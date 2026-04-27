Oficinas bancarias sobre ruedas: la Diputación y Caja Rural se alían contra la brecha bancaria en Zamora

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio. Diputación de Zamora.

Zamora da un paso decisivo para que vivir en un pueblo no signifique quedarse fuera del sistema. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, han firmado este lunes un contrato histórico que llevará "bancos sobre ruedas" a 173 ayuntamientos de la provincia.

La iniciativa cuenta con una inversión de 1.320.000 euros para los próximos cuatro años, buscando acabar de raíz con la exclusión financiera que sufren miles de vecinos, especialmente nuestros mayores.

A partir del próximo 1 de septiembre, dos oficinas móviles recorrerán la provincia de punta a punta. No serán simples cajeros, sino vehículos totalmente adaptados y seguros que funcionarán como una sucursal de toda la vida.

En su interior, los vecinos encontrarán a un gestor personal para realizar ingresos, retirar efectivo o pagar recibos, además de un vigilante de seguridad. La idea es que nadie tenga que desplazarse kilómetros solo para actualizar su cartilla o sacar dinero.

Cada municipio recibirá la visita de estas oficinas al menos una vez al mes, con una parada mínima de 20 minutos que se coordinará con los propios ayuntamientos para que todos los vecinos sepan exactamente cuándo llega "el banco".

Además, el plan es flexible: si algún otro pueblo se queda sin sucursal en el futuro, se sumará automáticamente a la ruta.

Para Javier Faúndez, este proyecto es una respuesta directa a una demanda urgente de los alcaldes rurales. La Diputación facilita las gestiones diarias, y lucha contra la brecha digital, defendiendo que los habitantes del medio rural tengan los mismos derechos y servicios que quienes viven en la ciudad.

Una apuesta por la calidad de vida y por el futuro de los pueblos de la provincia de Zamora.

Listado de los 173 ayuntamientos afectados por exclusión financiera en la provincia

Abezames, Alcañices, Alcubilla de Nogales, Alfaraz de Sayago, Algodre, Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Andavías, Arcenillas, Arcos de la Polvorosa, Argañín, Argujillo, Arquillinos, Arrabalde, Aspariegos, Asturianos, Ayoo de Vidriales, Barcial del Barco, Belver de los Montes, Benetrite, Bretó, Bretocino, Brime de Sog, Brime de Urz, Burganes de Valverde, Bustillo del Oro, Cabañas de Sayago, Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Cañizal, Cañizo, Casaseca de las Chanas, Casaseca de Campeán, Castrillo de la Guareña, Castrogonzalo, Castronuevo, Castroverde de Campos, Cazurra, Cerecinos de Campos, Cerecinos del Carrizal, Cernadilla, Cobreros, Coomonte, Coreses, Corrales del Vino, Cotanes del Monte, Cubillos, Cubo de Benavente, El Cubo de Tierra del Vino, Cuelgamures, Entrala, Espadañedo, Faramontanos de Tábara, Fariza, Fermoselle, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Fonfría, Fresno de la Polvorosa, Fresno de la Ribera, Fresno de Sayago, Friera de Valverde, Fuente Encalada, Fuentelapeña, Fuentes de Ropel, Fuentesaúco, Fuentesecas, Fuentespreadas, Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Galende, Gamones, Gema, Granja de Moreruela, Granucillo, Guarrate, Hermisende, La Hiniesta, Jambrina, Justel, Losacino, Losacio, Lubián, Luelmo, Madridanos, Mahide, Maire de Castroponce, Malva, Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Manzanal del Barco, Matilla de Arzón, Matilla la Seca, Mayalde, Melgar de Tera, Micereces de Tera, Milles de la Polvorosa, Molacillos, Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Monfarracinos, Montamarta, Moral de Sayago, Moraleja de Sayago, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Morales de Rey, Morales de Toro, Morales de Valverde, Moralina, Moreruela de los Infanzones, Moreruela de Tábara, Muelas de los Caballeros, Muelas del Pan, Muga de Sayago, Navianos de Valverde, Olmillos de Castro, Otero de Bodas, Pajares de la Lampreana, Palacios de Sanabria, Palacios del Pan, Pedralba de la Pradería, El Pego, Peleagonzalo, Peleas de Abajo, Peñausende, Peque, El Perdigón, Pereruela, Perilla de Castro, Pías, Piedrahita de Castro, Pinilla de Toro, Pino del Oro, El Piñero, Pobladura del Valle, Pobladura de Valderaduey, Porto, Pozoantiguo, Pozuelo de Tábara, Prado, Puebla de Sanabria, Pueblica de Valverde, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Quintanilla de Urz, Quiruelas de Vidriales, Rabanales, Requejo, Revellinos, Riofrío de Aliste, Rionegro del Puente, Roales, Robleda-Cervantes, Roelos de Sayago, Rosinos de la Requejada, Salce, Samir de los Caños, San Agustín del Pozo, San Cebrián de Castro, San Cristóbal de Entreviñas, San Esteban del Molar, San Justo, San Martín de Castañeda (Galende), San Miguel de la Ribera, San Miguel del Valle, San Pedro de Ceque, San Pedro de la Nave-Almendra, Santa Clara de Avedillo, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa Croya de Tera, Santa María de la Vega, Santa María de Valverde, Santibáñez de Tera, Santibáñez de Vidriales, Santovenia, Sanzoles, Tábara, Tapioles, Toro, Torregamones, Torres del Carrizal, Trabazos, Trefacio, Uña de Quintana, Vadillo de la Guareña, Valcabado, Valdefinjas, Valdescorriel, Vallesa de la Guareña, Vega de Tera, Vega de Villalobos, Venialbo, Vezdemarbán, Vidayanes, Videmala, Villabrázaro, Villabuena del Puente, Villadepera, Villaescusa, Villafáfila, Villaferrueña, Villageriz, Villalazán, Villalba de la Lampreana, Villalcampo, Villalobos, Villalonso, Villalpando, Villalube, Villamayor de Campos, Villamor de los Escuderos, Villanázar, Villanueva de Azoague, Villanueva de Campeán, Villanueva de las Peras, Villanueva del Campo, Villar de Fallaves, Villar del Buey, Villaralbo, Villardeciervos, Villardiegua de la Peña, Villardiga, Villarrín de Campos, Villaseco del Pan, Villavendimio, Villaveza de Valverde, Villaveza del Agua, Villelbe de Sayago, Viñas.