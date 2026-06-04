Gadis se vuelca en el Día Mundial del Medio Ambiente: recicla 9.500 toneladas de cartón, plástico y madera al año

Está claro que una empresa solo puede ser sostenible si es capaz de gestionar mejor sus recursos. También si genera valor para las empresas y reduce el impacto ambiental contribuyendo al desarrollo de su entorno.

Gadis así lo cree. En 2025 dio una nueva vida a más de 9.500 toneladas de cartón, plástico y madera que volvieron a introducirse en la cadena de valor.

Una parte de las cajas utilizadas en los pedidos a domicilio y compras online están elaboradas con cartón reciclado. Además, la valorización en la plataforma logística de Betanzos alcanza el 99,5%. Una cifra avalada por el sello “De Residuos a Recursos: Zero A Vertedero”, otorgado por Saica Natur.

La economía circular y la logística inversa son dos de los pilares de esta política medioambiental. Los camiones que distribuyen el producto a los supermercados aprovechan el viaje de vuelta a las plataformas logísticas centrales de Betanzos y Medina del Campo cargados con materiales para reciclar que gestiona un equipo de más de 40 personas, que trabaja exclusivamente en esta área.

También retornan con las cajas plásticas reutilizables que se usan para trasladar el producto fresco. En 2025 se contabilizaron más de 8,33 millones de movimientos.

Otra de las fortalezas de Gadis en materia de sostenibilidad tiene que ver con su modelo de negocio, que prioriza el producto de cercanía, trabajando con cerca de 1.000 proveedores locales de alimentación, a los que implica en la estrategia de cuidado del entorno.

Potenciar la venta de producto fresco, de temporada y de proximidad en los supermercados permite reducir de forma notable las distancias de transporte y, por lo tanto, minimizar la huella medioambiental. El círculo se cierra en el punto de venta, con la atención directa en mostrador tradicional, que incentiva el consumo responsable, reduce el uso de materiales como el plástico y minimiza el desperdicio alimentario. Además, en todas las secciones de producto fresco se utilizan bolsas elaboradas a partir de fécula de patata.

En cuanto al plan de eficiencia energética, la empresa continúa implementando medidas en las reformas y aperturas de nuevos supermercados, dotándolos de funcionales sistemas de refrigeración, climatización e iluminación LED, que favorece un consumo hasta un 40% menor con respecto a los tradicionales.