata a una empresa instaladora especializada que en este caso ha sido Quinto Armónico. Una vez instalada toca mantener la planta. Ahí hemos subcontratado a otra empresa especializada en la tarea que es Ríos Renovables”, explica nuestro entrevistado.

Dos compañías con presencia en Valladolid que están ya trabajando en esta planta fotovoltaica ideada por Aspiravi. Una planta que va a abastecer a hogares o a empresas que se encuentren en un radio de cinco kilómetros de la misma.

“El hecho de poder consumir la energía producida por una instalación en un radio de cinco kilómetros provoca que tenga menos cargas y sea más barata. La legislación contempla que, en una planta de producción de energía renovable, toda la consumida en este radio de acción por empresas, hogares o administraciones públicas, se libera de buena parte de los costes regulados y de las cargas impositivas”, añade Germán R. Medina.

Además, el hecho de que esa energía que se produce se consuma cerca y de manera natural “evita el impacto ambiental y los costes de transporte y distribución, lo que provoca que acabe siendo más limpia y económica”.

Imagen de las placas fotovoltaicas del Proyecto Erica de Aspiravi. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por Aspiravi Spain.

Ahorro en la factura de la luz

“Se puede ahorrar hasta un 25% en la factura de la luz gracias a esta planta fotovoltaica del proyecto Erica. Eso permite, a una empresa, ser más competitiva y, al tratarse de energía 100% verde y renovable, ayuda a cumplir con los objetivos de sostenibilidad, lo que es muy importante para las empresas”, señala el responsable de Aspiravi Energía en España.

Aunque todo dependa del perfil del consumidor y del gasto eléctrico que realice, si coincide con las horas de producción solar, el ahorro en la factura de la luz con Erica, ya sea para una compañía o un particular, puede “llegar a alcanzar el 25% en la factura de la luz”.

“El gran misterio pasa por entender la factura de la luz e interpretarla para optimizarla. Hay dos términos a analizar: el de potencia y el de energía. El primero hace referencia a la capacidad de consumo que tengo, el segundo al de las horas que uso diferentes aparatos. Con estos datos puedo comparar precios que se aplican y tratar de mejorarlos”, indica nuestro entrevistado.

Con el proyecto Erica lo que busca Aspiravi pasa por conseguir que con la energía que se produzca los principales beneficiarios sean los ciudadanos, empresarios y administraciones de la zona de la planta.

“El hecho de que la energía sea producida en el radio de esos cinco kilómetros produce, también, un descenso de hasta el 40% del término de energía”, apunta nuestro protagonista.

Un servicio “más completo”

La reducción de costes, la estabilidad en el precio energético y la sostenibilidad documentada con la posibilidad de reunir suministro, autoconsumo, baterías y recarga de flota con un único interlocutor es clave para las empresas en el proyecto Erica.

“La evolución del servicio de suministro de electricidad camina hacia un producto más complejo y completo. En la actualidad, un ciudadano puede ser productor con placas solares en los tejados, disponer de un vehículo eléctrico o instalar baterías que nos ayuden ante el riesgo de cortes”, señala Germán R. Medina.

Aspiravi apuesta, como empresa suministradora de electricidad, por “ofrecer este servicio mucho más completo a un precio estable y sin sorpresas y de una manera automatizada”.

Tras hablar de las empresas, los hogares particulares cuentan con una “energía renovable cercana y esa posibilidad de ahorro en el recibo con una amplia gama de opciones basadas en el autoconsumo”, señala el experto.

En cuanto a la inversión, Aspiravi ha difundido su proyecto buscando la participación activa de los ciudadanos y las empresas privadas de Valladolid. Han podido conocer y financiar Erica a través de Fundeen. “Para ellos, la ventaja puede ser que la planta no solo genera una rentabilidad que está vinculada a la inversión, sino que ahora se puede estudiar si esa misma energía puede ayudarles en su factura de casa o empresa”, afirma el responsable de Aspiravi Energía en España.

Una de las claves en la filosofía de Aspiravi pasa por “contar con la población local para participar en la inversión de las plantas”. De esta forma, el inversor recibe un doble beneficio. El “directo sobre la inversión y beneficiarse de una energía más económica producida cerca de donde la consume”.

Vender la electricidad de Erica en septiembre u octubre

“Hay, aproximadamente, medio centenar de personas vinculadas a la inversión a través de Fundeen, empresa que se dedica a gestionar proyectos de energías renovables en los que participan ciudadanos, habitualmente de la zona. Calculamos que de la planta se pueden beneficiar, además de los inversores, varios centenares de empresas y miles de hogares”, nos cuenta nuestro entrevistado.

“Aspiravi Energía será la compañía que venda la electricidad del proyecto Erica a empresas, administraciones públicas o clientes particulares. Comenzará su actividad en septiembre u octubre de 2026 en Valladolid”, anuncia Germán R. Medina.

Todo mirando a un proyecto Erica que fue ideado para triunfar en la ciudad del Pisuerga.

Germán R. Medina en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Apuesta por España

“Las renovables, hoy en día en España, representan más del 50% de la electricidad que se produce. Ha pasado de ser un producto de consumo a uno más complejo para mejorar, de forma bien gestionada, la competitividad de nuestra economía”, explica el responsable de Aspiravi Energía en España.

Volviendo al proyecto Erica nuestro entrevistado apunta que las plantas de producción fotovoltaica “tienen una vida mínima de 25 años y pueden llegar a los 35”. Pasa por ser un tiempo en el que “se mantiene la producción de energía local, los empleos y el impacto es duradero”.

“Además del mantenimiento de nuestras instalaciones en el proyecto Erica, vamos a poner en funcionamiento cuatro plantas más en Valladolid entre el año 2027 y 2028. El objetivo de Aspiravi pasa por comenzar por la provincia vallisoletana, crecer en Castilla y León, y llegar a toda España para ser un actor de referencia para los consumidores de electricidad”, añade Germán R. Medina.

Nuestro entrevistado señala que “a la hora de cambiarse de compañía de la luz, todavía hay clientes de empresas y particulares con cierto miedo a que se produzcan cortes durante la portabilidad” y porque “las empresas más grandes y conocidas les dan más seguridad”.

“La normativa prevé que no haya cortes de suministro con el cambio y, todas las empresas que ejercemos esta actividad hemos pasado procesos muy rigurosos para conseguir la licencia. Además, nosotros contamos con una gran empresa europea de capital público que nos respalda. Somos de fiar y buenos socios a corto, medio y largo plazo”, finaliza Germán R. Medina.