Grupo Cajamar gana 97 millones de euros y dispara su beneficio trimestral en un 6,6%

Grupo Cajamar ha ganado un total de 97 millones de euros en el primer trimestre en un resultado consolidado después de impuestos, lo que supone un 6,6% más y está sustentado en el crecimiento de los ingresos propios del negocio bancario.

Se ha registrado un incremento del volumen de negocio gestionado que alcanza los 113.647 millones de euros, un 8,5% más interanual.

Con una cartera consolidada y diversificada, la inversión crediticia crece un 11 %, al mismo tiempo que Grupo Cajamar sigue posicionándose como una de las entidades significativas con una menor tasa de morosidad, del 1,69 %, muy por debajo de la media del sector.

Los recursos gestionados minoristas crecen un 9,5 % interanual, tanto por la buena evolución de los de balance, que aumentan en un 6,1 %, como de los de fuera de balance, que lo hacen en un 23,5 %.

Los recursos propios computables se incrementan un 13,3 %, mientras que el coeficiente de solvencia phased in se sitúa en el 16,6 % y la ratio CET 1 phased in, en el 14,1 %.

Resultados

En el primer trimestre del año, Grupo Cooperativo Cajamar continúa registrando un buen comportamiento de los ingresospropios del negocio bancario, sustentados en la positiva evolución de la inversión crediticia y de los recursos gestionados minoristas.

Así, Grupo Cajamar eleva el volumen de negocio gestionado hasta los 113.647 millones de euros, un 8,5 % más interanual, al tiempo que sigue afianzando la diversificación de su cartera crediticia y la calidad de sus activos, reduciendo aún más su tasa de morosidad, que se sitúa en el 1,69 %, entre las más bajas de las principales entidades españolas.

El margen de intereses se sitúa en 262 millones, un 4,6 % inferior al primer trimestre del año anterior, a consecuencia del contexto actual de tipos de interés, que ha sido compensado en parte por el incremento en un 7 % del resultado de los negocios conjuntos, impulsado por la evolución de las alianzas estratégicas.

El margen bruto continúa mostrando su consistencia y se sitúa en 364 millones de euros, 4,3 % interanual inferior, en línea con las previsiones del Grupo.

La diferencia entre ingresos y gastos sitúa el margen de explotación en 157 millones. Así, tras descontar pérdidas por deterioros de activos, provisiones e impuestos, el resultado consolidado neto asciende a 97 millones de euros, un 6,6 % superior al mismo trimestre del año anterior, y la rentabilidad (ROE) se mantiene estable por encima del 8 %, concretamente un 8,26 %.

Actividad comercial

Los activos totales del Grupo se incrementan hasta 64.678 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo periodo de 2025, así como el volumen de negocio gestionado hasta los 113.647 millones de euros, un 8,5 % más interanual.

Por un lado, la inversión crediticia asciende un 11 %, hasta los 42.871 millones de euros, registrando una positiva evolución, mejorando la cuota de mercado hasta el 3,2 %.

Así, la consolidada y diversificada cartera crediticia crece un 15,8 % interanual en el crédito destinado a empresas y sustenta su liderazgo en financiación al agroalimentario, estratégico para el Grupo, con un 15,4 % de cuota de mercado.

De la nueva financiación empresarial concedida, el 42,2 % se ha destinado al sector agroalimentario; el 27,3 %, a grandes empresas; el 18,3 %, a pequeños negocios, y el 12,2 %, a pymes.

Y, por otro, la favorable evolución de la actividad comercial conlleva el crecimiento de los recursos gestionados minoristas en un 9,5 % interanual, hasta los 63.930 millones de euros, impulsados tanto por el avance de los recursos minoristas de balance, con un alza del 6,1 %, como de los recursosfuera de balance, con un aumento del 23,5 %, gracias al dinamismo en la comercialización de fondos de inversión, con un ascenso del 32,8 %, muy superior al 11,2 % registrado por la media del sector.

Atención al cliente

Grupo Cooperativo Cajamar ha seguido alcanzando cifras muy notables en satisfacción y compromiso de los clientes, siendo la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas a lo largo de los últimos 12 meses gracias a su trato cercano y profesional, según el Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero de la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia.

En esta línea, los 5.243 profesionales de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar facilitan asesoramiento y atención cercana y personalizada a sus más de 3,9 millones de clientes a través de sus 944 oficinas y ventanillas rurales, destacando las 12 oficinas móviles itinerantes que proporcionan servicios financieros a 83 pequeñas poblaciones de entre 170 y 1.500 habitantes. Su clientela también tiene a su disposición sus canales digitales: app, banca digital, y banca electrónica.

Calidad

El incremento de los recursos propios computables, en un 13,3 % interanual, sitúa el coeficiente de solvencia phased in en el 16,6 % y la ratio CET 1 phased in en el 14,1 %. Con estas cifras, Grupo Cajamar mantiene un amplio cumplimiento de los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 925 millones de euros de los colchones de capital requeridos.

Por su parte, la ratio MREL se coloca en el 24,1 %, 1,2 puntos porcentuales más sobre el requerimiento vigente establecido para el 26 de febrero de 2026.

Así, Grupo Cajamar dispone de una cómoda posición en materia de liquidez, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 199,4 %, y unas fuentes de financiación debidamente diversificada, con una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 142,9 % y la ratio Loan to Deposit (LTD), en el 84,1 %. Además, dispone de una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias por importe de 5.147 millones de euros.

Los riesgos dudosos totales, por su parte, se sitúan en 770 millones de euros, y la tasa de morosidad se reduce hasta el 1,69 %, una de las más bajas de las entidades significativas y muy por debajo de la media del sector.

A la vez que se incrementa la tasa de cobertura de la morosidad, en 7,6 puntos porcentuales, hasta el 82 %. Al mismo tiempo el activo irregular prosigue su reducción continua, manteniéndose en niveles ordinarios de gestión, con un descenso de los activos adjudicados netos descienden un -48,9 %, lo que mejora en -0,3 p.p. la ratio de adjudicados, hasta el 0,26 %, y la ratio de activo irregular neto se reduce 0,48 p.p. hasta el 0,58 %.