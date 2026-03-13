Caja Rural de Zamora encumbra al deporte femenino y lanza un mensaje al Aula Valladolid: “Vamos a estar siempre”

El Club Balonmano Aula y el Caja Rural de Zamora han comparecido en rueda de prensa con el fin de reforzar su alianza de apoyo al deporte femenino en la mañana de este viernes, 13 de marzo, en la sede de la caja de Valladolid.

Una rueda de prensa en la que han comparecido Narciso Prieto Martín, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, junto a Juan Ignacio Hernández, presidente del club femenino y también el entrenador del Aula, Salva Puig.

“Firmamos un convenio en verano. Caja Rural de Zamora es el sponsor principal del equipo. Un aliado fiable y comprometido. Vamos a estar siempre”, ha afirmado Narciso Prieto Martín.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora ha querido “transmitir un empujón” al equipo femenino y ha añadido que “van a estar en las duras y las maduras” porque para la caja “el resultado deportivo no es lo importante”.

“Estamos encantados de apoyar al deporte femenino y al Aula, que llevan nuestra marca por toda la geografía nacional pese a las dificultades. Vamos a estar siempre. Esta temporada saldremos adelante y lo bueno está por venir”, ha añadido.

Gratificación y lo deportivo

El presidente del Caja Rural Aula Valladolid ha querido agradecer a la caja todo su apoyo por estos cinco años que “llevamos el nombre de la caja en nuestra camiseta”.

“Gracias a Caja Rural hemos crecido. Las dificultades están ahí. El habernos mantenido en la élite… pero con el apoyo de Caja Rural de Zamora, todo es más sencillo. Estamos encantados de saber que estáis a nuestro lado. Es tranquilizador”, ha afirmado el presidente.

Narciso Prieto Martín ha insistido en que “cuentan con una entidad que apoya al balonmano femenino” y hoy querían “significar el refuerzo del compromiso de la entidad”.

Salva Puig, el entrenador del Club Balonmano Aula ha hablado también del partido ante Morvedre de este sábado y ha querido “agradecer el apoyo” a la caja.

“Afrontamos la fase definitiva de la temporada en un momento clave con dos partidos determinantes para seguir luchando por la novena plaza”, ha finalizado el entrenador del Caja Rural de Zamora Balonmano Aula.