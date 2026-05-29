Julio Asensio, nuevo presidente de Caja Rural de Zamora tras lograr un beneficio de 65 millones de euros en 2025

Imagen de la asamblea general de Caja Rural de Zamora. Fotografía: JL Leal / ICAL.

La Asamblea General de delegados de Caja Rural de Zamora ha aprobado hoy el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria e informe de auditoría externa y el informe de gestión del ejercicio de 2025.

Además de presentar la propuesta de distribución del resultado económico y el presupuesto del Fondo de Educación y Promoción para 2026.

En la misma también se ha procedido a la renovación de tres miembros del Consejo Rector, pasando a ser nuevo presidente de Caja Rural de Zamora Julio Asensio Villar que sustituye a Nicanor Santos Rafael tras 10 años en el cargo.

Los consejeros que dejan el cargo son Nicanor Santos Rafael, Antonio Calvo Fernández y Andrés Agustín Pernía Alonso. Los que ocupan los mismos pasan a ser Carmen Mayo del Amo, Raúl Zurrón Cifuentes, José Manuel Fernández Pastor y Pablo Salgado Garrido se mantiene de secretario y Cándido Anda Miguel como consejero.

Pilares de Caja Rural en 2025

Las bases de la estrategia de Caja Rural, aplicada durante 2025, se han apoyado en los siguientes pilares. Aumento de la rentabilidad, solvencia y eficiencia bancaria. Consolidación del modelo de banca de proximidad

Y mantener el modelo basado en el desarrollo y apoyo al tejido productivo y al entorno social de nuestros territorios.

El año 2025 ha sido especialmente relevante para Caja Rural, marcado por un crecimiento sólido y por la consolidación del modelo de banca de proximidad.

La Caja ha aumentado significativamente su negocio, creciendo un 12,2% y alcanzando los 8.168 millones de euros, 890 millones más que en 2024.

Destaca el crédito nuevo concedido a empresas y particulares, que asciende a 1.316 millones de euros, un 32,6% más que en 2024, reflejo claro de nuestro apoyo al tejido productivo de nuestra comunidad.

Los recursos propios alcanzan los 520 millones de euros, lo que supone un aumento del 18%.

Las reservas suman 416 millones, un 18,4% más que en 2024. Esta evolución nos permite mejorar el ratio de solvencia hasta el máximo histórico del 20,4%, muy superior a la media del sistema y clave para reforzar la confianza de nuestros clientes.

La Caja cuenta con 62.000 socios y 170.000 clientes, junto con 270 cooperativas asociadas, una base social amplia y en constante crecimiento. En el año 2025, incremento de 2.904 nuevos socios y 5.000 nuevos clientes.

Caja Rural de Zamora alcanza en 2025 un beneficio de 65 millones de euros, un 21,70% más que en 2024. Este avance se explica por la evolución positiva del negocio y por la fortaleza del modelo de banca cooperativa tradicional.

Puntos de atención al cliente y datos

Zamora mantiene la red provincial de oficinas más amplia, con 68 puntos de atención. La red total de Caja Rural suma 115 puntos: 68 en Zamora, 25 en León, 16 en Valladolid, 2 en Ourense y 4 en Madrid.

En 2025 se han afrontado aperturas en: León Guzmán el Bueno, Valladolid urbana Calle Huelgas, y Valladolid urbana Avda. Miguel Ángel Blanco.

La expansión prevista para 2026 es en Madrid urbana Santa Engracia y Madrid urbana Cea Bermúdez.

Balance social

El ejercicio 2025 ha supuesto un nuevo impulso al fortalecimiento de las relaciones con el tejido socioeconómico del entorno de la caja, consolidando el modelo cooperativo y los valores que definen la filosofía de nuestra entidad.

Durante este periodo, Caja Rural de Zamora ha desarrollado numerosas iniciativas orientadas al impulso del desarrollo económico y social, participando activamente en fundaciones, consorcios, asociaciones y distintos colectivos.

Asimismo, la entidad ha reforzado su presencia en ferias y acciones de promoción vinculadas a sectores estratégicos como el agrícola y ganadero, el turismo, la hostelería, el comercio, la innovación tecnológica, la automoción, el ocio, la artesanía y la promoción de productos locales, además de impulsar convenios institucionales, campañas comerciales y acciones promocionales.

La entidad mantiene igualmente una firme implicación con el mundo del deporte, apoyando especialmente el deporte base como elemento esencial para el desarrollo social, la educación en valores y la cohesión de nuestro territorio.

En este compromiso con la sociedad, la Fundación Caja Rural continúa siendo un eje fundamental sobre el que se articula buena parte de nuestra actividad social y cultural.

La obra social de la entidad constituye, aseguran, una prioridad estratégica, reflejada en el importante esfuerzo realizado a través de las dotaciones al Fondo de Educación y Promoción.

Un compromiso que sigue creciendo de forma paralela a los resultados obtenidos por la entidad, reforzando así nuestra vocación de servicio y apoyo permanente a la sociedad zamorana.