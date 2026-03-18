La gestora de Caja Rural conquista de nuevo París: administra un patrimonio de más de 12.400 millones

El talento financiero zamorano ha vuelto a brillar en el corazón de Europa. Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva vinculada a Caja Rural de Zamora, ha sido distinguida en la 19ª edición de los European Funds Trophy, celebrada en la capital francesa.

Este certamen, uno de los más rigurosos del sector, tiene como misión identificar y premiar a las mejores gestoras de activos y fondos del continente.

En esta edición, el gran protagonista ha sido el fondo Rural Renta Variable Internacional FI, que se ha alzado con el premio en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento.

El jurado, compuesto por expertos de la agencia de análisis FundClass y destacados medios de comunicación internacionales, ha valorado especialmente la solidez de un proceso de inversión disciplinado y coherente.

Asimismo, los expertos destacaron una gestión del riesgo sumamente eficiente para proteger el patrimonio en mercados volátiles y la obtención de resultados consistentes que avalan la calidad técnica del equipo gestor.

Se trata del segundo año consecutivo que Gescooperativo recibe un galardón en estos premios.

“Este hito consolida la competitividad de su gama de productos frente a los gigantes financieros europeos y ratifica la excelencia y calidad en la gestión de sus fondos de inversión”, explican desde la empresa.

Un modelo basado en la confianza

Para Asier Díez Hierro, presidente de Gescooperativo, este éxito es el “reflejo de una filosofía de trabajo innegociable”.

El directivo ha señalado que este premio es un reconocimiento directo “a la consistencia de su modelo de inversión”, lo cual les impulsa a seguir ofreciendo soluciones sólidas y diversificadas para que sus clientes puedan participar en las oportunidades de los mercados internacionales a largo plazo.

Desde su nacimiento en 1991, la gestora ha mantenido una evolución imparable basada en la cercanía y la honestidad.

En la actualidad, la entidad gestiona un patrimonio superior a los 12.400 millones de euros, repartidos en una cartera de 58 fondos de inversión.

Esta estructura da servicio a una comunidad de más de 400.000 partícipes que confían sus ahorros a la entidad.