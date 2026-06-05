Mutuactivos inaugura su primera oficina en Burgos

Acto inaugural de la primera oficina de Mutuactivos en la ciudad de Burgos

Mutuactivos, la entidad de gestión de activos y productos financieros de Mutua Madrileña, celebró el pasado martes 2 de junio el acto de inauguración de su primera oficina en Burgos en el Teatro Principal de la ciudad.

La entidad ha abierto su primera oficina en Burgos, ubicada en la calle San Lesmes, 2 1ºB, con José Luis Martín Carretón al frente.

Esta nueva apertura confirma el objetivo estratégico de la entidad de continuar creciendo en el negocio del asesoramiento financiero y del ahorro y la inversión, segmentos en los que ha experimentado un notable impulso en los últimos años.

Ocho oficinas en España

Con ella, Mutuactivos AV cuenta ya con ocho oficinas distribuidas por toda España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valladolid, Gran Canaria y Burgos).

Al evento acudieron representantes institucionales y portavoces de las principales empresas de la región.

Entre otros, estuvieron presentes Cristina Ayala Santamaría, alcaldesa de Burgos, Borja Suárez Pedrosa, presidente de la Diputación de Burgos, Ángel Manzanedo Gutiérrez, concejal de Hacienda, y José Félix Rodríguez Busto, tesorero de la Diputación de Burgos.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de la entidad, se encargó de dar la bienvenida a los asistentes.

Independencia y planificación financiera

En su intervención, hizo hincapié en algunos de los principales ejes de la filosofía de gestión de Mutuactivos: su enfoque centrado en el asesoramiento personalizado y la planificación financiera, la gestión activa y la visión a largo plazo.

"Mutuactivos, del Grupo Mutua Madrileña, se dedica a la gestión y distribución de productos financieros y a la prestación de servicios de asesoramiento y planificación patrimonial", afirmó Ussía.

Y aseguró que "destaca por su independencia, la planificación financiera y por la alineación de intereses con sus clientes, que pueden invertir en los mismos productos en los que lo hace Mutua Madrileña, su matriz".

"En la actualidad, gestiona más de 19.000 millones de euros en fondos de inversión, carteras, planes de pensiones y seguros de ahorro", añadió el presidente y consejero delegado de la entidad.

El Grupo Mutuactivos está formado por las entidades Mutuactivos SGIIC, Mutuactivos Pensiones y Mutuactivos AV. Mutuactivos SGIIC es la primera gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial gestionado.