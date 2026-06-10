Cajamar lanza un barómetro que ofrece una radiografía inédita de la sostenibilidad en el sector vitivinícola

Ignacio Atance, Eduardo Baamonde y José Luis Benítez durante la presentación del barómetro de Cajamar y la FEV

Cajamar y la Federación Española del Vino (FEV) han presentado este miércoles el primer 'Barómetro sobre la sostenibilidad del sector vitivinícola en España', una herramienta que ofrece una radiografía inédita del avance de las bodegas certificadas con el sello Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP) a partir de 118 indicadores verificados.

Un estudio que analiza el desempeño del sector a partir de cuatro grandes dimensiones (económica, ambiental, social y de gobernanza), permitiendo hacer un seguimiento comparable, objetivo y verificable de la sostenibilidad en las bodegas españolas, además de observar la evolución del sector a lo largo del tiempo y comunicar con transparencia resultados verificables ante los reguladores, los inversores, el mercado y los consumidores.

La puesta en marcha de este Barómetro es el resultado de la colaboración entre Cajamar y la FEV, que el año pasado impulsaron la digitalización del certificado SWfCP para facilitar el seguimiento continuo de indicadores y la elaboración de informes agregados sobre la sostenibilidad del sector.

El informe nace con vocación de continuidad y aspira a consolidarse como referencia para medir la evolución de la sostenibilidad en las bodegas y para comunicar, con credibilidad y rigor, los avances reales de una industria estratégica para la economía y el medio rural, especialmente en Castilla y León.

También busca alcanzar la colaboración con la transformación sostenible del vino español y con la generación de conocimiento útil para acompañar al sector en un entorno cada vez más exigente.

En esta primera edición, el estudio toma como base una muestra de 84 bodegas de las 148 que están actualmente certificadas, con una facturación agregada de 2.477 millones de euros, que equivale a alrededor del 29% de la cifra de negocio total del sector vitivinícola español, que en el ejercicio de 2023 llegó a los 8.490 millones.

Entre ellos se evidencia un avance sólido y generalizado en sostenibilidad, con un mayor grado de cumplimiento en el pilar de gobernanza (84 %) y en la dimensión económica (82 %), seguidos de la dimensión social (76 %) y la medioambiental (69%).

El encargado de dar la bienvenida durante la presentación del informe ha sido el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien ha resaltado que para la entidad, "el sector vitivinícola representa mucho más que una actividad económica".

En este sentido, ha precisado que es "parte esencial del territorio, de las comunidades rurales a las que llevamos décadas acompañando".

"Por eso, cuando nos planteamos cómo contribuir en el ámbito de la sostenibilidad en el vino, lo hicimos con la misma vocación que orienta todo nuestro trabajo: rigor, independencia y utilidad práctica para quienes toman decisiones cada día en el viñedo y en la bodega", ha añadido.

El barómetro, a su juicio, es un "instrumento de diagnóstico y de gestión, construido sobre más de 100 indicadores verificados, pensando que para el sector conozca dónde está, pueda trazar con claridad el camino hacia donde debe ir y trasladando a la sociedad y al mercado de forma transparente y contrastable".

Por su parte, el director general de la FEV, José Luis Benítez, ha señalado que el informe es un "buen ejemplo del espíritu con el que nació el certificado SWfCP y que guía el desempeño de todas las bodegas que lo han obtenido hasta la fecha: la mejora continua".

"Siempre hemos tenido la convicción de que el nuestro es un sector sostenible por naturaleza, pero ahora podemos asegurarlo y decirlo bien alto con datos contrastados y con el aval que nos dan los avances obtenidos por las bodegas en los últimos 10 años a través de un certificado que hoy es líder en el sector", ha concluido.

Seguidamente, el director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación Cajamar, Ignacio Atance, y el responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra, Pablo Resco, han presentado los principales resultados de la publicación.

Atance ha relatado que "este barómetro nace de una convicción: que medir bien es el primer paso para mejorar. El sector vitivinícola español afronta presiones simultáneas —climáticas, regulatorias, de mercado— que exigen respuestas basadas en evidencia, no en percepciones".

"Lo que hemos construido con la FEV es una fotografía rigurosa del estado de la sostenibilidad en el vino español, con vocación de repetirse en el tiempo y convertirse en referencia para todo el sector e incluso otros sectores", ha sentenciado.

Conclusiones

En cuanto a las conclusiones, se extrae que, en materia de gobernanza, el sector muestra un elevado nivel de madurez organizativa, con estructuras consolidadas de gestión responsable, transparencia y control, mientras que en el ámbito económico destaca la integración de la sostenibilidad como palanca estratégica, con la totalidad de las bodegas colaborando en iniciativas de innovación sostenible y redes sectoriales.

Respecto a la dimensión social, muestra avances significativos en empleo, arraigo territorial y transferencia de conocimiento, si bien se identifican áreas de mejora en indicadores más exigentes como igualdad de género o certificaciones laborales.

De la misma forma, el sector vitivinícola tiene una dimensión territorial "incuestionable". La sostenibilidad del vino es también del territorio, ya que es un sector que fija población, conserva el paisaje y contribuye a asegurar el futuro.

Así, el 80 % de las bodegas genera o mantiene empleo, más del 80 % protege el suelo y la biodiversidad, y el 95 % trabaja en la preservación de la cultura vitivinícola local.

En lo referente al plano ambiental, el informe confirma que el sector ha pasado de los compromisos a los resultados verificables: el 100% de las bodegas mide su huella de carbono y dispone de planes de reducción, el 88 % ha logrado disminuir sus emisiones, el 81% ha reducido el consumo de agua y el 79 % el de energía.

Asimismo, la utilización de energías renovables está plenamente implantada en las bodegas analizadas, ya que el 100 % cumple con los objetivos establecidos en este ámbito, combinando autogeneración y contratación de energía verde.

A esto se suman avances relevantes en eficiencia energética, con un 79 % de bodegas que ha logrado reducir su consumo respecto a su año base, y en gestión del agua, donde la totalidad de las bodegas participantes mide y planifica su uso y el 81 % ha conseguido ya reducciones verificables.

En paralelo, el barómetro refleja un alto grado de madurez en economía circular, con el 98 % de las bodegas que dispone de planes de reducción de residuos y un 73 % que alcanza tasas de valorización superiores al 90 %, lo que evidencia una integración consolidada de modelos de gestión sostenible.

Además, se observa una creciente implicación en la protección del entorno, con la mayoría de las bodegas desarrollando medidas activas de conservación del suelo y la biodiversidad y utilizando prácticas de viticultura más sostenibles, lo que refuerza el vínculo entre la sostenibilidad ambiental y el cuidado del territorio.

La jornada ha finalizado con una mesa redonda sobre el compromiso con la sostenibilidad en el sector vitivinícola español, moderada por la FEV, en la que han participado el presidente de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) y presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España, Fernando Ezquerro; el presidente de Bodegas Familiares Matarromera, Carlos Moro, y el director general de Operaciones de Freixenet, Josep Palau.