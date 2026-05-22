Mutuactivos pone el foco en la salud como oportunidad de inversión a largo plazo

La inteligencia artificial está acelerando el desarrollo de nuevos fármacos, reduciendo costes y tiempos en el sector.

Mutuactivos destaca el sector salud como una oportunidad de inversión a largo plazo, impulsada por el envejecimiento poblacional y la innovación tecnológica.

El envejecimiento de la población no es una tendencia emergente, sino una realidad que ya está reconfigurando la economía mundial. A ese cambio demográfico se suman los avances tecnológicos aplicados a la medicina (desde nuevos tratamientos para enfermedades crónicas hasta la cirugía robótica) y una demanda de soluciones sanitarias que no para de crecer. Para Mutuactivos, la confluencia de estos factores dibuja una oportunidad de inversión en bolsa con potencial a largo plazo.

La gestora del Grupo Mutua lleva tiempo siguiendo la evolución del sector salud con una perspectiva global, atendiendo no solo a los cambios demográficos, sino también al impacto de la innovación tecnológica en los modelos de negocio de las compañías sanitarias.

En ese análisis, la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más prominente: su capacidad para acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos está comprimiendo de forma significativa los tiempos y costes de investigación, con implicaciones relevantes para todo el sector.

Fruto de esa convicción, Mutuactivos cuenta con Mutuafondo Salud, un fondo de renta variable global centrado en compañías del sector del cuidado de la salud. Su objetivo es capturar el crecimiento a largo plazo de la industria apoyándose en modelos de negocio sólidos y capaces de generar valor más allá de los vaivenes del ciclo.

El fondo se gestiona de forma activa, uno de los sellos distintivos de la filosofía de Mutuactivos, y la selección de compañías no busca replicar ningún índice, sino construir una cartera coherente, equilibrada y diversificada, capaz de adaptarse a los cambios regulatorios, tecnológicos y demográficos que marcan la evolución del sector.

Un sector defensivo con valoraciones atractivas

El sector salud tiene una cualidad que no pasa desapercibida para los inversores: su escasa dependencia de los ciclos económicos. La demanda sanitaria no se detiene en momentos de incertidumbre, lo que históricamente ha actuado como un amortiguador sobre los resultados empresariales del sector. Con todo, en los dos últimos años su comportamiento bursátil ha quedado claramente rezagado frente al mercado global.

Según el análisis de Mutuactivos, ese desfase tiene una explicación doble: la concentración de flujos en las grandes tecnológicas y los temores regulatorios en Estados Unidos, que han presionado a la baja las valoraciones sanitarias. El resultado es llamativo: el sector ha pasado de cotizar con una prima de casi el 10% respecto al mercado global a hacerlo con un descuento próximo al 4%, una anomalía histórica que abre una oportunidad de inversión.

Diversificación e inversión responsable

La cartera de Mutuafondo Salud abarca distintos segmentos del sector: investigación farmacéutica, biotecnología, tecnología médica y servicios sanitarios. En todos los casos, el criterio de selección pasa por empresas con ventajas competitivas reales, equipos gestores con track record contrastado y capacidad de crecimiento más allá de la coyuntura inmediata.

Actualmente, sus principales posiciones son Eli Lilly, una de las farmacéuticas de referencia en el desarrollo de nuevos tratamientos, especialmente en áreas como la diabetes; Gilead Sciences, especializada en terapias innovadoras para enfermedades con altas necesidades médicas; y Amgen, una de las principales compañías biotecnológicas a nivel mundial.

El fondo incorpora también criterios de inversión socialmente responsable y está clasificado como Artículo 8 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR). A ello se añade el cumplimiento de los criterios éticos de la doctrina social de la Iglesia Católica, en línea con el enfoque de inversión responsable que caracteriza a Mutuactivos.

Para la gestora, el atractivo del sector salud no obedece a ninguna moda pasajera. Descansa sobre una combinación de factores estructurales (demografía, innovación y estabilidad de la demanda) que, en un entorno marcado por la volatilidad y la búsqueda de crecimiento sostenible, apuntalan su papel dentro de las carteras a largo plazo.