Caja Rural de Zamora da inicio a las juntas preparatorias, con 65.506 socios llamados a votar para elegir a 124 delegados

Imagen de archivo de unas juntas preparatorias de Caja Rural de Zamora anteriores.

Caja Rural de Zamora ha dado inicio a la convocatoria de las juntas preparatorias, en las que hay 65.506 socios llamados a votar para elegir a 124 delegados para la próxima Asamblea General.

Las juntas preparatorias tendrán lugar este próximo lunes, 18 de mayo, mientras que la Asamblea General se celebrará el día 29, viernes, de este mismo mes.

El resultado de las votaciones arrojará los 124 delegados que se elegirán en las 20 juntas preparatorias convocadas.

Estas tendrán lugar en las localidades de Moralina de Sayago, Fermoselle, Burganes de Valverde, Santibáñez de Vidriales, Coreses, Toro, Villalpando, Zamora, Villafáfila, Manganeses de la Lampreana, Moraleja del Vino, Benavente, Tábara, Alcañices, San Cristóbal de Entreviñas, Carbajales, Almeida de Sayago, Bóveda de Toro, Corrales del Vino y Fuentesaúco.