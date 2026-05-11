Caja Rural revoluciona Valladolid con un innovador centro tecnológico de IA que atraerá el talento local

El Grupo Caja Rural ha dado un paso significativo en su estrategia de innovación tecnológica con la inauguración de un nuevo centro tecnológico en Valladolid, impulsado por RSI (Rural Servicios Informáticos), su división tecnológica.

Este centro se posiciona como un referente en el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial y automatización en Castilla y León.

La apertura de estas nuevas oficinas forma parte de la apuesta de RSI por descentralizar su búsqueda de talento más allá de su sede central en Madrid.

El objetivo es claro: atraer profesionales especializados, conectar con el ecosistema universitario de la región y contribuir al desarrollo económico de Castilla y León.

Un "motor de innovación"

"La apertura de estas oficinas representa un esfuerzo para generar un impacto positivo en la región, no solo en términos de empleo y desarrollo de talento, sino también como motor de innovación", señalan desde el Grupo Caja Rural.

El 'hub' vallisoletano se centrará especialmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas al sector financiero, con un fuerte énfasis en IA y automatización.

Alberto Wattenberg, director de la Oficina RSI Valladolid, ha destacado las ventajas de la ubicación.

"Valladolid nos permite atraer talento especializado y crear un entorno colaborativo. Es un espacio donde tecnología e innovación se combinan para mejorar el servicio al Grupo", ha afirmado.

Presencia institucional

El acto de inauguración contó con la asistencia de directores generales de varias entidades del Grupo en Castilla y León.

Entre ellos, Cipriano García (Caja Rural de Zamora), Domingo Barca (Caja Rural de Soria), José Ignacio Juez (Caja Rural de Salamanca) y Ramón Sobremonte (Cajaviva y miembro del consejo de administración de RSI).

Su presencia subraya la importancia estratégica del proyecto para el tejido económico y tecnológico regional.

Colaboración con universidades

RSI ya mantiene una estrecha colaboración con universidades de Castilla y León, ofreciendo prácticas, trabajos de fin de grado y eventos orientados a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Con esta nueva sede, la compañía refuerza su compromiso de construir una marca empleadora atractiva, basada en la integración cultural, la estabilidad laboral y el arraigo territorial

Carlos Cervero, director general de RSI, resumió la visión del proyecto.

"Nuestro nuevo hub de Valladolid refleja el compromiso del Grupo Caja Rural con un modelo de crecimiento sostenible, basado en las personas y la cercanía al territorio", afirmó.

Y aseguró que el Grupo apuesta por "generar oportunidades allí donde está el talento y por impulsar un desarrollo tecnológico no excluyente que mejore la relación de las Cajas Rurales con sus clientes".

La compañía ya trabaja en la integración de soluciones de IA en casos reales del sector financiero: automatización inteligente de procesos, análisis avanzado de datos para la toma de decisiones y mejora de la experiencia del cliente.

Sobre RSI

Rural Servicios Informáticos (RSI) es la compañía tecnológica del Grupo Caja Rural y opera un centro común de servicios TI que da soporte a 74 entidades, más de 3.600 oficinas y más de 8,4 millones de clientes finales.

Con un equipo superior a los 1.000 profesionales, RSI continúa ampliando sus capacidades en IA y automatización, consolidándose como un actor clave en la transformación digital del sector financiero cooperativo.

Esta inauguración refuerza el papel de Castilla y León como polo de innovación tecnológica y sitúa a Valladolid en el mapa de los centros especializados en inteligencia artificial en España.

Un proyecto que combina crecimiento empresarial, desarrollo regional y apuesta por el talento local.