Yolanda Martín (CC.OO.): "Defenderemos el convenio textil con responsabilidad, lejos del oportunismo y del miedo"

La Federación de Servicios de CCOO de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la defensa de las plantillas del sector del comercio textil y el calzado ante la negociación del futuro Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales (ARTE).

El sindicato ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los más de 100.000 trabajadores afectados en toda España —de los cuales más de 8.000 desempeñan su labor en Castilla y León—, aclarando que la mesa de negociación con la patronal sigue abierta y desmintiendo las informaciones alarmistas surgidas en las últimas semanas.

CCOO defiende el preacuerdo alcanzado hasta el momento al considerar que introduce mejoras objetivas en salarios, derechos y condiciones laborales.

Entre los puntos ya pactados se encuentra una reducción progresiva de la jornada anual, incrementos salariales, la regulación a nivel estatal de los domingos y festivos, mayor protección para el personal a tiempo parcial y fijo discontinuo, y más garantías en la planificación de los horarios.

La responsable autonómica de la sección sindical del Grupo Inditex en Castilla y León, Yolanda Martín, ha insistido en rebajar la tensión:

"Desde Comisiones Obreras queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas trabajadoras de comercio que se van a ver afectadas por el futuro Convenio estatal de grandes cadenas comerciales de textil y calzado que aún se encuentra en fase de negociación.

Defendemos el preacuerdo alcanzado, ya que supone un aumento importante en derechos y confiamos en seguir avanzando en beneficio del conjunto de las personas trabajadoras del sector".

La representante sindical ha rechazado de forma tajante las estrategias que buscan generar incertidumbre entre las plantillas, asegurando que sus delegados seguirán trabajando "desde la responsabilidad y el diálogo en las mesas de negociación, alejándonos de campañas de oportunismo y del uso del miedo injustificado como herramienta sindical".

En este sentido, CCOO lamenta la difusión de mensajes basados en medias verdades y escenarios hipotéticos que entorpecen la negociación.

Asimismo, el sindicato ha puesto como ejemplo el caso específico de Inditex.

La multinacional textil ha reiterado que mantendrá la prevalencia de sus propios acuerdos de empresa, los cuales continúan siendo más favorables para su plantilla, lo que a juicio de la organización desmonta los discursos de confrontación de otras plataformas.

CCOO concluye recordando que no existe un texto definitivo firmado y que seguirán negociando con rigor para lograr el mejor convenio posible.