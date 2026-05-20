Convocados paros en Renault y amenaza de huelga indefinida: día, horas y turnos afectados

Los sindicatos UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF han anunciado este miércoles, 20 de mayo, paros en las factorías de Renault en Valladolid, Palencia y Sevilla para el próximo viernes 22 de mayo, como ha informado la Comisión Negociadora del Convenio de Renault en España a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo con el fin de “exigir a la dirección de la empresa que vuelva a la mesa de negociación” del nuevo convenio colectivo “con una propuesta más acorde a las necesidades de las personas trabajadoras” de la compañía.

Las fuerzas sindicales se han reunido para definir su estrategia ante el “bloqueo de la negociación”.

Todo después de que la marca del rombo haya puesto en suspenso las adjudicaciones de vehículos a las factorías de España ante el rechazo sindical de la última oferta.

Además, han advertido de que “si Renault no da una respuesta”, el próximo martes 26 de mayo iniciarán los trámites legales para la “convocatoria de huelga indefinida”, como señala el comunicado.

Paros

Los paros convocados para este viernes se desarrollarán en las factorías de Valladolid en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; en el de tarde, de 14.00 a 15.00 horas, y en el de noche, de 22.00 a 23.00 horas. Además, en el turno de 7.00 a 15.00 horas, el paro se desarrollará de 14.00 a 15.00 horas.

En cuanto a la factoría de Palencia, los sindicatos convocan los paros en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; y en los de tarde, noche y de 7.00 a 15.00, en el mismo horario que en el de mañana. Por lo que se refiere al Refactory de Sevilla, los paros están previstos para el turno de mañana de 14.00 a 15.00 horas; y en el de tarde de 15.00 a 16.00, horas.

Por último, en el centro de trabajo de Madrid se establece un único horario de 13.00 a 14.00 horas para expresar la protesta ante el bloqueo en la negociación del convenio.