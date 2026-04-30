Alcampo lanza una nueva gama de infusiones con ocho variedades distintas elaboradas en El Bierzo a 3,99 euros

Una nueva gama de infusiones elaboradas en el Bierzo (León), compuesta por ocho variedades, da el salto a los lineales de hipermercados y supermercados de Alcampo en toda España bajo su marca Auchan Collection.

El nuevo surtido, que ya está disponible a un precio de 3,99 euros, incluye referencias como frutos rojos, té piña colada, manzanilla menta, té verde sencha, té English Breakfast, Rooibos sabor chocolate y naranja, jengibre canela y naranja y té chai.

Se trata de una propuesta diferencial para Alcampo, diseñada para distintos momentos del día.

Algunas de estas infusiones pueden disfrutarse tanto en caliente como en frío y responden a una demanda creciente de sabores más variados, combinaciones innovadoras y experiencias de consumo más completas, en línea con las nuevas tendencias.

Con esta incorporación, la insignia refuerza su estrategia de poner en valor productos con origen local pero con capacidad de ampliar su alcance en toda España, contribuyendo así al desarrollo económico del territorio y ofreciendo a los clientes una oferta con identidad propia.

Óscar Monclús, director de Alcampo en León, Palencia, Salamanca, Valladolid, y Zamora, destaca que esta nueva gama “refleja la apuesta de la compañía por productos que tienen detrás una historia, un origen y un compromiso real con la calidad”.

El desarrollo de este amplio surtido de infusiones se ha llevado a cabo junto a Pharmadus Botanicals, una empresa familiar con más de seis décadas de trayectoria, ubicada en la localidad leonesa de Camponaraya, muy próxima a Ponferrada, que se ha consolidado como un referente en el sector.

Sus orígenes se remontan a 1965, cuando, bajo el nombre de Infusiones La Leonesa, dos hermanos iniciaron un pequeño taller artesanal en Ponferrada en el que elaboraban manzanilla, tila, té negro o menta.

Lo que comenzó como un negocio de proximidad ha evolucionado hasta convertirse en una compañía con presencia en más de diez países, capaz de combinar tradición, ciencia e innovación sin perder su vínculo con el territorio y con la cultura de las plantas.

Esta alianza entre Alcampo y Pharmadus Botanicals permite multiplicar el alcance de ese legado en España para que cada vez más personas puedan descubrir que una infusión no es solo una bebida: es un instante de vida.