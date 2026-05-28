Las carteras gestionadas de Mutuactivos crecen un 45% en el último año y ya superan los 890 millones

En España, los contratos de gestión discrecional alcanzaron los 163.000 millones de euros en 2025, consolidando esta modalidad como motor del sector.

El número de carteras gestionadas por Mutuactivos creció un 38%, alcanzando más de 5.500 carteras a finales de 2025.

La gestora ofrece distintas carteras adaptadas al perfil de riesgo del inversor, desde opciones conservadoras hasta modelos para inversores agresivos.

Mutuactivos ha incrementado un 45% sus carteras gestionadas en el último año, superando los 890 millones de euros al cierre de 2025.

El interés de los inversores por delegar la gestión de su patrimonio sigue al alza, y Mutuactivos se ha convertido en una de las gestoras que mejor refleja esta tendencia. La firma de Mutua Madrileña terminó 2025 con más de 890 millones de euros en carteras gestionadas, tras experimentar un fuerte crecimiento del 45% frente al ejercicio anterior, más del doble que el registrado por el sector en su conjunto, según los datos de Inverco.

El avance se produjo en un escenario geopolítico complejo, marcado por la volatilidad y la incertidumbre macroeconómica.

Ante este panorama, cada vez más ahorradores prefieren la gestión discrecional o delegada de sus ahorros para lograr carteras de inversión que se adapten permanentemente a la evolución de los mercados. En este sentido, Mutuactivos cerró 2025 con más de 5.500 carteras gestionadas, lo que representa un incremento del 38% en comparación con el año anterior.

Una opción para cada perfil

La propuesta de la gestora de Mutua Madrileña consiste en confiar la selección de activos y los reajustes periódicos a un equipo de especialistas que adapta la estrategia según el perfil de riesgo del inversor y de su horizonte temporal. Su oferta se estructura en diferentes modelos, según la tolerancia al riesgo:

Cartera Mutuactivos Renta Fija: Orientada a inversores conservadores, tiene como objetivo batir al Euríbor semanal en el plazo de un año.

Orientada a inversores conservadores, tiene como objetivo batir al Euríbor semanal en el plazo de un año. Cartera Mutuactivos Renta Fija Plus: Diseñada para un horizonte de inversión de tres años, su meta es superar al Euríbor semanal más un 1% adicional.

Diseñada para un horizonte de inversión de tres años, su meta es superar al Euríbor semanal más un 1% adicional. Cartera Mutuactivos 20: Dirigida a perfiles moderados, cuenta con un nivel de riesgo de 2 (en una escala del 1 al 7) y un peso de activos de renta variable de en torno al 20%.

Dirigida a perfiles moderados, cuenta con un nivel de riesgo de 2 (en una escala del 1 al 7) y un peso de activos de renta variable de en torno al 20%. Cartera Mutuactivos 45: Pensada para inversores dinámicos, presenta un nivel de riesgo de 3 de 7 y un porcentaje de bolsa de en torno al 45%.

Pensada para inversores dinámicos, presenta un nivel de riesgo de 3 de 7 y un porcentaje de bolsa de en torno al 45%. Cartera Mutuactivos 70: Diseñada para perfiles agresivos, mantiene un nivel de riesgo de 3 pero asume una mayor volatilidad, pudiendo alcanzar un peso en renta variable del 70%.

Diseñada para perfiles agresivos, mantiene un nivel de riesgo de 3 pero asume una mayor volatilidad, pudiendo alcanzar un peso en renta variable del 70%. Cartera Mutuactivos 100: El modelo con mayor riesgo de la gama (nivel 4 de 7), enfocado en inversores agresivos y muy agresivos, y con un peso en bolsa que puede alcanzar el 100%.

Madurez frente a los vaivenes del mercado

El crecimiento de las carteras gestionadas de Mutuactivos no se explica solo por la evolución favorable de los mercados, sino también por una nueva mentalidad de los ahorradores.

En un entorno cambiante, el cliente busca un acompañamiento profesional que le ayude a mantener la disciplina inversora y a evitar decisiones precipitadas motivadas por los sustos del corto plazo.

Los datos de Inverco confirman que la gestión discrecional se ha consolidado como un verdadero motor de crecimiento de la industria de fondos en España, tanto en el segmento minorista como en el institucional.

A cierre de 2025, había en España más de 163.000 millones de euros en contratos de gestión discrecional, un 21% más que en el ejercicio anterior. De esa cifra, 159.000 millones están en manos de clientes particulares y 3.770, de institucionales.