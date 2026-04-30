Iberaval y la Diputación de Ávila renuevan su convenio: los beneficiarios reciben ayudas de entre 1.000 y 3.000 euros

La Diputación de Ávila ha apoyado un total de 37 proyectos empresariales, por valor de 6,03 millones de euros durante 2025, gracias al convenio que mantiene con la sociedad de garantía Iberaval y que hoy se ha renovado en la sede de la corporación provincial.

Ese ha sido impacto logrado a partir del acuerdo, que sellaron el presidente de la Institución provincial, Carlos García, y el director general de la entidad financiera, Pedro Pisonero, en noviembre de 2024 y han vuelto a firmar esta mañana.

Este convenio ha estado cimentado en la partida de 75.000 euros que reservó la corporación provincial para el Presupuesto de 2025 para respaldar la puesta en marcha o consolidación de proyectos empresariales en los municipios del medio rural abulense, que se replica durante 2026.

La colaboración de la Diputación de Ávila se ha concretado en subvenciones a pymes para reducir los costes financieros de los beneficiarios del convenio, que optaron a un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 3.000 euros de ayuda para sus iniciativas.

Dentro de esos límites, el cálculo de los apoyos se hizo en base a un 2,5% de bonificación sobre el impuesto total del préstamo, acotando esta medida a un expediente por empresa en el marco temporal fijado.

A partir del respaldo de la Diputación de Ávila, Iberaval ha financiado, a partir de este convenio, esas 37 operaciones por un importe medio de 163.000 euros, con un plazo de devolución de cinco años.

Iberaval en Ávila

En total, durante el pasado año, Iberaval formalizó en Ávila 210 operaciones por un importe total de 20,5 millones de euros. Así lo ha detallado el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, quien ha apuntado que las operaciones referidas a circulante representaron el 62,5 por ciento del importe de los avales financieros facilitados, mientras que el 37,5 por ciento afectaban a inversión.

Partiendo de la actividad de la SGR, el porcentaje de empresas de nueva creación surgidas en 2025 se ha situado en el 13 por ciento del total de cuantas son financiadas, entendiendo por éstas aquellas que acumulan una actividad inferior a dos años desde su fecha de constitución.

Por sectores, comanda la industria, con el 27 por ciento de las operaciones -siempre atendiendo al importe global formalizado-, seguida por el comercio (25 por ciento) y los servicios (18 por ciento).

Pisonero ha recordado asimismo que, con la financiación que mantiene activa la entidad financiadora en Ávila -más de 69 millones de euros en este momento en 1.200 avales-, Iberaval contribuye al sostenimiento de 5.120 puestos de trabajo en la provincia.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, por su parte, ha señalado que «las administraciones debemos ser capaces de crear condiciones óptimas de emprendimiento, respladar a quienes dedican su tiempo e invierten sus conocimientos y patrimonio en proporcionar bienes y servicios a la sociedad sin los que la sociedad no funcionaría», y que «facilitar el acceso al crédito es uno de los factores que ayuda a crear esas condiciones, por lo que el convenio con Iberaval es estratégico para la Diputación».

Cerca de 2.600 socios en Ávila

Iberaval suma ya cerca de 2.600 socios en Ávila -sobre 40.800 que tiene en total-, de los que aproximadamente 1.500 corresponden a municipios del medio rural abulense. Iberaval, que tiene su sede central en Castilla y León y cuenta con oficina en Ávila en la Calle Segovia, 25, dispone de sucursales en Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Galicia, y lidera el sector nacional de las garantías en sus parámetros más destacados.

Iberaval tiene socios protectores o institucionales y socios partícipes o empresas de relevancia en Ávila. Entre los primeros, se encuentran el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), la propia Diputación de Ávila, las cámaras de Comercio e Industria de Arévalo y Ávila, CEOE Ávila o entidades financieras con una amplia implementación en la provincia, como CaixaBank, Unicaja o Caja Rural de Salamanca, entre otras.

Además, la sociedad de garantía participa en programas de productos bonificados, como los ofrecidos a través de ICECYL Financia, financiados por la Junta de Castilla y León. En colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial, Iberaval gestiona también un Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial.