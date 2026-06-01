Mutua lanza dos fondos para instituciones y congregaciones religiosas en plena visita a España del Papa León XIV

El lanzamiento coincide con la visita a España del Papa León XIV, quien visitará Madrid, Barcelona y las islas Canarias del 6 al 12 de junio.

Parte de la comisión de gestión de ambos fondos se donará a proyectos vinculados a la Iglesia Católica que promuevan el bien común, la dignidad humana y la justicia social.

Los fondos, Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible y ETS Goodway Renta Variable Global, se gestionarán siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia y la directriz 'Mensuram Bonam'.

Mutuactivos lanza dos nuevos fondos de inversión dirigidos a instituciones y congregaciones religiosas, alineados con los principios de la ética cristiana.

Mutuactivos, el brazo de inversión de Mutua Madrileña, ha lanzado al mercado dos nuevos fondos, Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible y ETS Goodway Renta Variable Global, dirigidos especialmente a inversores interesados en alinear sus inversiones con los criterios fundamentales de la ética cristiana, ya sean instituciones religiosas, congregaciones o familias, sin renunciar a la rentabilidad.

Su gestión se regirá por los criterios éticos reflejados en la Doctrina Social de la Iglesia y la directriz 'Mensuram Bonam'.

La ofensiva comercial de Mutua para este colectivo inversor coincide con la visita a España del Papa León XIV los próximos 6 a 12 de junio. Su viaje incluirá paradas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

En cuanto a los nuevos fondos de Mutuactivos, Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible invertirá el 100% de su cartera en renta fija, ya sea pública o privada. Por su parte, ETS Goodway Renta Variable Global invertirá más del 75% de su cartera en renta variable global.

La boutique independiente Alveus Investing AV gestionará el fondo de renta variable y prestará asesoramiento en el fondo de renta fija, que gestionará Mutuactivos.

Ambos fondos donarán parte de la comisión de gestión (0,10% anual sobre el patrimonio) a instituciones o entidades relacionadas con la Iglesia Católica cuyos proyectos promuevan el bien común, la dignidad humana, el cuidado del medioambiente, la inclusión de los más vulnerables, la justicia social, el voluntariado y la cooperación asistencial.